Мнения аналитиков
"БКС МИ" сохраняет "нейтральную" оценку акций НОВАТЭКа
21 января 2026 года 12:01
"БКС МИ" сохраняет "нейтральную" оценку акций НОВАТЭКа
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет "нейтральную" оценку акций "НОВАТЭКа" на горизонте года с прогнозной стоимостью на уровне 1400 рублей за штуку, сообщается в материале аналитиков Кирилла Бахтина и Булата Мударисова. Компания по-прежнему сохраняет высокий потенциал наращивания добычи на проекте "Арктик СПГ 2", пока его вклад даже в операционную статистику не выглядит весомым, отмечают эксперты. Также, указывают они, к перспективным проектам можно отнести "Мурманский СПГ" и "Обский СПГ". Однако окончательного инвестиционного решения по ним еще не было, а реализация продукции с этих объектов в лучшем случае, полагают Бахтин и Мударисов, возможна только через несколько лет. "Мы подходим к оценке консервативно и пока не закладываем эти проекты в расчет стоимости акций "НОВАТЭКа", учитывая высокую неопределенность по их параметрам (например, размер капитальных затрат). Тем не менее отмечаем вероятность значительного пересмотра вверх целевой цены в случае появления у рынка деталей по этим проектам, - пишут аналитики инвесткомпании в обзоре. - На ближайшие двенадцать месяцев у нас "нейтральный" взгляд на акции эмитента. По мультипликатору P/E на базе наших прогнозов прибыли на 2026 год бумаги торгуются с оценкой 8,5х по сравнению с историческими 10х". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
