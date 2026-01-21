Фондовые индекса США упали на 1,8-2,4%

Уолл-стрит закрылась во вторник падением индексов на 1,8-2,4%. Фондовые индексы Азии меняются без единой динамики в среду. Нефть дешевеет в среду утром, Brent торгуется около $64,2 за баррель.

Американские фондовые индексы упали по итогам торгов во вторник после возвращения Уолл-стрит с длинных выходных.

В понедельник биржи страны были закрыты в связи с празднованием Дня Мартина Лютера Кинга.

Давление на рынки оказали угрозы президента США Дональда Трампа ввести новые пошлины на товары из европейских государств, выступающих против его предложения о покупке Гренландии.

Трамп сказал, что восемь стран НАТО - Дания, Норвегия, Швеция, Финляндия, Германия, Великобритания, Франция и Нидерланды - рискуют получить 10%-е тарифы с 1 февраля, а с 1 июня они вырастут до 25%, если сделка по Гренландии не будет достигнута.

Европейские лидеры назвали комментарии Трампа неприемлемыми и оценивают варианты ответных действий.

Между тем министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Трамп может объявить решение по кандидатуре на должность следующего главы Федеральной резервной системы (ФРС) уже на следующей неделе.

В среду также начнутся слушания в Верховном суде США по делу о попытке увольнения президентом члена совета управляющих ФРС Лизы Кук.

По итогам торгов подешевели бумаги европейских компаний, в том числе автопроизводителей Stellantis и Ferrari (-2,5% у обоих), поставщика потребительских товаров и медоборудования Philips (-3,7%), нефтегазовых Equinor (-2,1%), Eni (-1,2%), Shell (SPB: RDS.A) (-1,5%) и BP plc (SPB: BP) (-0,7%), фармацевтических Novo Nordisk (-2,7%), Sanofi (SPB: SNY) (-1,8%) и GSK (-1,2%).

Техсектор также закрылся преимущественно в минусе, в частности рыночная стоимость Microsoft Corp. (SPB: MSFT) сократилась на 1,2%, Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) и Qualcomm Inc. (SPB: QCOM) - на 3,4%, Alphabet Inc. (SPB: GOOG) - на 2,4%, Apple Inc. (SPB: AAPL) - на 3,5%, Meta (SPB: META) (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) - на 2,6%, Nvidia Corp. (SPB: NVDA) - на 4,4%, Broadcom (SPB: AVGO) - на 5,4%, Oracle Corp. (SPB: ORCL) и CoreWeave - на 5,9%, Adobe Inc. - на 1,9%.

Акции 3M Co. (SPB: MMM) упали на 7%. Производитель широкого спектра потребительских товаров в четвертом квартале снизил чистую прибыль на 21%, при этом скорректированный показатель и выручка превзошли ожидания рынка, но прогноз компании инвесторов разочаровал.

Капитализация Netflix Inc. (SPB: NFLX) снизилась на 0,8% после новостей о готовности стриминговой платформы оплатить всю сделку по покупке Warner Bros. денежными средствами.

Dow Jones Industrial Average понизился на 1,76% и составил 48488,59 пункта.

Standard & Poor''s 500 уменьшился на 2,06% - до 6796,86 пункта.

Nasdaq Composite потерял 2,39% и составил 22954,32 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона меняются без единой динамики в ходе торгов в среду.

Негативное влияние на настроения инвесторов оказало существенное падение американского рынка днем ранее, сообщает Trading Economics.

Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:39 МСК уменьшилось на 0,4%. Он снижается пятую сессию подряд.

Падение демонстрируют котировки акций представителей финансового сектора, включая Mizuho Financial Group (-3,8%), Dai-ichi Life (-3,8%), Sumitomo Mitsui Financial Group (-3,3%), Mitsubishi UFJ Financial Group (-3,3%).

Цена акций Sony снизилась на 1,4% - до минимума за 23 недели.

Стоимость автопроизводителей Honda и Nissan опустилась на 1,3% и 0,9%, ритейлеров Seven & I Holdings и Fast Retailing - на 3,5% и 1,2% соответственно.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:39 МСК увеличился на 0,3%, тогда как гонконгский Hang Seng снизился на 0,1%.

Существенный подъем котировок на Гонконгской фондовой бирже показывают акции чипмейкера Semiconductor Manufacturing International Corp. и интернет-компании Baidu Inc. (SPB: BIDU) - на 3,4% и 3,2% соответственно.

Кроме того, дорожают бумаги нефтяных компаний CNOOC и PetroChina Co. (SPB: 857) - на 2,3% и 2,2%, автопроизводителей BYD и Li Auto (SPB: LI) - на 1,8% и 0,5% соответственно.

При этом снизилась цена акций производителей спортивной продукции Anta Sports Products и Li Ning - на 5,8% и 3,6% соответственно, а также разработчика видеоигр Netease Inc. (SPB: NTES) - на 4,1%, компьютерной Lenovo - на 3,3%, производителя игрушек Pop Mart International Group - на 3%, выпускающей потребительскую электронику Xiaomi (SPB: 1810) - на 1,7%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:35 МСК повысился на 0,1%.

Котировки акций крупнейшего мирового производителя полупроводниковой продукции и смартфонов Samsung Electronics выросли на 2,3%, производителя цветных металлов Korea Zinc - на 2,1%, KB Financial Group - на 2,3%.

Стоимость автомобильной Hyundai Motor взлетела на 12,9% и достигла рекорда.

Между тем цена бумаг чипмейкера SK Hynix снизилась на 0,9%, сталелитейной Posco - на 2,4%, производителя аккумуляторов LG Energy Solution - на 2,5%.

Австралийский S&P/ASX 200 за день потерял 0,4%, он снижается третьи торги подряд.

Лидерами снижения стали акции ритейлера Cettire и Telix Pharmaceuticals, подешевевшие на 10,7% и 7,7% соответственно.

В то же время капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto выросла на 1,5% и 2,6% соответственно благодаря хорошим производственным показателям за прошедший квартал.

Цены на нефть снижаются утром в среду после подъема по итогам предыдущих торгов.

Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:09 мск опускается на $0,75 (1,16%), до $64,17 за баррель. Во вторник контракт вырос в цене на $0,98 (1,53%), до $64,92 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на $0,59 (0,98%), до $59,77 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов повысилась на $1,02 (1,72%), до $60,36 за баррель.

Давление на нефтяные цены оказывают опасения эскалации напряженности в отношениях между США и Европой на фоне активизации усилий Вашингтона по получению контроля над Гренландией.

Американский президент Дональд Трамп ранее пригрозил ввести новые пошлины на товары европейских стран, выступающих против его планов по присоединению острова, являющегося самоуправляемой территорией Дании.

Европейские лидеры назвали комментарии Трампа неприемлемыми и оценивают варианты ответных действий.

Тем временем депутаты Европарламента согласились заморозить процесс ратификации соглашения с США по торговле, сообщил накануне телеканал BFM-TV со ссылкой на главу парламентской группы социал-демократов Ираче Гарсию Перес.

Инвесторы опасаются, что новый виток американо-европейской торговой войны окажет негативное влияние на рост экономики и, как следствие, спроса на нефть.

Негативное влияние на рынок нефти также оказывают сохраняющиеся ожидания избытка предложения в текущем году.

"В течение как минимум трех-четырех лет мы вполне можем наблюдать понижательное давление на цены на нефть и природный газ из-за огромного объема поставок из США и ряда других стран", - отметил исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль в ходе панельной дискуссии на Всемирном экономическом форуме в Давосе во вторник.

Позднее в среду МЭА обнародует ежемесячный обзор по рынку нефти.