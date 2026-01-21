Индекс Мосбиржи, вероятно, пока продолжит консолидацию вблизи 2700п - "Цифра брокер"

Индекс Мосбиржи, вероятно, продолжит консолидацию вблизи 2700 пунктов в ближайшее время, полагают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер".

Фондовый рынок, отмечают эксперты в комментарии, в целом по-прежнему находится в ожидании более четких геополитических и экономических сигналов, и всесторонняя неопределенность сдерживает возможности для более уверенного восстановления индекса Мосбиржи.

