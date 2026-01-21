Индекс Мосбиржи будет торговаться в диапазоне 2725-2775п в среду - ПСБ

Целевой уровень по индексу Мосбиржи на среду составляет 2725-2775 пунктов, считает управляющий эксперт отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Екатерина Крылова.

"Мы полагаем, что в среду индекс Мосбиржи будет находиться в режиме ожидания новостных триггеров, главным образом, конечно, со стороны геополитики. Диапазон пока сохраняем прежний - 2725-2775 пунктов", - пишет аналитик в комментарии.

Также Крылова отмечает, что под конец текущей недели тест уровня в 2800 пунктов вполне вероятен.

"Ждем продолжения покупок в акциях представителей цветмета, отдельных сильных историй внутреннего сектора, а также финансового сектора", - говорится в материале банка.

