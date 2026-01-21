"БКС МИ" открыл торговую идею: покупать акции Газпром нефти с целью 550 руб

"БКС Мир инвестиций" открыл торговую идею "покупать акции "Газпром нефти" с целью 550 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 5 месяцев. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: до 11,8%, стоп-приказ: 460 руб., говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Людмилы Рокотянской.

"Акции "Газпром нефти" на недельном графике демонстрируют признаки намечающегося разворота, - отмечает эксперт. - В случае успешной его реализации потенциал роста может составить порядка 11% от текущих уровней. Драйверами роста могут выступить следующие факторы: геополитическое потепление, переход рубля к ослаблению, улучшение конъюнктуры на мировом рынке нефти".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.