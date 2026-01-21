.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Фондовые индекса США упали на 1,8-2,4%
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в РФ в 2025 году составила 5,59%
Рост потребительских цен в декабре составил 0,32% после повышения на 0,42% в ноябре, сообщил Росстат. За 2025 год инфляция замедлилась до 5,59% после 9,52% в 2024 году. Рост цен по итогам года оказался ниже официальных прогнозов
 
РФ ставит разные цели торговых партнерств с Китаем и Индией, говорится в стратегии ВЭД
Цели торгово-экономических партнерств России отличаются в зависимости от страны, например, с Китаем это наращивание несырьевого неэнергетического экспорта, а с Индией - балансировка торговли, говорится в материалах правительства к стратегической...
 
Система по борьбе с "серым импортом" обойдется в 16,5 млрд рублей за три года
Правительство планирует потратить на внедрение системы подтверждения ожидания поставки товаров (СПОТ), которая призвана сократить "серый импорт", порядка 16,5 млрд руб. из федерального бюджета в 2026–2028 гг. Это следует из пояснительной записки к...
 
Хакеры отрабатывают атаки на банковские ИИ-системы
В 2026 году атаки на ИИ-системы могут составить 5-10% от всех целевых атак на банки, пишет "Коммерсантъ". Под угрозой как кредитные организации, которые сами разрабатывают подобные решения, так и те, кто пользуется услугами сторонних...
 
21 января 2026 года 09:10

Фондовые индекса США упали на 1,8-2,4%

Уолл-стрит закрылась во вторник падением индексов на 1,8-2,4%. Фондовые индексы Азии меняются без единой динамики в среду. Нефть дешевеет в среду утром, Brent торгуется около $64,2 за баррель.

Американские фондовые индексы упали по итогам торгов во вторник после возвращения Уолл-стрит с длинных выходных.

В понедельник биржи страны были закрыты в связи с празднованием Дня Мартина Лютера Кинга.

Давление на рынки оказали угрозы президента США Дональда Трампа ввести новые пошлины на товары из европейских государств, выступающих против его предложения о покупке Гренландии.

Трамп сказал, что восемь стран НАТО - Дания, Норвегия, Швеция, Финляндия, Германия, Великобритания, Франция и Нидерланды - рискуют получить 10%-е тарифы с 1 февраля, а с 1 июня они вырастут до 25%, если сделка по Гренландии не будет достигнута.

Европейские лидеры назвали комментарии Трампа неприемлемыми и оценивают варианты ответных действий.

Между тем министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Трамп может объявить решение по кандидатуре на должность следующего главы Федеральной резервной системы (ФРС) уже на следующей неделе.

В среду также начнутся слушания в Верховном суде США по делу о попытке увольнения президентом члена совета управляющих ФРС Лизы Кук.

По итогам торгов подешевели бумаги европейских компаний, в том числе автопроизводителей Stellantis и Ferrari (-2,5% у обоих), поставщика потребительских товаров и медоборудования Philips (-3,7%), нефтегазовых Equinor (-2,1%), Eni (-1,2%), Shell (SPB: RDS.A) (-1,5%) и BP plc (SPB: BP) (-0,7%), фармацевтических Novo Nordisk (-2,7%), Sanofi (SPB: SNY) (-1,8%) и GSK (-1,2%).

Техсектор также закрылся преимущественно в минусе, в частности рыночная стоимость Microsoft Corp. (SPB: MSFT) сократилась на 1,2%, Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) и Qualcomm Inc. (SPB: QCOM) - на 3,4%, Alphabet Inc. (SPB: GOOG) - на 2,4%, Apple Inc. (SPB: AAPL) - на 3,5%, Meta (SPB: META) (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) - на 2,6%, Nvidia Corp. (SPB: NVDA) - на 4,4%, Broadcom (SPB: AVGO) - на 5,4%, Oracle Corp. (SPB: ORCL) и CoreWeave - на 5,9%, Adobe Inc. - на 1,9%.

Акции 3M Co. (SPB: MMM) упали на 7%. Производитель широкого спектра потребительских товаров в четвертом квартале снизил чистую прибыль на 21%, при этом скорректированный показатель и выручка превзошли ожидания рынка, но прогноз компании инвесторов разочаровал.

Капитализация Netflix Inc. (SPB: NFLX) снизилась на 0,8% после новостей о готовности стриминговой платформы оплатить всю сделку по покупке Warner Bros. денежными средствами.

Dow Jones Industrial Average понизился на 1,76% и составил 48488,59 пункта.

Standard & Poor''s 500 уменьшился на 2,06% - до 6796,86 пункта.

Nasdaq Composite потерял 2,39% и составил 22954,32 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона меняются без единой динамики в ходе торгов в среду.

Негативное влияние на настроения инвесторов оказало существенное падение американского рынка днем ранее, сообщает Trading Economics.

Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:39 МСК уменьшилось на 0,4%. Он снижается пятую сессию подряд.

Падение демонстрируют котировки акций представителей финансового сектора, включая Mizuho Financial Group (-3,8%), Dai-ichi Life (-3,8%), Sumitomo Mitsui Financial Group (-3,3%), Mitsubishi UFJ Financial Group (-3,3%).

Цена акций Sony снизилась на 1,4% - до минимума за 23 недели.

Стоимость автопроизводителей Honda и Nissan опустилась на 1,3% и 0,9%, ритейлеров Seven & I Holdings и Fast Retailing - на 3,5% и 1,2% соответственно.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:39 МСК увеличился на 0,3%, тогда как гонконгский Hang Seng снизился на 0,1%.

Существенный подъем котировок на Гонконгской фондовой бирже показывают акции чипмейкера Semiconductor Manufacturing International Corp. и интернет-компании Baidu Inc. (SPB: BIDU) - на 3,4% и 3,2% соответственно.

Кроме того, дорожают бумаги нефтяных компаний CNOOC и PetroChina Co. (SPB: 857) - на 2,3% и 2,2%, автопроизводителей BYD и Li Auto (SPB: LI) - на 1,8% и 0,5% соответственно.

При этом снизилась цена акций производителей спортивной продукции Anta Sports Products и Li Ning - на 5,8% и 3,6% соответственно, а также разработчика видеоигр Netease Inc. (SPB: NTES) - на 4,1%, компьютерной Lenovo - на 3,3%, производителя игрушек Pop Mart International Group - на 3%, выпускающей потребительскую электронику Xiaomi (SPB: 1810) - на 1,7%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:35 МСК повысился на 0,1%.

Котировки акций крупнейшего мирового производителя полупроводниковой продукции и смартфонов Samsung Electronics выросли на 2,3%, производителя цветных металлов Korea Zinc - на 2,1%, KB Financial Group - на 2,3%.

Стоимость автомобильной Hyundai Motor взлетела на 12,9% и достигла рекорда.

Между тем цена бумаг чипмейкера SK Hynix снизилась на 0,9%, сталелитейной Posco - на 2,4%, производителя аккумуляторов LG Energy Solution - на 2,5%.

Австралийский S&P/ASX 200 за день потерял 0,4%, он снижается третьи торги подряд.

Лидерами снижения стали акции ритейлера Cettire и Telix Pharmaceuticals, подешевевшие на 10,7% и 7,7% соответственно.

В то же время капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto выросла на 1,5% и 2,6% соответственно благодаря хорошим производственным показателям за прошедший квартал.

Цены на нефть снижаются утром в среду после подъема по итогам предыдущих торгов.

Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:09 мск опускается на $0,75 (1,16%), до $64,17 за баррель. Во вторник контракт вырос в цене на $0,98 (1,53%), до $64,92 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на $0,59 (0,98%), до $59,77 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов повысилась на $1,02 (1,72%), до $60,36 за баррель.

Давление на нефтяные цены оказывают опасения эскалации напряженности в отношениях между США и Европой на фоне активизации усилий Вашингтона по получению контроля над Гренландией.

Американский президент Дональд Трамп ранее пригрозил ввести новые пошлины на товары европейских стран, выступающих против его планов по присоединению острова, являющегося самоуправляемой территорией Дании.

Европейские лидеры назвали комментарии Трампа неприемлемыми и оценивают варианты ответных действий.

Тем временем депутаты Европарламента согласились заморозить процесс ратификации соглашения с США по торговле, сообщил накануне телеканал BFM-TV со ссылкой на главу парламентской группы социал-демократов Ираче Гарсию Перес.

Инвесторы опасаются, что новый виток американо-европейской торговой войны окажет негативное влияние на рост экономики и, как следствие, спроса на нефть.

Негативное влияние на рынок нефти также оказывают сохраняющиеся ожидания избытка предложения в текущем году.

"В течение как минимум трех-четырех лет мы вполне можем наблюдать понижательное давление на цены на нефть и природный газ из-за огромного объема поставок из США и ряда других стран", - отметил исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль в ходе панельной дискуссии на Всемирном экономическом форуме в Давосе во вторник.

Позднее в среду МЭА обнародует ежемесячный обзор по рынку нефти.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
21 января 2026 года 19:40
Рубль в среду вырос в паре с юанем, обновил максимум с конца декабря
Москва. 21 января. Китайский юань упал на Московской бирже по итогам торгов в среду, рубль заметно укрепился в ожидании внешнеполитического позитива. Участники рынка отыгрывали новости о встрече президента РФ Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, которая намечена на четверг. На этом фоне юань упал ниже 11 рублей впервые с 29 декабря.    читать дальше
.
21 января 2026 года 19:35
Рынок акций РФ в среду превысил 2770п по индексу МосБиржи на ожиданиях встречи Уиткоффа и Путина
Москва. 21 января. Российский рынок акций в среду уверенно вырос после заявлений спецпосланника президента США Стива Уиткоффа по теме украинского урегулирования и известий о запланированной встрече с президентом РФ Владимиром Путиным; также поддержку оказала подорожавшая нефть (фьючерс на Brent поднялся к $65 за баррель) и новые рекорды цен на золото (новый пик - $4891 за унцию). Индекс МосБиржи превысил 2770 пунктов и вернулся к уровню конца декабря.    читать дальше
.
21 января 2026 года 19:00
Совкомбанк рекомендует покупать акции ДОМ.РФ
Совкомбанк рекомендует покупать акции ПАО "ДОМ.РФ", сообщается в материале аналитиков Вячеслава Бердникова и Маргариты Боярко. Эксперты ожидают, что дивиденд на акцию по итогам 2026 года составит 245 руб., что дает 12,7% к текущей цене против 12,4% у Сбербанка. При этом за счет привлечения на IPO...    читать дальше
.
21 января 2026 года 18:40
"Т-Инвестиции" подтверждают осторожную оценку перспектив цены акций
"Т-Инвестиции" подтверждают осторожную оценку перспектив цены акций "АЛРОСА", сообщается в комментарии аналитика Ахмеда Алиева. Компания De Beers, один из главных игроков на мировом алмазном рынке, впервые более чем за год снизила цены на алмазы. Точный размер падения не раскрывается, однако речь...    читать дальше
.
21 января 2026 года 18:00
Акции НМТП по-прежнему привлекательны для долгосрочных покупок - "Газпромбанк Инвестиции"
Акции "Новороссийского морского торгового порта" (НМТП) являются привлекательными для долгосрочных вложений, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Они отмечают, что ключевые портовые активы НМТП показывают устойчивую динамику: грузооборот порта Новороссийск вырос на 1,9% (до 168,0...    читать дальше
.
21 января 2026 года 17:30
"Финам" повысил целевую цену акций SPDR S&P Oil&Gas Equipment&Services ETF до $96
"Финам" повысил целевую цену акций SPDR S&P Oil&Gas Equipment&Services ETF с $84,6 до $96 на горизонте 12 месяцев, но понизил рейтинг до "держать", сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана. Повышение целевой цены связано с вероятным позитивным эффектом событий в Венесуэле на бизнес...    читать дальше
.
21 января 2026 года 16:54
"БКС МИ" открыл торговую идею: покупать акции Газпром нефти с целью 550 руб
"БКС Мир инвестиций" открыл торговую идею "покупать акции "Газпром нефти" с целью 550 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 5 месяцев. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: до 11,8%, стоп-приказ: 460 руб., говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Людмилы...    читать дальше
.
21 января 2026 года 16:21
"Финам" понизил прогнозную цену акций Северстали до 1265 руб
"Финам" понизил прогнозную цену акций "Северстали" до 1265 руб. за штуку с сохранением рейтинга "покупать". Потенциал роста составляет 31,7% с текущих уровней, сообщается в материале инвесткомпании. "Благодаря большой диверсификации и нацеленности на конечных потребителей "Северстали" удается не...    читать дальше
.
21 января 2026 года 15:42
"АКБФ" рекомендует покупать акции Норникеля с целевой ценой 211,15 руб
Инвестиционная компания "АКБФ" рекомендует покупать акции "Норильского никеля" с целевой ценой 211,15 рубля за штуку на горизонте года, что предполагает потенциальную доходность около 33%, сообщается в материале аналитиков. "На рынке металлов усиливаются фундаментальные драйверы: "Норникель"...    читать дальше
.
21 января 2026 года 15:21
Рубль днем растет в паре с юанем в ожидании внешнеполитического позитива
Москва. 21 января. Китайский юань растерял утренний рост и перешел к снижению на Московской бирже в ходе дневных торгов в среду, рубль развернулся вверх и заметно повышается в ожидании внешнеполитического позитива. Участники рынка отыгрывают новости о встрече президента РФ Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, которая намечена на четверг.    читать дальше
.
21 января 2026 года 15:11
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка с целевой ценой 393 рубля за бумагу, сообщается в комментарии аналитика Сергея Жителева. "Сбер выпустил ожидаемо сильную сокращенную отчетность по РСБУ за 12 месяцев 2025 года, - пишет эксперт. - Чистая прибыль по итогам года...    читать дальше
.
21 января 2026 года 14:48
Альфа-банк сохраняет нейтральную оценку акций АЛРОСА
Альфа-банк сохраняет нейтральную оценку акций "АЛРОСА" на фоне неопределенной ситуации с тарифами и крепкого рубля, говорится в обзоре аналитиков. "В декабре 2025 года Индия импортировала 9,4 млн карат алмазов в чистом эквиваленте, продемонстрировав рост закупок на 26% г/г, - отмечают эксперты...    читать дальше
.
21 января 2026 года 14:12
Акции НОВАТЭКа справедливо оценены рынком - "ВТБ Моя Аналитика"
Акции "НОВАТЭКа" в настоящее время справедливо оценены российским фондовым рынком, считают аналитики телеграм-канала "ВТБ Моя Аналитика". Эмитент опубликовал предварительные производственные показатели за 2025 год: - Объем добычи углеводородов - 673 млн баррелей нефтяного эквивалента (+0,9%). -...    читать дальше
.
21 января 2026 года 13:44
"БКС МИ" подтверждает торговую идею "Лонг в акциях ЛУКОЙЛа"
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает торговую идею "Лонг в акциях "ЛУКОЙЛа", открытую 28 октября 2025 года, с ожидаемой доходностью 15% за три месяца, сообщается в материале аналитика Кирилла Бахтина. "В момент открытия идеи бумаги эмитента находились под сильным давлением продавцов: рынок...    читать дальше
.
21 января 2026 года 13:13
Акции Henderson по-прежнему справедливо оценены рынком - Газпромбанк Инвестиции
ции ПАО "Хэндерсон Фэшн Групп"(Henderson) по-прежнему справедливо оценены российским фондовым рынком, говорится в комментарии аналитиков сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Дом мужской моды представил предварительные данные о выручке по итогам 2025 года. Благодаря цифровой трансформации бизнеса...    читать дальше
.
Страница 1 из 6
.
1
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.