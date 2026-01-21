Рубль днем растет в паре с юанем в ожидании внешнеполитического позитива

Москва. 21 января. Китайский юань растерял утренний рост и перешел к снижению на Московской бирже в ходе дневных торгов в среду, рубль развернулся вверх и заметно повышается в ожидании внешнеполитического позитива. Участники рынка отыгрывают новости о встрече президента РФ Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, которая намечена на четверг.

Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,082 руб., что на 6,85 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск опустился на 28 копеек относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 77,49 руб./$1; контракт EURRUBF понизился на 34 копейки, до 91,24 руб./EUR1.

Курс валютной пары юань/рубль в ближайшее время продолжит проторговывать нижнюю часть диапазона 11-11,5 руб. за юань, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов. Ситуация на валютном рынке в целом остается стабильной, констатирует эксперт.

Серьезных оснований для более существенного изменения курса юаня в ближайшее время Локтюхов не видит, ждет, что китайская валюта, скорее всего, останется в нижней половине зоны 11-11,5 руб. за юань на фоне сохранения баланса между спросом и предложением.

В Кремле подтверждают, что президент РФ планирует в четверг встретиться со спецпосланником президента США Уиткоффом. "Такие контакты есть в завтрашнем графике президента", - сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, которого цитируют "Известия".

Ранее в среду Уиткофф завил телеканалу CNBC, что в четверг планирует отправиться в РФ и встретиться с Путиным. "Встречусь с Путиным в четверг, Россия запросила встречу", - приводит агентство Bloomberg слова Уиткоффа из его интервью телеканалу CNBC. "За последние недели отмечается множество успехов по теме России и Украины", - также сказал Уиткофф.

При этом он выразил мнение, что Россия пойдет на соглашение по Украине. В то же время Уиткофф уточнил, что основным препятствием, остающимся на пути к урегулированию, являются территориальные вопросы.

Данные по недельной инфляции в РФ в начале года часто бывают волатильными и зашумленными, выводы, в том числе о влиянии повышения НДС, можно будет делать после выхода месячных показателей, сказал журналистам замглавы Минфина Владимир Колычев.

"Недельные данные достаточно волатильные, там бывают разные шумы, особенно это касается первой недели года, часто такое бывало. Поэтому надо посмотреть на последующие недели, посмотреть на месяц, где выборка товаров и услуг намного шире, и на основе этого какие-то свои мысли высказывать и действия предпринимать", - прокомментировал он вопрос о высокой инфляции в начале января и актуальности действующего прогноза на 2026 год.

Отвечая на вопрос о влиянии повышения НДС на рост цен, замминистра отметил, что здесь также рано давать оценки. "По табличке, которую Росстат опубликовал, в большей степени это (рост цен в начале января - ИФ) коснулось продуктов питания, которые как раз выведены из-под повышения НДС и тарифных услуг. А вот на товары непродовольственные, по-моему, их темповка (динамика цен - ИФ) не сильно отличалась от обычной темповки. Надо будет внимательно смотреть на месячные цифры", - сказал Колычев.

Как сообщалось, по данным Росстата, инфляция в РФ с 1 по 12 января 2026 года (из-за праздников получился почти в два раза более длинный отрезок времени, чем обычный недельный) составила 1,26%. За 12 дней января 2025 года рост цен равнялся 0,62%, а за весь январь 2025 года - 1,23%. Исходя из этих данных, годовая инфляция в РФ на 12 января ускорилась до 6,26% (в том числе на фоне увеличения НДС с 1 января 2026 года с 20% до 22%) с 5,59% на конец декабря 2025 года.

Прогноз Банка России по инфляции на 2026 год равен 4-5%. Минэкономразвития ожидает (прогноз от сентября) инфляцию в РФ в 2026 году на уровне 4,0%.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в конце декабря, по инфляции в 2026 году равнялся 5,1%.

Цены на нефть перешли к небольшому росту днем в среду, восстановив потери, понесенные ранее в ходе торгов.

Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск поднимается на 0,11%, до $64,99 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 0,03%, до $60,38 за баррель.

По итогам сессии вторника контракты на обе марки нефти показали рост свыше 1,5% на фоне оптимизма по поводу производственных данных Китая, а также ослабления курса доллара.

В центре внимания рынка остается ситуация вокруг Гренландии. Американский президент Дональд Трамп ранее пригрозил ввести новые пошлины на товары европейских стран, выступающих против его планов по присоединению острова, являющегося самоуправляемой территорией Дании.

Европейские лидеры назвали комментарии Трампа неприемлемыми и оценивают варианты ответных действий. Тем временем депутаты Европарламента согласились заморозить процесс ратификации торгового соглашения с США.

Инвесторы ждут выступления Трампа на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Накануне глава Белого дома выразил надежду на то, что сможет добиться устраивающих его договоренностей по Гренландии.

