Акции НМТП по-прежнему привлекательны для долгосрочных покупок - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции "Новороссийского морского торгового порта" (НМТП) являются привлекательными для долгосрочных вложений, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

Они отмечают, что ключевые портовые активы НМТП показывают устойчивую динамику: грузооборот порта Новороссийск вырос на 1,9% (до 168,0 млн тонн), а грузооборот порта Приморск увеличился на 5,2% (до 63,9 млн тонн). Таким образом, операционные показатели этих активов остаются стабильными.

По оценке экспертов сервиса, размер дивидендов НМТП за 2025 год может составить 1 рубль на одну акцию (текущая дивидендная доходность - более 11%).

"Учитывая прогнозные финансовые показатели компании и дивидендную доходность, а также ожидаемое снижение ключевой ставки, мы считаем, что акции НМТП являются привлекательными для долгосрочных инвесторов", - делают вывод стратеги.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.