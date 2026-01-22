.
.
.
.
.
Мнения аналитиков
Мнения аналитиков / Политические и монетарные факторы будут поддерживать спрос на золото в 1К2026 - "БКС МИ"
.
22 января 2026 года 13:37
Политические и монетарные факторы будут поддерживать спрос на золото в 1К2026 - "БКС МИ"
Политические и монетарные факторы будут поддерживать спрос на золото в 1 квартале 2026 года, говорится в валютной стратегии "БКС Мир инвестиций". В среднем за IV квартал золото подорожало на 20%, с $3450 до $4150 за тройскую унцию, и обновило исторические максимумы, констатируют аналитики БКС. Они считают золото слишком дорогим, но сохраняют высокий прогноз золота на ближайший год. В периоды рыночного ажиотажа цена активов может быть и высокой и волатильной, вне зависимости от фундаментальных факторов, отмечает эксперт Кирилл Кононов. По его мнению, политические и монетарные факторы будут поддерживать спрос на золото, а именно: - Долгосрочный спрос центральных банков развивающихся стран на увеличение доли золота в золотовалютных резервах. - ФРС предоставляет дополнительную ликвидность на рынок, что подогревает рыночные ожидания перехода к мягкой ДКП. Золото - очевидный хедж против снижения курса доллара. - Ажиотажный спрос на металлы лишь усиливается из-за роста цены (FOMO). "Несмотря на наличие объективных факторов роста спроса на золото, мы полагаем, что в его цене сформировался "пузырь", - указывает стратег. - Такое уже происходило во время предыдущих кризисов долларовой финансовой системы в 1970-е и после 2008 года. В обоих случаях высокая стоимость золота сохранялась несколько лет. Затем следовал откат, когда избыточные спекулятивные ожидания не подтверждались фактическим спросом крупных институтов. Через какое-то время стоимость золота должна стабилизироваться, его волатильность - вырасти. На горизонте 2027 года и дальше перспективы сохранения высоких цен на золото сомнительны". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-ЗОЛОТО-ПРОГНОЗ
.
22 января 2026 года 15:33
Рубль в целом обладает шансами на укрепление до 10,5 руб./юань и 72,5 руб./$1 в ближайшие недели - ПСБ
Рубль в целом обладает шансами на укрепление до уровней 10,5 руб./юань и 72,5 руб./$1 в ближайшие недели, ограничивать эту тенденцию будет постепенное сужение валютной выручки экспортеров на фоне низких цен на российскую нефть в последнее время, считает аналитик банка ПСБ Денис Попов. Курс пары... читать дальше
.22 января 2026 года 15:01
Аналитики инвестиционной компании "АКБФ" понизили прогнозную цену обыкновенных акций "РусАла" с 81,73 руб. до 67,66 руб. за бумагу, что соответствует потенциалу роста на 68% и рекомендации "покупать", сообщается в комментарии. По данным Международного института алюминия (IAI), в сентябре 2025 года... читать дальше
.22 января 2026 года 14:37
"Т-Инвестиции" подтверждают рекомендацию "покупать" для акций "Яндекса" с целевой ценой 6000 руб. за бумагу, сообщается в комментарии ведущего аналитика Ляйсан Седовой. "Яндекс" продолжает демонстрировать стабильный рост ключевых сегментов, даже несмотря на слабый рост рекламного бизнеса, -... читать дальше
.22 января 2026 года 14:09
ЦБ РФ, скорее всего, сделает паузу в снижении ключевой ставки на февральском заседании, считает старший аналитик УК "Первая" Наталья Ващелюк. За неделю (по состоянию на 19 января) инфляция составила 0,45% (выше 20% в пересчете на год после коррекции на сезонность). Таким образом, текущая инфляция... читать дальше
.22 января 2026 года 10:18
Москва. 22 января. Китайский юань немного снижается на Московской бирже при открытии торгов в четверг. Рубль повышается в ожидании переговоров президента РФ Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, которые намечены на четверг. читать дальше
.22 января 2026 года 09:43
Цены рублевых корпбондов в четверг не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых факторов
Москва. 22 января. Котировки рублевых корпоблигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе опубликованной накануне недельной статистики по инфляции в РФ и ожиданий встречи президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. читать дальше
.22 января 2026 года 09:10
Уолл-стрит выросла в среду на заявлениях Трампа и корпоративных отчетностях. Фондовые индексы Азии в основном растут в четверг, южнокорейский Kospi обновил рекорд. Цены на нефть стабильны в четверг утром, Brent торгуется на уровне $65,3 за баррель. читать дальше
.21 января 2026 года 19:40
Москва. 21 января. Китайский юань упал на Московской бирже по итогам торгов в среду, рубль заметно укрепился в ожидании внешнеполитического позитива. Участники рынка отыгрывали новости о встрече президента РФ Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, которая намечена на четверг. На этом фоне юань упал ниже 11 рублей впервые с 29 декабря. читать дальше
.21 января 2026 года 19:35
Москва. 21 января. Российский рынок акций в среду уверенно вырос после заявлений спецпосланника президента США Стива Уиткоффа по теме украинского урегулирования и известий о запланированной встрече с президентом РФ Владимиром Путиным; также поддержку оказала подорожавшая нефть (фьючерс на Brent поднялся к $65 за баррель) и новые рекорды цен на золото (новый пик - $4891 за унцию). Индекс МосБиржи превысил 2770 пунктов и вернулся к уровню конца декабря. читать дальше
.21 января 2026 года 19:00
Совкомбанк рекомендует покупать акции ПАО "ДОМ.РФ", сообщается в материале аналитиков Вячеслава Бердникова и Маргариты Боярко. Эксперты ожидают, что дивиденд на акцию по итогам 2026 года составит 245 руб., что дает 12,7% к текущей цене против 12,4% у Сбербанка. При этом за счет привлечения на IPO... читать дальше
.21 января 2026 года 18:40
"Т-Инвестиции" подтверждают осторожную оценку перспектив цены акций "АЛРОСА", сообщается в комментарии аналитика Ахмеда Алиева. Компания De Beers, один из главных игроков на мировом алмазном рынке, впервые более чем за год снизила цены на алмазы. Точный размер падения не раскрывается, однако речь... читать дальше
.21 января 2026 года 18:00
Акции "Новороссийского морского торгового порта" (НМТП) являются привлекательными для долгосрочных вложений, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Они отмечают, что ключевые портовые активы НМТП показывают устойчивую динамику: грузооборот порта Новороссийск вырос на 1,9% (до 168,0... читать дальше
.21 января 2026 года 17:30
"Финам" повысил целевую цену акций SPDR S&P Oil&Gas Equipment&Services ETF с $84,6 до $96 на горизонте 12 месяцев, но понизил рейтинг до "держать", сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана. Повышение целевой цены связано с вероятным позитивным эффектом событий в Венесуэле на бизнес... читать дальше
.21 января 2026 года 16:54
"БКС Мир инвестиций" открыл торговую идею "покупать акции "Газпром нефти" с целью 550 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 5 месяцев. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: до 11,8%, стоп-приказ: 460 руб., говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Людмилы... читать дальше
.21 января 2026 года 16:21
"Финам" понизил прогнозную цену акций "Северстали" до 1265 руб. за штуку с сохранением рейтинга "покупать". Потенциал роста составляет 31,7% с текущих уровней, сообщается в материале инвесткомпании. "Благодаря большой диверсификации и нацеленности на конечных потребителей "Северстали" удается не... читать дальше
.
.