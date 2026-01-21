Диапазон 11,1-11,2 руб./юань сохраняет актуальность - "Санкт-Петербург"

Торговый диапазон 11,1-11,2 руб. за юань сохранит актуальность в отсутствие значимых новостей с перспективой постепенного сдвига ближе к его верхней границе, говорится в комментарии аналитиков банка "Санкт-Петербург".

Также эксперты отмечают, что на динамику котировок нефти марки Brent сейчас, помимо геополитики, повлиять может публикация обновленных прогнозов МЭА по рынку нефти. Если агентство заметно повысит прогнозы по профициту сырья, цены рискуют на время уйти в сторону $63 за баррель, полагают в банке.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.