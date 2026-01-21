Рубль пока продолжит торги в нижней части диапазона 11-11,5 руб./юань - ПСБ

Курс валютной пары юань/рубль в ближайшее время продолжит проторговывать нижнюю часть диапазона 11-11,5 руб. за юань, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов.

Ситуация на валютном рынке в целом остается стабильной, констатирует эксперт.

Курс пары юань/рубль продолжил проторговывать нижнюю часть целевого диапазона 11-11,5 руб. за юань, торговая активность второй день подряд оставалась невысокой на фоне отсутствия значимых новостных триггеров и сохранения баланса между спросом и предложением, указывает он.

Оснований для существенного изменения курса юаня в ближайшее время Локтюхов не видит, ждет, что китайская валюта, скорее всего, останется в нижней половине зоны 11-11,5 руб. за юань.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.