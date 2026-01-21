.
21 января 2026 года 12:33
Ставка ЦБ РФ, скорее всего, сохранится на текущем уровне в феврале 2026г - ББР банк
Ключевая ставка Банка России, скорее всего, сохранится на текущем уровне (16% годовых) по итогам заседания 13 февраля 2026 года, считает директор Корпоративного блока ББР банка Александр Киселев. "Рост инфляции в первом квартале текущего года за счет увеличения тарифов и НДС был ожидаем, поэтому регулятор и не спешил с шагом снижения ставки в декабре 2025 года. Скорее всего, ставка сохранится на текущем уровне по итогам февральского заседания и может быть снижена в марте, - пишет эксперт в комментарии. - Кроме того, на принятие решения по ставке влияет не только инфляция, но и показатели роста экономики, потребительского спроса, темпов кредитования, динамики валютного курса". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
.
21 января 2026 года 19:40
Москва. 21 января. Китайский юань упал на Московской бирже по итогам торгов в среду, рубль заметно укрепился в ожидании внешнеполитического позитива. Участники рынка отыгрывали новости о встрече президента РФ Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, которая намечена на четверг. На этом фоне юань упал ниже 11 рублей впервые с 29 декабря. читать дальше
.21 января 2026 года 19:35
Москва. 21 января. Российский рынок акций в среду уверенно вырос после заявлений спецпосланника президента США Стива Уиткоффа по теме украинского урегулирования и известий о запланированной встрече с президентом РФ Владимиром Путиным; также поддержку оказала подорожавшая нефть (фьючерс на Brent поднялся к $65 за баррель) и новые рекорды цен на золото (новый пик - $4891 за унцию). Индекс МосБиржи превысил 2770 пунктов и вернулся к уровню конца декабря. читать дальше
.21 января 2026 года 19:00
Совкомбанк рекомендует покупать акции ПАО "ДОМ.РФ", сообщается в материале аналитиков Вячеслава Бердникова и Маргариты Боярко. Эксперты ожидают, что дивиденд на акцию по итогам 2026 года составит 245 руб., что дает 12,7% к текущей цене против 12,4% у Сбербанка. При этом за счет привлечения на IPO... читать дальше
.21 января 2026 года 18:40
"Т-Инвестиции" подтверждают осторожную оценку перспектив цены акций "АЛРОСА", сообщается в комментарии аналитика Ахмеда Алиева. Компания De Beers, один из главных игроков на мировом алмазном рынке, впервые более чем за год снизила цены на алмазы. Точный размер падения не раскрывается, однако речь... читать дальше
.21 января 2026 года 18:00
Акции "Новороссийского морского торгового порта" (НМТП) являются привлекательными для долгосрочных вложений, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Они отмечают, что ключевые портовые активы НМТП показывают устойчивую динамику: грузооборот порта Новороссийск вырос на 1,9% (до 168,0... читать дальше
.21 января 2026 года 17:30
"Финам" повысил целевую цену акций SPDR S&P Oil&Gas Equipment&Services ETF с $84,6 до $96 на горизонте 12 месяцев, но понизил рейтинг до "держать", сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана. Повышение целевой цены связано с вероятным позитивным эффектом событий в Венесуэле на бизнес... читать дальше
.21 января 2026 года 16:54
"БКС Мир инвестиций" открыл торговую идею "покупать акции "Газпром нефти" с целью 550 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 5 месяцев. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: до 11,8%, стоп-приказ: 460 руб., говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Людмилы... читать дальше
.21 января 2026 года 16:21
"Финам" понизил прогнозную цену акций "Северстали" до 1265 руб. за штуку с сохранением рейтинга "покупать". Потенциал роста составляет 31,7% с текущих уровней, сообщается в материале инвесткомпании. "Благодаря большой диверсификации и нацеленности на конечных потребителей "Северстали" удается не... читать дальше
.21 января 2026 года 15:42
Инвестиционная компания "АКБФ" рекомендует покупать акции "Норильского никеля" с целевой ценой 211,15 рубля за штуку на горизонте года, что предполагает потенциальную доходность около 33%, сообщается в материале аналитиков. "На рынке металлов усиливаются фундаментальные драйверы: "Норникель"... читать дальше
.21 января 2026 года 15:21
Москва. 21 января. Китайский юань растерял утренний рост и перешел к снижению на Московской бирже в ходе дневных торгов в среду, рубль развернулся вверх и заметно повышается в ожидании внешнеполитического позитива. Участники рынка отыгрывают новости о встрече президента РФ Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, которая намечена на четверг. читать дальше
.21 января 2026 года 15:11
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка с целевой ценой 393 рубля за бумагу, сообщается в комментарии аналитика Сергея Жителева. "Сбер выпустил ожидаемо сильную сокращенную отчетность по РСБУ за 12 месяцев 2025 года, - пишет эксперт. - Чистая прибыль по итогам года... читать дальше
.21 января 2026 года 14:48
Альфа-банк сохраняет нейтральную оценку акций "АЛРОСА" на фоне неопределенной ситуации с тарифами и крепкого рубля, говорится в обзоре аналитиков. "В декабре 2025 года Индия импортировала 9,4 млн карат алмазов в чистом эквиваленте, продемонстрировав рост закупок на 26% г/г, - отмечают эксперты... читать дальше
.21 января 2026 года 14:12
Акции "НОВАТЭКа" в настоящее время справедливо оценены российским фондовым рынком, считают аналитики телеграм-канала "ВТБ Моя Аналитика". Эмитент опубликовал предварительные производственные показатели за 2025 год: - Объем добычи углеводородов - 673 млн баррелей нефтяного эквивалента (+0,9%). -... читать дальше
.21 января 2026 года 13:44
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает торговую идею "Лонг в акциях "ЛУКОЙЛа", открытую 28 октября 2025 года, с ожидаемой доходностью 15% за три месяца, сообщается в материале аналитика Кирилла Бахтина. "В момент открытия идеи бумаги эмитента находились под сильным давлением продавцов: рынок... читать дальше
.21 января 2026 года 13:13
ции ПАО "Хэндерсон Фэшн Групп"(Henderson) по-прежнему справедливо оценены российским фондовым рынком, говорится в комментарии аналитиков сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Дом мужской моды представил предварительные данные о выручке по итогам 2025 года. Благодаря цифровой трансформации бизнеса... читать дальше
