"АКБФ" рекомендует покупать акции Норникеля с целевой ценой 211,15 руб

Инвестиционная компания "АКБФ" рекомендует покупать акции "Норильского никеля" с целевой ценой 211,15 рубля за штуку на горизонте года, что предполагает потенциальную доходность около 33%, сообщается в материале аналитиков.

"На рынке металлов усиливаются фундаментальные драйверы: "Норникель" ожидает дефицит палладия и платины в 2025-2026гг, а рынок меди уже в 2026 году снова переходит к дефициту, - пишут эксперты. - Это легло в основу пересмотра наших ценовых сценариев по платине, палладию, никелю и меди в сторону более высоких среднегодовых темпов роста. На этом фоне мы повысили прогноз EBITDA "Норникеля" до около 580 млрд руб. в 2025 году и около 793 млрд руб. в 2026 году, ожидаем чистую прибыль около 211 млрд руб. и дивиденды порядка 3 руб./ао за 2025 год".

При увеличенном до 40% риск-дисконте справедливая стоимость акции оценивается аналитиками "АКБФ" в 211,15 руб., что дает около 33% потенциала роста и сохраняет рекомендацию "покупать".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.