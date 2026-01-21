Цены рублевых корпбондов в среду не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 21 января. Котировки рублевых корпоративных облигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики под влиянием противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе возросших глобальных геополитических рисков из-за притязаний президента США Дональда Трампа на Гренландию.

Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев заявил во вторник вечером, что переговоры с американской стороной проходят конструктивно и все больше людей осознают правильность позиции России. "Встреча проходит конструктивно, и все больше и больше людей осознают правильность российской позиции", - заявил Дмитриев "Известиям" в Давосе, где проходят его переговоры с рядом представителей США.

Президент США Дональд Трамп накануне вновь озвучил мысль о том, что проблема украинского конфликта в том, что стороны не бывают одновременно готовы к урегулированию. "Когда Россия готова, Украина не готова. А когда Украина готова, Россия не готова", - сказал он на брифинге в Белом доме.

Также Трамп предположил, что сможет добиться устраивающих его договоренностей по Гренландии. "Думаю, все в итоге будет хорошо", - сказал он, отметив, что позже на этой неделе в Давосе у него запланировано много встреч по теме Гренландии. В последние недели администрация США активизировала усилия, нацеленные на то, чтобы получить контроль над Гренландией. Однако власти Дании пока отказываются уступать этот остров. Власти самой Гренландии также заявляли, что их не интересует присоединение к США.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен во вторник заявила, что королевство не откажется от Гренландии, несмотря на неоднократные высказывания Трампа о намерении взять под свой контроль датскую территорию. Со своей стороны премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что применение американской военной силы против арктической территории маловероятно, но не может быть исключено.

Тем временем депутаты Европарламента согласились заморозить процесс ратификации соглашения с США по торговле, сообщил во вторник телеканал BFM-TV со ссылкой на главу парламентской группы социал-демократов Ираче Гарсию Перес. По ее словам, в Европарламенте удалось добиться того, чтобы большинство депутатов согласились на приостановку процесса обсуждения соглашения. Без завершения этого процесса провести ратификацию невозможно.

Телеканал отмечает, что это - первый конкретный шаг ЕС в ответ на угрозы президента США Трампа ввести пошлины против ряда стран Европы в ответ на переброску военных в Гренландию и на нежелание Дании продать этот остров Вашингтону. Торговое соглашение предусматривает, в частности, американские пошлины в 15% на товары из ЕС, а также - снятие европейских пошлин на некоторые товары из США.

Американские фондовые индексы упали по итогам торгов во вторник после возвращения Уолл-стрит с длинных выходных. В понедельник биржи страны были закрыты в связи с празднованием Дня Мартина Лютера Кинга. Давление на рынки оказали угрозы президента США Дональда Трампа ввести новые пошлины на товары из европейских государств, выступающих против его предложения о покупке Гренландии.

Трамп сказал, что восемь стран НАТО - Дания, Норвегия, Швеция, Финляндия, Германия, Великобритания, Франция и Нидерланды - рискуют получить 10%-е тарифы с 1 февраля, а с 1 июня они вырастут до 25%, если сделка по Гренландии не будет достигнута. Европейские лидеры назвали комментарии Трампа неприемлемыми и оценивают варианты ответных действий.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона меняются без единой динамики в ходе торгов в среду. Негативное влияние на настроения инвесторов оказало существенное падение американского рынка днем ранее. Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:39 МСК уменьшилось на 0,4%. Он снижается пятую сессию подряд. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:39 МСК увеличился на 0,3%, тогда как гонконгский Hang Seng снизился на 0,1%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:35 МСК прибавил 0,1%. Австралийский S&P/ASX 200 за день потерял 0,4%, он снижается третьи торги подряд.

В свою очередь мировые цены на нефть снижаются утром в среду после подъема по итогам предыдущих торгов. Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск опускается на 0,99%, до $64,28 за баррель. Во вторник контракт вырос в цене на 1,53%, до $64,92 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на 0,83%, до $59,86 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов повысилась на 1,72%, до $60,36 за баррель.

Давление на нефтяные цены оказывают опасения эскалации напряженности в отношениях между США и Европой на фоне активизации усилий Вашингтона по получению контроля над Гренландией. Инвесторы опасаются, что новый виток американо-европейской торговой войны окажет негативное влияние на рост экономики и, как следствие, спроса на нефть. Негативное влияние на рынок нефти также оказывают сохраняющиеся ожидания избытка предложения в текущем году.

"В течение как минимум трех-четырех лет мы вполне можем наблюдать понижательное давление на цены на нефть и природный газ из-за огромного объема поставок из США и ряда других стран", - отметил исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль в ходе панельной дискуссии на Всемирном экономическом форуме в Давосе во вторник.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник выросла в 1,3 раза относительно предыдущего торгового дня и осталась заметно выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 26,43 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 12,267 млрд рублей. При этом котировки корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 20 января вырос всего на 0,04% и составил 118,91 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,07%, поднявшись до 1218,77 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "РЖД-001P-03R" (+0,57%), "Газпромбанк-001Р-19Р" (+0,57%) и "Новотранс-001Р-03" (+0,39%), а в лидерах снижения - облигации "Почта России БО-002P-02" (-0,46%), "Ростелеком-001P-05R" (MOEX: RTKM) (-0,4%) и "Газпром Капитал БО-001Р-04" (-0,29%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Бэлти-гранд" 22 января планирует начать размещение 4-летних облигаций серии БО-П09 объемом 150 млн рублей. Ставка ежемесячных купонов установлена в размере 19% годовых. По займу начиная с 36-го купонного периода предусмотрена амортизация.

ПАО "ЕвроТранс" (MOEX: EUTR) установило ставки купонов 5-летних облигаций серии БО-001Р-09 объемом 2,5 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 19 января. Ставка 1-24-го купонов установлена в размере 20% годовых, 25-36-го купонов - 18% годовых, 37-48-го купонов - 16% годовых, 49-60-го купонов - 15% годовых. Ставкам соответствует доходность к погашению в размере 20,54% годовых. По выпуску будут выплачиваться ежемесячные купоны. Также по займу предусмотрена амортизационная структура погашения: по 20% от номинала будет погашено в даты выплат 24-го, 36-го, 48-го купонов, еще 40% от номинала - в дату выплаты 60-го купона. В результате дюрация составит около 2,6 года. Техразмещение запланировано на 22 января. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста N6, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

Кроме того, совет директоров ПАО "ЕвроТранс" утвердил программу облигаций серии 004Р объемом 6 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации могут размещаться на срок до 5 лет. У компании зарегистрировано три программы облигаций: программа биржевых облигаций на 28,8 млрд рублей и две программы классических облигаций (регистрирует ЦБ РФ) на 2,8 млрд рублей и 5 млрд рублей.

АО "Аэрофьюэлз" зафиксировало объем размещения облигаций серии 003Р-01 со сроком обращения 2,5 года на уровне 3 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск планируемым объемом не менее 1 млрд рублей прошел 20 января. Финальный ориентир ставки купона был установлен на уровне 20% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 21,94% годовых. По выпуску будут выплачиваться квартальные купоны. Техразмещение запланировано на 23 января. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

ПАО "АПРИ" (MOEX: APRI) установило финальный ориентир ставки купона облигаций БО-002Р-13 со сроком обращения 3,5 года объемом 1 млрд рублей на уровне 24,5% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 27,45% годовых, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизационная структура погашения - по 25% от номинальной стоимости бумаг планируется гасить в даты окончания 33-го, 36-го, 39-го и 42-го купонных периодов. В результате индикативная дюрация составит 2,2 года. Сбор заявок на выпуск прошел 20 января. Техразмещение запланировано на 23 января. Выпуск будет доступен неквалифицированным инвесторам после прохождения теста N6.

ООО "Элит Строй" (бренд - ГК "Страна девелопмент") планирует 27 января с 11:00 до 15:00 мск провести сбор заявок инвесторов на приобретение облигаций серии 002Р-02 со сроком обращения 1,5 года объемом 1 млрд рублей. По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны. Ориентир ставки 1-го купона - не выше 25,5% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере не выше 28,71% годовых. Техразмещение запланировано на 30 января. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста N6.

Сервис кикшеринга Whoosh (MOEX: WUSH) (ООО "ВУШ") перенес с 22 на 26 января сбор заявок на выпуск облигаций серии 001Р-05, а также принял решение изменить параметры займа. Сбор заявок на выпуск 2-летних облигаций серии 001Р-05 объемом 1 млрд рублей с фиксированными купонами пройдет с 11:00 до 15:00 мск. Первоначально компания проводила премаркетинг двух выпусков облигаций со сроком обращения 1,5 года: "фикса" серии 001Р-05 и флоатера серии 001Р-06. Обновленный ориентир ставки ежемесячных купонов облигаций серии 001Р-05 - не выше 22% годовых (ранее составлял не выше 21% годовых), что соответствует доходности к погашению в размере не выше 24,36% годовых. Техразмещение запланировано на 29 января. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста N6.

АО "Почта России" (OKPO code: 41587589) установило ставки 12-16-го купонов облигаций серии БО-001Р-10 на уровне 17,45% годовых. Десятилетний выпуск объемом 10 млрд рублей был размещен в августе 2020 года. Ставка текущего полугодового купона - 24,5% годовых.

АО "Новая концессионная компания" установило ставку 12-го купона облигаций класса Б1 и ставку 11-го купона облигаций класса Б2 на уровне 1,31% годовых. Компания разместила выпуск класса Б1 объемом 3 млрд рублей в августе 2020 года, выпуск класса Б2 объемом 5 млрд рублей - в феврале 2021 года. Срок обращения обоих выпусков - около 29 лет. По займам предусмотрен индексируемый номинал и амортизационная система погашения: через 9,5 лет каждые полгода будет гаситься по 2,5% от номинала. Ставка текущего купона эмиссий - 0,01% годовых.

ХК "Металлоинвест" (OKPO code: 54916586) 4 февраля досрочно погасит выпуск 10-летних облигаций серии БО-04 объемом 10 млрд рублей. Погашение состоится в дату окончания 12-го купонного периода. Компания разместила выпуск в феврале 2020 года по ставке полугодового купона 6,55% годовых.