Ставка ЦБ РФ, скорее всего, сохранится на текущем уровне в феврале 2026г - ББР банк

Ключевая ставка Банка России, скорее всего, сохранится на текущем уровне (16% годовых) по итогам заседания 13 февраля 2026 года, считает директор Корпоративного блока ББР банка Александр Киселев.

"Рост инфляции в первом квартале текущего года за счет увеличения тарифов и НДС был ожидаем, поэтому регулятор и не спешил с шагом снижения ставки в декабре 2025 года. Скорее всего, ставка сохранится на текущем уровне по итогам февральского заседания и может быть снижена в марте, - пишет эксперт в комментарии. - Кроме того, на принятие решения по ставке влияет не только инфляция, но и показатели роста экономики, потребительского спроса, темпов кредитования, динамики валютного курса".

