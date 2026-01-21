Рубль в среду вырос в паре с юанем, обновил максимум с конца декабря

Москва. 21 января. Китайский юань упал на Московской бирже по итогам торгов в среду, рубль заметно укрепился в ожидании внешнеполитического позитива. Участники рынка отыгрывали новости о встрече президента РФ Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, которая намечена на четверг. На этом фоне юань упал ниже 11 рублей впервые с 29 декабря.

Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 10,955 руб., что на 19,55 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара с 22 января на 30,88 копейки, до 77,5159 руб./$1, и уменьшил курс евро на 47,43 копейки, до 90,7211 руб./EUR1.

"Рубль в среду заметно укрепился к китайскому юаню, пара "юань-рубль" впервые с конца декабря опустилась ниже 11 руб./юань. Полагаем, что сегодня основную лепту в улучшение настроений участников рынка внесли новости на тему внешней политики, а именно сообщения, что в четверг состоится встреча президента РФ Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Это усиливает надежды инвесторов на прогресс в урегулировании украинского конфликта. Кроме того, поддержку рублю оказывают продажи валюты со стороны экспортеров перед основными налоговыми выплатами месяца (28 января) и Банка России в рамках исполнения бюджетного правила. Ежедневный объем продажи валюты ЦБ в период с 16 января по 5 февраля составляет 17,42 млрд рублей", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник отдела доверительного управления компании "КСП Капитал УА" Дмитрий Хомяков.

"Укреплению рубля способствует приближение очередного налогового периода экспортеров, пик которого приходится на 28 января. На этом фоне все больше компаний продают иностранную валюту для исполнения фискальных обязательств, что временно увеличивает ее предложение. В то же время спрос на инвалюту остается слабым из-за сокращения импорта. Оно происходит в начале года по причине уменьшения потребительской и деловой активности после предпраздничного всплеска", - отмечает эксперт по фондовому рынку БКС "Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

В Кремле подтверждают, что президент РФ Владимир Путин планирует в четверг встретиться со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского президента Джаредом Кушнером. "Да, подтверждаю", - заявил "Интерфаксу" пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ответ на вопрос, есть ли такие контакты в завтрашнем графике президента.

Ранее в среду Уиткофф завил телеканалу CNBC, что в четверг планирует отправиться в РФ и встретиться с Путиным. "Встречусь с Путиным в четверг, Россия запросила встречу", - приводит агентство Bloomberg слова Уиткоффа из его интервью телеканалу CNBC. "За последние недели отмечается множество успехов по теме России и Украины", - также сказал Уиткофф.

При этом он выразил мнение, что Россия пойдет на соглашение по Украине. В то же время Уиткофф уточнил, что основным препятствием, остающимся на пути к урегулированию, являются территориальные вопросы.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп в среду заявил, что и президент России Владимир Путин, и президент Украины Владимир Зеленский стремятся урегулировать украинский конфликт.

"Путин хочет достичь соглашения, я считаю. И я работаю с Зеленским, и я думаю, что он хочет достичь соглашения", - сказал глава Белого дома, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Он отметил, что позже в среду намерен провести встречу с президентом Украины, а также заявил, что в настоящий момент близок к урегулированию украинского конфликта. "Я думаю, мы можем сказать, что мы подошли сравнительно близко (к завершению конфликта - ИФ)", - сказал Трамп в ходе выступления в Давосе.

Данные по недельной инфляции в РФ в начале года часто бывают волатильными и зашумленными, выводы, в том числе о влиянии повышения НДС, можно будет делать после выхода месячных показателей, сказал журналистам замглавы Минфина Владимир Колычев.

"Недельные данные достаточно волатильные, там бывают разные шумы, особенно это касается первой недели года, часто такое бывало. Поэтому надо посмотреть на последующие недели, посмотреть на месяц, где выборка товаров и услуг намного шире, и на основе этого какие-то свои мысли высказывать и действия предпринимать", - прокомментировал он вопрос о высокой инфляции в начале января и актуальности действующего прогноза на 2026 год.

Отвечая на вопрос о влиянии повышения НДС на рост цен, замминистра отметил, что здесь также рано давать оценки. "По табличке, которую Росстат опубликовал, в большей степени это (рост цен в начале января - ИФ) коснулось продуктов питания, которые как раз выведены из-под повышения НДС и тарифных услуг. А вот на товары непродовольственные, по-моему, их темповка (динамика цен - ИФ) не сильно отличалась от обычной темповки. Надо будет внимательно смотреть на месячные цифры", - сказал Колычев.

Как сообщалось, по данным Росстата, инфляция в РФ с 1 по 12 января 2026 года (из-за праздников получился почти в два раза более длинный отрезок времени, чем обычный недельный) составила 1,26%. За 12 дней января 2025 года рост цен равнялся 0,62%, а за весь январь 2025 года - 1,23%. Исходя из этих данных, годовая инфляция в РФ на 12 января ускорилась до 6,26% (в том числе на фоне увеличения НДС с 1 января 2026 года с 20% до 22%) с 5,59% на конец декабря 2025 года.

Прогноз Банка России по инфляции на 2026 год равен 4-5%. Минэкономразвития ожидает (прогноз от сентября) инфляцию в РФ в 2026 году на уровне 4,0%.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в конце декабря, по инфляции в 2026 году равнялся 5,1%.

Цены на нефть продолжают повышаться вечером в среду, восстановив потери, понесенные ранее в ходе торгов.

Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:03 мск поднимается на 0,32%, до $65,13 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 0,38%, до $60,59 за баррель.

Трейдеры оценивают выступление президента США Дональда Трампа на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Президент заявил, что Штаты хотят немедленно начать переговоры о приобретении Гренландии у Дании. Он также отметил, что не будет использовать военную силу для захвата острова, который нужен Вашингтону для обеспечения собственной и международной безопасности.

Ранее американский президент пригрозил ввести новые пошлины на товары из европейских государств, выступающих против его планов по присоединению Гренландии. Европейские лидеры назвали такие заявления неприемлемыми и пообещали принять ответные меры. Как сообщается, депутаты Европарламента согласились заморозить процесс ратификации торгового соглашения с США.

Ставки межбанковского кредитного рынка слабо изменились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, проведенным 21 января, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за вторник опустилась на 1 базисный пункт, до 15,77% годовых. Срочная версия RUONIA на срок 1 месяц осталась на уровне предыдущего дня - 15,9%, версия на три месяца уменьшилась на 1 базисный пункт и в среду составила 16,43% годовых. Срочная версия RUONIA на срок 6 месяцев снизилась на 2 базисных пункта, до 17,5% годовых.