Рынок акций РФ в среду превысил 2770п по индексу МосБиржи на ожиданиях встречи Уиткоффа и Путина

Москва. 21 января. Российский рынок акций в среду уверенно вырос после заявлений спецпосланника президента США Стива Уиткоффа по теме украинского урегулирования и известий о запланированной встрече с президентом РФ Владимиром Путиным; также поддержку оказала подорожавшая нефть (фьючерс на Brent поднялся к $65 за баррель) и новые рекорды цен на золото (новый пик - $4891 за унцию). Индекс МосБиржи превысил 2770 пунктов и вернулся к уровню конца декабря.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2770,53 пункта (+1,2%, максимум сессии - 2778,68 пункта), индекс РТС - 1125,93 пункта (+1,6%); лидировали в росте акции "ДОМ.РФ" (MOEX: DOMRF) (+3,3%), ПАО "Южуралзолото" (MOEX: UGLD) (+2,6%), "Русала" (MOEX: RUAL) (+2,5%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+2,3%), "Полюса" (MOEX: PLZL) (+2,2%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 22 января, составил 77,5159 руб. (-30,88 копейки).

Подорожали также акции "Яндекса" (MOEX: YDEX) (+2,1%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,9%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+1,8%), "Группы компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+1,8%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,8%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,3%), "Хэдхантерв" (SPB: HEAD) (+1,3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,2%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (+1%), "Т-Технологии" (MOEX: T) (+1%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,9%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,8%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,8%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,7% и +0,5% "префы"), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,7%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,7%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,6% и +1,2% "префы"), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,6%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,5%), "ВК" (MOEX: VKCO) (+0,5%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,2%).

Сбербанк по итогам 2025 года может направить на дивиденды 50% чистой прибыли, рисков сокращения этой планки Минфин не видит, сообщил журналистам замминистра финансов РФ Владимир Колычев.

Стратегия Сбербанка предусматривает направление на выплату дивидендов не менее 50% чистой прибыли по МСФО при уровне достаточности общего капитала Н20.0 не ниже 13,3%. Отчет по МСФО за 2025 год банк планирует опубликовать 26 февраля.

Уиткофф заявил, что в четверг планируется его встреча с президентом РФ. "Встречусь с Путиным в четверг, Россия запросила встречу", - приводит агентство Bloomberg слова Уиткоффа из его интервью телеканалу CNBC. "За последние недели отмечается множество успехов по теме России и Украины", - также сказал Уиткофф.

При этом он выразил мнение, что Россия пойдет на соглашение по Украине. В то же время Уиткофф уточнил, что основным препятствием, остающимся на пути к урегулированию, являются территориальные вопросы.

В Кремле подтвердили, что Путин планирует в четверг встретиться с Уиткоффом и зятем американского президента Джаредом Кушнером. "Да, подтверждаю", - заявил "Интерфаксу" пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ответ на вопрос, есть ли такие контакты в завтрашнем графике президента.

Президент США Дональд Трамп в среду заявил на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе, что и президент России Владимир Путин, и президент Украины Владимир Зеленский стремятся урегулировать украинский конфликт. Он отметил, что позже в среду намерен провести встречу с президентом Украины.

Трамп полагает, что в настоящий момент близок к урегулированию украинского конфликта, и нежелание сторон заключить соглашение было бы неразумным. "Я думаю, мы можем сказать, что мы подошли сравнительно близко (к завершению конфликта - ИФ)", - заявил он, выступая на ВЭФ в Давосе в среду.

Кроме того, Трамп заявил, что, несмотря на большое количество полезных ископаемых в Гренландии, остров нужен США не из-за этого, а из соображений национальной и международной безопасности. Трамп сообщил, что хочет немедленных переговоров по вопросу покупки Гренландии, объяснив свои намерения тем, что, по его мнению, только США способны обеспечить безопасность острова.

При этом Трамп пообещал не применять силу для установления контроля над Гренландией. "Мне не придется использовать силу. Я не хочу использовать силу. Я не буду использовать силу", - сказал Трамп, выступая на ВЭФ.

В последние недели администрация США активизировала усилия, нацеленные на то, чтобы получить контроль над Гренландией. Однако власти Дании пока отказываются уступать этот остров. Власти самой Гренландии также заявляли, что их не интересует присоединение к США.

Депутаты Европарламента согласились заморозить процесс ратификации соглашения с США по торговле, сообщил во вторник телеканал BFM-TV со ссылкой на главу парламентской группы социал-демократов Ираче Гарсию Перес.

Телеканал отмечает, что это первый конкретный шаг ЕС в ответ на угрозы президента США Трампа ввести пошлины против ряда стран Европы в ответ на переброску европейских военных в Гренландию и на нежелание Дании продать этот остров Вашингтону. Торговое соглашение предусматривает, в частности, американские пошлины в 15% на товары из ЕС, а также снятие европейских пошлин на некоторые товары из США.

По словам эксперта по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Александра Шепелева, индекс МосБиржи поднимался в район 2780 пунктов на новости о том, что президент РФ проведет в четверг встречу со спецпосланником президента США Уиткоффом и зятем американского лидера Кушнером. Кроме того, Уиткофф заявил, что в переговорах по Украине достигнут большой прогресс.

Сдерживающим фактором для покупателей акций могло выступить укрепление рубля. Сырье же продолжило дорожать - нефть Brent торгуется в районе $65 за баррель. Мировые фондовые биржи находятся под давлением на фоне геополитического кризиса вокруг Гренландии. Инвесторы внимательно следят за информацией, поступающей с полей ВЭФ в Давосе.

В четверг ЕЦБ опубликует протокол заседания по монетарной политике. В США выйдет предварительная оценка ВВП за III квартал 2025 года. Российский рынок в четверг может реагировать на новостной фон вокруг встреч президента РФ с представителями США, а также на недельные данные Росстата по инфляции. Ожидания по индексу МосБиржи на 22 января - колебания в коридоре 2700-2800 пунктов, считает Шепелев.

Портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов также отметил, что рынок акций вырос на новости о планах встречи Уиткоффа с Путиным 22 января. Накануне состоялись "конструктивные" переговоры спецпредставителя президента России Кирилла Дмитриева с представителями США Уиткоффом и Кушнером. Умеренно позитивный новостной фон вокруг российско-американских переговоров оказал поддержку рынку наряду с продолжающимся ралли в золоте.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций вырос на фоне сообщений о запланированной на четверг встрече президента России с американской делегацией в Москве, где будет обсуждаться вопрос об украинском урегулировании.

На западных фондовых площадках в среду ключевые индексы отступили от локальных минимумов благодаря смягчению риторики Трампа в отношении Гренландии. Напряженность в данном вопросе в ближайшее время, однако, скорее всего, сохранится, так же как и в торговых отношениях США и ЕС, что предупреждает о рисках новых продаж акций и доллара. Индексы МосБиржи и РТС стремились к декабрьским максимумам 2819 пунктов и 1143 пункта соответственно перед встречей Путина с американской делегацией. В российских акциях сохраняется умеренно оптимистичный настрой - возможно, сторонам удастся добиться снижения напряженности, в том числе в украинском конфликте, полагает эксперт.

В Азии в среду наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,4%, австралийский индекс ASX Australia - на 0,3%, южнокорейский Kospi подрос на 0,5%, китайский Shanghai Composite - на 0,1%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,4%), в Европе также нет единого вектора (индекс FTSE, CAC 40 подросли на 0,6%, DAX снизился на 0,3%), растут США (индексы акций к 18:50 МСК выросли на 1,1-1,4%).

На нефтяном рынке к вечеру в среду цены вернулись к росту после локальной коррекции, цена фьючерса на Brent вновь поднялась к $65 за баррель.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $64,94 за баррель (+0,1% и +1,5% во вторник), мартовская цена фьючерса на WTI - $60,43 за баррель (+0,1% и +1,7% во вторник).

Негативное влияние на нефтяные цены продолжают оказывать ожидания избытка предложения на мировом рынке в текущем году.

Международное энергетическое агентство (МЭА) в среду повысило прогноз мирового спроса на нефть на фоне улучшения перспектив мировой экономики и снижения цен на нефть, однако предупредило, что рост предложения будет опережать рост спроса.

В МЭА теперь ожидают, что в 2026 году спрос на нефть увеличится на 932 тыс. баррелей в сутки, тогда как предложение повысится на 2,5 млн б/с. Предыдущий прогноз агентства предполагал увеличение на 863 тыс. и 2,4 млн б/с соответственно.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (+9,9% и +9,3% "префы"), "ИК Русс-Инвест" (MOEX: RUSI) (+9,1%), "Селигдара" (MOEX: SELG) (+6%), ПАО "РН-Западная Сибирь" (MOEX: CHGZ) (+5,9%), ПАО "Павловский автобус" (MOEX: PAZA) (+5%), ПАО "Бурятзолото" (MOEX: BRZL) (+4,3%), "Самараэнерго" (MOEX: SAGO) (+4,1%), "Русснефти" (MOEX: RNFT) (+3,3%), "Ижстали" (MOEX: IGST) (+3,2% и +3,9% "префы").

ПАО "Группа ЛСР" (MOEX: LSRG) (+0,5%) в 2025 году увеличило продажи на 17,2% по сравнению с показателем предыдущего года - до 191 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Подешевели акции ПАО "Астраханьэнергосбыт" (MOEX: ASSB) (-11,9%), "ЭсЭфАй" (MOEX: SFIN) (-11,7%), ПАО "НПО "Наука" (MOEX: NAUK) (-11,1%), "АПРИ" (MOEX: APRI) (-4,3%), ПАО "Наука-Связь" (MOEX: NSVZ) (-3,8%), ПАО "Владимирский химический завод" (MOEX: VLHZ) (-3,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 72,41 млрд рублей (из них 8,48 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 6,99 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 5,96 млрд рублей на акции "Т-Технологии").