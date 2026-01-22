Рубль утром немного повышается в паре с юанем в ожидании внешнеполитического позитива

Москва. 22 января. Китайский юань немного снижается на Московской бирже при открытии торгов в четверг. Рубль повышается в ожидании переговоров президента РФ Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, которые намечены на четверг.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 10,954 руб. (-0,1 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта оказалась на 15,7 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Новостной фон и приближение январского налогового периода формируют условия для сохранения крепости рубля, говорится в комментарии начальника отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ (MOEX: PSKB) Евгения Локтюхова.

"Мы смещаем целевой диапазон по юаню в 10,8-11,2 руб. и допускаем при появлении более позитивных сигналов по геополитике или с рынка нефти откат курса к декабрьским минимумам", - указывает эксперт.

Президент РФ Владимир Путин в четверг встретится со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Ранее планы провести такую встречу подтвердил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

В свою очередь, Уиткофф заявил, что о ее проведении попросила российская сторона. Он также сообщил, что прибудет в Москву в сопровождении зятя американского президента Джареда Кушнера. Кушнер уже сопровождал Уиткоффа в его поездках в Москву, в ходе которых обсуждалось украинское урегулирование.

В преддверии нынешнего визита спецпосланник президента США отметил большой прогресс по этой теме, который удалось достичь в последние недели. Он выразил мнение, что Россия пойдет на соглашение по Украине. В то же время Уиткофф уточнил, что основным препятствием, остающимся на пути к урегулированию, являются территориальные вопросы.

Инфляция в РФ с 13 по 19 января 2026 года составила 0,45% после 1,26% с 1 по 12 января (из-за праздников получился почти в два раза более длинный отрезок времени, чем обычный недельный), сообщил в среду Росстат.

С начала года к 19 января рост цен составил 1,72% (в январе 2025 года рост цен за 19 дней был значительно ниже - 0,88%, а за весь месяц - 1,23%).

Из данных за 19 дней января этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 19 января ускорилась до 6,46% с 6,26% на 12 января (5,59% на конец декабря), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и ускорилась до 6,60% с 6,41% на 12 января, если исходить из среднесуточных данных за весь январь 2025 года (такой методики придерживается Минэкономразвития).

Цены на нефть колеблются от небольшого минуса к небольшому плюсу утром в четверг на фоне ослабления напряженности вокруг Гренландии.

Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 мск составляет $65,13 за баррель, что на 0,15% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на 0,05%, до $60,58 за баррель.

Президент США Дональд Трамп, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе в среду, заявил, что Штаты хотят немедленно начать переговоры о приобретении Гренландии у Дании. Он отметил, что не намерен использовать военную силу для захвата острова, который нужен Вашингтону для обеспечения собственной и международной безопасности.

Позднее американский президент написал в соцсети Truth Social, что отказался от плана введения в феврале пошлин в отношении ряда стран Европы, так как смог согласовать с генсеком НАТО Марком Рютте базу для дальнейших переговоров по теме Гренландии.

Внимание рынка в четверг направлено на еженедельный доклад о запасах энергоносителей в США, который будет обнародован в 20:00 мск.

Оценки Американского института нефти (API), опубликованные в ночь на четверг, показали увеличение запасов нефти в Штатах на прошлой неделе на 3,04 млн баррелей.

эб мв

MOEX$#&: PSKB