Индекс RGBI может скорректироваться к 115-116п в ближайшие недели - ПСБ

Индекс RGBI может скорректироваться к 115-116 пунктам в ближайшие недели, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрий Грицкевич.

"Инвесторы продолжают внимательно следить за выходящей статистикой, в среду в центре внимания будут традиционные данные по недельной инфляции (ожидаем ее замедления после всплеска двух первых недель января), - отмечает эксперт в материале банка. - В целом рынок ОФЗ выглядит безыдейным, в результате чего риск усиления давления на котировки госбумаг в ближайшее время возрастает".

Минфин проведет размещение короткого 4-летнего и длинного 13-летнего выпусков в среду. Факторов для роста спроса на рынке госбумаг по-прежнему не наблюдается, в результате чего результаты аукционов, вероятно, окажутся скромными, полагает Грицкевич. "Не исключаем концентрацию спроса в коротком выпуске, так как предложение данной дюрации со стороны Минфина бывает нечасто", - пишет он в обзоре.

"При рассмотрении консервативного сценария с вероятной паузой в цикле снижения ключевой ставки ЦБ РФ в феврале давление на ОФЗ в ближайшие недели может сохраняться при движении индекса RGBI в зону 115-116 пунктов, после чего рассчитываем на начало нового витка роста индекса", - говорится в материале эксперта.

