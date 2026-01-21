.
Инфляция в РФ в 2025 году составила 5,59%
Рост потребительских цен в декабре составил 0,32% после повышения на 0,42% в ноябре, сообщил Росстат. За 2025 год инфляция замедлилась до 5,59% после 9,52% в 2024 году. Рост цен по итогам года оказался ниже официальных прогнозов
 
РФ ставит разные цели торговых партнерств с Китаем и Индией, говорится в стратегии ВЭД
Цели торгово-экономических партнерств России отличаются в зависимости от страны, например, с Китаем это наращивание несырьевого неэнергетического экспорта, а с Индией - балансировка торговли, говорится в материалах правительства к стратегической...
 
Система по борьбе с "серым импортом" обойдется в 16,5 млрд рублей за три года
Правительство планирует потратить на внедрение системы подтверждения ожидания поставки товаров (СПОТ), которая призвана сократить "серый импорт", порядка 16,5 млрд руб. из федерального бюджета в 2026–2028 гг. Это следует из пояснительной записки к...
 
Хакеры отрабатывают атаки на банковские ИИ-системы
В 2026 году атаки на ИИ-системы могут составить 5-10% от всех целевых атак на банки, пишет "Коммерсантъ". Под угрозой как кредитные организации, которые сами разрабатывают подобные решения, так и те, кто пользуется услугами сторонних...
 
21 января 2026 года 19:40

Рубль в среду вырос в паре с юанем, обновил максимум с конца декабря

Москва. 21 января. Китайский юань упал на Московской бирже по итогам торгов в среду, рубль заметно укрепился в ожидании внешнеполитического позитива. Участники рынка отыгрывали новости о встрече президента РФ Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, которая намечена на четверг. На этом фоне юань упал ниже 11 рублей впервые с 29 декабря.

Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 10,955 руб., что на 19,55 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара с 22 января на 30,88 копейки, до 77,5159 руб./$1, и уменьшил курс евро на 47,43 копейки, до 90,7211 руб./EUR1.

"Рубль в среду заметно укрепился к китайскому юаню, пара "юань-рубль" впервые с конца декабря опустилась ниже 11 руб./юань. Полагаем, что сегодня основную лепту в улучшение настроений участников рынка внесли новости на тему внешней политики, а именно сообщения, что в четверг состоится встреча президента РФ Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Это усиливает надежды инвесторов на прогресс в урегулировании украинского конфликта. Кроме того, поддержку рублю оказывают продажи валюты со стороны экспортеров перед основными налоговыми выплатами месяца (28 января) и Банка России в рамках исполнения бюджетного правила. Ежедневный объем продажи валюты ЦБ в период с 16 января по 5 февраля составляет 17,42 млрд рублей", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник отдела доверительного управления компании "КСП Капитал УА" Дмитрий Хомяков.

"Укреплению рубля способствует приближение очередного налогового периода экспортеров, пик которого приходится на 28 января. На этом фоне все больше компаний продают иностранную валюту для исполнения фискальных обязательств, что временно увеличивает ее предложение. В то же время спрос на инвалюту остается слабым из-за сокращения импорта. Оно происходит в начале года по причине уменьшения потребительской и деловой активности после предпраздничного всплеска", - отмечает эксперт по фондовому рынку БКС "Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

В Кремле подтверждают, что президент РФ Владимир Путин планирует в четверг встретиться со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского президента Джаредом Кушнером. "Да, подтверждаю", - заявил "Интерфаксу" пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ответ на вопрос, есть ли такие контакты в завтрашнем графике президента.

Ранее в среду Уиткофф завил телеканалу CNBC, что в четверг планирует отправиться в РФ и встретиться с Путиным. "Встречусь с Путиным в четверг, Россия запросила встречу", - приводит агентство Bloomberg слова Уиткоффа из его интервью телеканалу CNBC. "За последние недели отмечается множество успехов по теме России и Украины", - также сказал Уиткофф.

При этом он выразил мнение, что Россия пойдет на соглашение по Украине. В то же время Уиткофф уточнил, что основным препятствием, остающимся на пути к урегулированию, являются территориальные вопросы.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп в среду заявил, что и президент России Владимир Путин, и президент Украины Владимир Зеленский стремятся урегулировать украинский конфликт.

"Путин хочет достичь соглашения, я считаю. И я работаю с Зеленским, и я думаю, что он хочет достичь соглашения", - сказал глава Белого дома, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Он отметил, что позже в среду намерен провести встречу с президентом Украины, а также заявил, что в настоящий момент близок к урегулированию украинского конфликта. "Я думаю, мы можем сказать, что мы подошли сравнительно близко (к завершению конфликта - ИФ)", - сказал Трамп в ходе выступления в Давосе.

Данные по недельной инфляции в РФ в начале года часто бывают волатильными и зашумленными, выводы, в том числе о влиянии повышения НДС, можно будет делать после выхода месячных показателей, сказал журналистам замглавы Минфина Владимир Колычев.

"Недельные данные достаточно волатильные, там бывают разные шумы, особенно это касается первой недели года, часто такое бывало. Поэтому надо посмотреть на последующие недели, посмотреть на месяц, где выборка товаров и услуг намного шире, и на основе этого какие-то свои мысли высказывать и действия предпринимать", - прокомментировал он вопрос о высокой инфляции в начале января и актуальности действующего прогноза на 2026 год.

Отвечая на вопрос о влиянии повышения НДС на рост цен, замминистра отметил, что здесь также рано давать оценки. "По табличке, которую Росстат опубликовал, в большей степени это (рост цен в начале января - ИФ) коснулось продуктов питания, которые как раз выведены из-под повышения НДС и тарифных услуг. А вот на товары непродовольственные, по-моему, их темповка (динамика цен - ИФ) не сильно отличалась от обычной темповки. Надо будет внимательно смотреть на месячные цифры", - сказал Колычев.

Как сообщалось, по данным Росстата, инфляция в РФ с 1 по 12 января 2026 года (из-за праздников получился почти в два раза более длинный отрезок времени, чем обычный недельный) составила 1,26%. За 12 дней января 2025 года рост цен равнялся 0,62%, а за весь январь 2025 года - 1,23%. Исходя из этих данных, годовая инфляция в РФ на 12 января ускорилась до 6,26% (в том числе на фоне увеличения НДС с 1 января 2026 года с 20% до 22%) с 5,59% на конец декабря 2025 года.

Прогноз Банка России по инфляции на 2026 год равен 4-5%. Минэкономразвития ожидает (прогноз от сентября) инфляцию в РФ в 2026 году на уровне 4,0%.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в конце декабря, по инфляции в 2026 году равнялся 5,1%.

Цены на нефть продолжают повышаться вечером в среду, восстановив потери, понесенные ранее в ходе торгов.

Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:03 мск поднимается на 0,32%, до $65,13 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 0,38%, до $60,59 за баррель.

Трейдеры оценивают выступление президента США Дональда Трампа на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Президент заявил, что Штаты хотят немедленно начать переговоры о приобретении Гренландии у Дании. Он также отметил, что не будет использовать военную силу для захвата острова, который нужен Вашингтону для обеспечения собственной и международной безопасности.

Ранее американский президент пригрозил ввести новые пошлины на товары из европейских государств, выступающих против его планов по присоединению Гренландии. Европейские лидеры назвали такие заявления неприемлемыми и пообещали принять ответные меры. Как сообщается, депутаты Европарламента согласились заморозить процесс ратификации торгового соглашения с США.

Ставки межбанковского кредитного рынка слабо изменились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, проведенным 21 января, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за вторник опустилась на 1 базисный пункт, до 15,77% годовых. Срочная версия RUONIA на срок 1 месяц осталась на уровне предыдущего дня - 15,9%, версия на три месяца уменьшилась на 1 базисный пункт и в среду составила 16,43% годовых. Срочная версия RUONIA на срок 6 месяцев снизилась на 2 базисных пункта, до 17,5% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
21 января 2026 года 19:35
Рынок акций РФ в среду превысил 2770п по индексу МосБиржи на ожиданиях встречи Уиткоффа и Путина
Москва. 21 января. Российский рынок акций в среду уверенно вырос после заявлений спецпосланника президента США Стива Уиткоффа по теме украинского урегулирования и известий о запланированной встрече с президентом РФ Владимиром Путиным; также поддержку оказала подорожавшая нефть (фьючерс на Brent поднялся к $65 за баррель) и новые рекорды цен на золото (новый пик - $4891 за унцию). Индекс МосБиржи превысил 2770 пунктов и вернулся к уровню конца декабря.    читать дальше
.
21 января 2026 года 19:00
Совкомбанк рекомендует покупать акции ДОМ.РФ
Совкомбанк рекомендует покупать акции ПАО "ДОМ.РФ", сообщается в материале аналитиков Вячеслава Бердникова и Маргариты Боярко. Эксперты ожидают, что дивиденд на акцию по итогам 2026 года составит 245 руб., что дает 12,7% к текущей цене против 12,4% у Сбербанка. При этом за счет привлечения на IPO...    читать дальше
.
21 января 2026 года 18:40
"Т-Инвестиции" подтверждают осторожную оценку перспектив цены акций
"Т-Инвестиции" подтверждают осторожную оценку перспектив цены акций "АЛРОСА", сообщается в комментарии аналитика Ахмеда Алиева. Компания De Beers, один из главных игроков на мировом алмазном рынке, впервые более чем за год снизила цены на алмазы. Точный размер падения не раскрывается, однако речь...    читать дальше
.
21 января 2026 года 18:00
Акции НМТП по-прежнему привлекательны для долгосрочных покупок - "Газпромбанк Инвестиции"
Акции "Новороссийского морского торгового порта" (НМТП) являются привлекательными для долгосрочных вложений, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Они отмечают, что ключевые портовые активы НМТП показывают устойчивую динамику: грузооборот порта Новороссийск вырос на 1,9% (до 168,0...    читать дальше
.
21 января 2026 года 17:30
"Финам" повысил целевую цену акций SPDR S&P Oil&Gas Equipment&Services ETF до $96
"Финам" повысил целевую цену акций SPDR S&P Oil&Gas Equipment&Services ETF с $84,6 до $96 на горизонте 12 месяцев, но понизил рейтинг до "держать", сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана. Повышение целевой цены связано с вероятным позитивным эффектом событий в Венесуэле на бизнес...    читать дальше
.
21 января 2026 года 16:54
"БКС МИ" открыл торговую идею: покупать акции Газпром нефти с целью 550 руб
"БКС Мир инвестиций" открыл торговую идею "покупать акции "Газпром нефти" с целью 550 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 5 месяцев. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: до 11,8%, стоп-приказ: 460 руб., говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Людмилы...    читать дальше
.
21 января 2026 года 16:21
"Финам" понизил прогнозную цену акций Северстали до 1265 руб
"Финам" понизил прогнозную цену акций "Северстали" до 1265 руб. за штуку с сохранением рейтинга "покупать". Потенциал роста составляет 31,7% с текущих уровней, сообщается в материале инвесткомпании. "Благодаря большой диверсификации и нацеленности на конечных потребителей "Северстали" удается не...    читать дальше
.
21 января 2026 года 15:42
"АКБФ" рекомендует покупать акции Норникеля с целевой ценой 211,15 руб
Инвестиционная компания "АКБФ" рекомендует покупать акции "Норильского никеля" с целевой ценой 211,15 рубля за штуку на горизонте года, что предполагает потенциальную доходность около 33%, сообщается в материале аналитиков. "На рынке металлов усиливаются фундаментальные драйверы: "Норникель"...    читать дальше
.
21 января 2026 года 15:21
Рубль днем растет в паре с юанем в ожидании внешнеполитического позитива
Москва. 21 января. Китайский юань растерял утренний рост и перешел к снижению на Московской бирже в ходе дневных торгов в среду, рубль развернулся вверх и заметно повышается в ожидании внешнеполитического позитива. Участники рынка отыгрывают новости о встрече президента РФ Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, которая намечена на четверг.    читать дальше
.
21 января 2026 года 15:11
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка с целевой ценой 393 рубля за бумагу, сообщается в комментарии аналитика Сергея Жителева. "Сбер выпустил ожидаемо сильную сокращенную отчетность по РСБУ за 12 месяцев 2025 года, - пишет эксперт. - Чистая прибыль по итогам года...    читать дальше
.
21 января 2026 года 14:48
Альфа-банк сохраняет нейтральную оценку акций АЛРОСА
Альфа-банк сохраняет нейтральную оценку акций "АЛРОСА" на фоне неопределенной ситуации с тарифами и крепкого рубля, говорится в обзоре аналитиков. "В декабре 2025 года Индия импортировала 9,4 млн карат алмазов в чистом эквиваленте, продемонстрировав рост закупок на 26% г/г, - отмечают эксперты...    читать дальше
.
21 января 2026 года 14:12
Акции НОВАТЭКа справедливо оценены рынком - "ВТБ Моя Аналитика"
Акции "НОВАТЭКа" в настоящее время справедливо оценены российским фондовым рынком, считают аналитики телеграм-канала "ВТБ Моя Аналитика". Эмитент опубликовал предварительные производственные показатели за 2025 год: - Объем добычи углеводородов - 673 млн баррелей нефтяного эквивалента (+0,9%). -...    читать дальше
.
21 января 2026 года 13:44
"БКС МИ" подтверждает торговую идею "Лонг в акциях ЛУКОЙЛа"
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает торговую идею "Лонг в акциях "ЛУКОЙЛа", открытую 28 октября 2025 года, с ожидаемой доходностью 15% за три месяца, сообщается в материале аналитика Кирилла Бахтина. "В момент открытия идеи бумаги эмитента находились под сильным давлением продавцов: рынок...    читать дальше
.
21 января 2026 года 13:13
Акции Henderson по-прежнему справедливо оценены рынком - Газпромбанк Инвестиции
ции ПАО "Хэндерсон Фэшн Групп"(Henderson) по-прежнему справедливо оценены российским фондовым рынком, говорится в комментарии аналитиков сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Дом мужской моды представил предварительные данные о выручке по итогам 2025 года. Благодаря цифровой трансформации бизнеса...    читать дальше
.
21 января 2026 года 12:33
Ставка ЦБ РФ, скорее всего, сохранится на текущем уровне в феврале 2026г - ББР банк
Ключевая ставка Банка России, скорее всего, сохранится на текущем уровне (16% годовых) по итогам заседания 13 февраля 2026 года, считает директор Корпоративного блока ББР банка Александр Киселев. "Рост инфляции в первом квартале текущего года за счет увеличения тарифов и НДС был ожидаем, поэтому...    читать дальше
.
Страница 1 из 6
1
