Цены рублевых корпбондов в четверг не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 22 января. Котировки рублевых корпоблигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе опубликованной накануне недельной статистики по инфляции в РФ и ожиданий встречи президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

Инфляция в РФ с 13 по 19 января 2026 года составила 0,45% после 1,26% с 1 по 12 января (из-за праздников получился почти в два раза более длинный отрезок времени, чем обычный недельный), сообщил в среду Росстат. С начала года к 19 января рост цен составил 1,72% (в январе 2025 года рост цен за 19 дней был значительно ниже - 0,88%, а за весь месяц - 1,23%). Из данных за 19 дней января этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 19 января ускорилась до 6,46% с 6,26% на 12 января (5,59% на конец декабря), если ее высчитывать из недельной динамики, и ускорилась до 6,60% с 6,41% на 12 января, если исходить из среднесуточных данных за весь январь 2025 года.

Президент РФ Владимир Путин в четверг встретится со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Ранее планы провести такую встречу подтвердил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. В свою очередь, Уиткофф заявил, что о ее проведении попросила российская сторона. Он также сообщил, что прибудет в Москву в сопровождении зятя американского президента Джареда Кушнера.

В преддверии нынешнего визита спецпосланник президента США отметил большой прогресс по этой теме, который удалось достичь в последние недели. Он выразил мнение, что Россия пойдет на соглашение по Украине. В то же время Уиткофф уточнил, что основным препятствием, остающимся на пути к урегулированию, являются территориальные вопросы.

"Все хотят добиться мирного соглашения", - резюмировал Уиткофф.

В свою очередь, в среду Путин заявил, что также намерен обсудить с Уиткоффом и Кушнером возможность использования замороженных в США российских активов для восстановления территорий, пострадавших в ходе боевых действий, после заключения мирного договора между Россией и Украиной.

Президент США Дональд Трамп полагает, что в настоящий момент близок к урегулированию украинского конфликта, и нежелание сторон заключить соглашение было бы неразумным. "Я думаю, мы можем сказать, что мы подошли сравнительно близко (к завершению конфликта - ИФ)", - заявил он, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе в среду. По словам Трампа, обе стороны в итоге хотят заключить соглашение, которое позволит завершить конфликт. Вместе с тем президент США подчеркнул, что если они этого не сделают, то "будут глупцами".

Также Трамп повторил мысль, что, по его мнению, когда РФ бывает готова решить конфликт, то Украина к этому оказывается не готова, и наоборот - когда Киев готов к урегулированию кризиса, такой готовности не наблюдается у Москвы. Он повторил и неоднократно озвученную им мысль, что конфликт осложняет взаимная неприязнь между лидерами РФ и Украины. "А это не очень помогает, когда вы пытаетесь решить проблему", - добавил президент США.

Позже Трамп на полях форума заявил, что, по его мнению, стороны украинского конфликта приближаются к урегулированию. "Я думаю, что мы приближаемся", - сказал глава Белого дома. Он отметил, что его зять Джаред Кушнер, спецпосланник Стив Уиткофф и "многие другие люди, которые работают" над урегулированием, "проделали великолепную работу".

Кроме того, президент США заявил, что отказался от плана по введению в феврале пошлин в отношении ряда стран Европы, так как смог согласовать с генсеком НАТО Марком Рютте базу для дальнейших переговоров по теме Гренландии. "Основываясь на достигнутом взаимном понимании, я не буду вводить пошлины, которые были запланированы на 1 февраля", - написал он в соцсети Truth Social.

По словам Трампа, на встрече с Рютте в Давосе "мы сформировали базу для будущей следки по Гренландии и в целом - по всей Арктике". "Это решение, если его удастся согласовать, будет отличным для США и всех стран НАТО", - заверил президент США. Он пояснил, что дальнейшей работой по этой теме будут заниматься, в частности, вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник Стив Уиткофф.

Американские фондовые индексы завершили активным ростом торги в среду благодаря снижению напряженности вокруг Гренландии. Участники рынка оценивали выступление президента США Дональда Трампа на Всемирном экономическом форуме в Давосе. В своей речи президент дал высокую оценку американской экономике, а также заявил, что Соединенные Штаты хотят немедленно начать переговоры о приобретении Гренландии. Трамп заявил, что не будет использовать военную силу для захвата острова, который нужен Вашингтону для обеспечения собственной и международной безопасности.

Также участники рынка оценивали квартальные отчетности крупных компаний.

Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона в основном растут на торгах в четверг вслед за подъемом Уолл-стрит накануне. Поддержку котировкам оказывают заявления президента США Дональда Трампа. Китайский индекс Shanghai Composite прибавляет 0,1%, гонконгский Hang Seng теряет столько же. Значение японского Nikkei 225 увеличивается на 2,1% после публикации внешнеторговой статистики. Значение южнокорейского индекса Kospi повышается на 1,3% и в ходе торгов обновило исторический максимум. Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,8%.

В свою очередь мировые цены на нефть стабильны в четверг на фоне увеличения аппетита к риску на мировых рынках в связи с ослаблением напряженности вокруг Гренландии. Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $65,25 за баррель, что всего на 1 цент выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В среду эти контракты подорожали на 0,49%, до $65,24 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи выросли в цене к этому времени на 0,08%, до $60,67 за баррель. По итогам предыдущих торгов их стоимость увеличилась на 0,43%, до $60,62 за баррель.

Внимание нефтяного рынка в четверг будет направлено на еженедельный доклад о запасах энергоносителей в США, который будет обнародован в 20:00 мск. Оценки Американского института нефти (API), опубликованные в ночь на четверг, показали увеличение запасов нефти в Штатах на прошлой неделе на 3,04 млн баррелей.

Трейдеры также продолжают следить за ситуацией в Казахстане, где на этой неделе была приостановлена добыча нефти на месторождениях Тенгиз и Королевское из-за проблем с системами распределения электроэнергии.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду снизилась в 1,3 раза относительно предыдущего торгового дня, но все равно осталась заметно выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 21,101 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 13,736 млрд рублей. При этом котировки корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 21 января снизился всего на 0,02% и составил 118,88 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,01%, поднявшись до 1218,86 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Почта России БО-002P-02" (+0,34%), "Почта России БО-002P-01" (+0,27%) и "РЖД-001P-16R" (+0,21%), а в лидерах снижения - облигации "Почта России БО-002P-03" (-0,28%), "Новотранс-001Р-03" (-0,26%) и "ГТЛК-001Р-08" (-0,25%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что "ГПБ финанс" 23 января разместит дополнительный выпуск N1 облигаций серии 001Р-07Р объемом 5 млрд рублей по цене 100% от номинала. "ГПБ финанс" разместил основной выпуск серии 001Р-07Р сроком обращения 1,5 года объемом 15 млрд рублей в декабре 2025 года. Ежемесячные купоны рассчитываются по формуле: сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России на 7-й день, предшествующий дате расчета.

ООО "Сергиевское" планирует 27 января начать размещение 10-летних облигаций серии БО-02 с офертой через 2 года объемом 150 млн рублей. Ставка квартальных купонов до оферты составит 25% годовых, ей соответствует доходность к оферте на уровне 27,45% годовых. В обращении находится выпуск дебютных облигаций компании на 100 млн рублей с погашением в марте 2027 года.