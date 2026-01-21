Акции Henderson по-прежнему справедливо оценены рынком - Газпромбанк Инвестиции

Акции ПАО "Хэндерсон Фэшн Групп"(Henderson) по-прежнему справедливо оценены российским фондовым рынком, говорится в комментарии аналитиков сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

Дом мужской моды представил предварительные данные о выручке по итогам 2025 года.

Благодаря цифровой трансформации бизнеса компании продолжается тренд на опережающий рост онлайн-каналов, отмечают эксперты. Снижение темпов роста общей выручки в декабре эмитент связывает с аномально теплой погодой, отложившей пик спроса на зимние коллекции.

Аналитики сервиса нейтрально оценивают представленные финансовые результаты Henderson. Темпы роста бизнеса замедляются вкупе с давлением на маржинальность из-за роста затрат.

В данный момент эксперты "Газпромбанк Инвестиций" считают, что рынок в целом справедливо оценивает бумаги.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.