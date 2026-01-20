Рубль практически не изменился в паре с юанем во вторник, поддержку нацвалюте оказала дорожающая нефть

Москва. 20 января. Китайский юань практически не изменился по итогам торгов на Московской бирже во вторник; рубль продемонстрировал стабильность благодаря растущей нефти. При этом ситуация на мировых рынках капитала в целом остается негативной из-за роста глобальных геополитических рисков.

Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,1505 руб., что всего на 0,8 коп. (или на 0,07%) выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 19:00 мск снизился в цене на 0,09% относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 77,77 руб./$1; контракт EURRUBF подорожал на 0,81% (в основном за счет роста евро против доллара на мировом рынке Forex), до 91,58 руб./EUR1.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ повысил официальный курс доллара с 21 января на 6,61 копейки, до 77,8247 руб./$1, и поднял курс евро на 1,03 рубля, до 91,1954 руб./EUR1.

Мировые цены на нефть усилили рост вечером во вторник, инвесторы продолжают следить за ситуацией вокруг Гренландии. Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск поднимается на 1,19%, до $64,7 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на март на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 1,28% от уровня закрытия сессии в пятницу, до $60,1 за баррель. Накануне торги WTI не проводились, поскольку биржи США были закрыты в связи с праздником (День Мартина Лютера Кинга).

Президент США Дональд Трамп в минувшую субботу заявил о намерении с февраля ввести дополнительные пошлины в отношении европейских стран, не поддерживающих его планы по присоединению Гренландии. В ответ председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что европейские государства готовы к координированному ответу на введение тарифов со стороны США.

Опасения эскалации напряженности в отношениях между США и Европой негативно отразились на настроениях инвесторов, что привело к росту спроса на традиционные защитные активы и снижению курса американского доллара к основным мировым валютам. "Ослабление доллара США оказало некоторую поддержку рынку нефти и сырьевому рынку в целом", - говорится в аналитической записке ING.

Аналитик финтех-компании Naga Фрэнк Вальбаум в качестве позитивного фактора для нефтяного рынка отмечает данные по ВВП и промышленному производству Китая, указывающие на "стабилизацию экономической активности в крупнейшем мировом импортере нефти". Данные оказались лучше ожиданий. Между тем эксперт PVM Тамаш Варга пишет, что подорожанию нефти способствует также пересмотр Международным валютным фондом оценок роста мировой экономики в текущем году.

"Ситуация на внутреннем валютном рынке остается достаточно стабильной, хотя факторов за рубль стало больше. Так, ежедневные чистые продажи валюты по бюджетному правилу с 16 января выросли до 17,4 млрд в рублевом эквиваленте с 10,22 млрд рублей с 12 по 15 января и 14,5 млрд рублей в декабре. Кроме того, потребительская активность постепенно остывает после праздничного всплеска. Уже не за горами и налоговый период, ряд компаний готовятся к нему заранее, продавая дополнительные объемы валюты. Рубль может еще немного укрепиться, но в целом импульс усиления нацвалюты видится исчерпанным. Спрос на иностранную валюту в ближайшее время может нарастать со стороны импортеров, которым нужно будет успеть пополнить свои склады до наступления китайского нового года", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев.

Участники внутреннего валютного рынка находятся также в ожидании новых сообщений на геополитическую тематику.

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев планирует в Давосе "на полях" Всемирного экономического форума встретиться с некоторыми представителями американской делегации, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Я могу подтвердить, что действительно у него есть такие планы - с некоторыми представителями из американской делегации встретиться", - сказал Песков журналистам. Так он ответил на просьбу прокомментировать сообщения СМИ, что Дмитриев планирует встретиться со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского президента, предпринимателем Джаредом Кушнером.

Песков при этом опроверг сообщения, что в Давосе может состояться встреча Дмитриева и президента США Дональда Трампа. "Это я не могу подтвердить", - сказал он.

В ходе встречи с представителями делегации США в Давосе спецпредставитель президента РФ Дмитриев будет обсуждать экономические и иные вопросы. "Вы знаете, что есть основной профиль - это вопросы торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия. Вы знаете, что мы являемся сторонниками возобновления (этих - ИФ) отношений, но одновременно с этим Кирилл Дмитриев передает в ту сторону и обратно информацию, которая касается процесса мирного урегулирования на Украине", - заявил пресс-секретарь президента РФ журналистам во вторник. Так он ответил на вопрос о том, каковы будут темы обсуждения в ходе встречи Дмитриева с представителями американской делегации в Давосе.

Европейским странам следует сосредоточить свое внимание на урегулировании конфликта между Россией и Украиной, а не на Гренландии, заявил в понедельник президент США Дональд Трамп. "Европе нужно сфокусироваться на войне между Россией и Украиной (...). Это то, на чем Европа должна сосредоточиться, а не на Гренландии", - сказал глава Белого дома в интервью NBC News.

На вопрос о том, готов ли Трамп реализовать свои планы о дополнительных пошлинах против европейских стран в случае отсутствия соглашения по Гренландии, президент США отметил, что "100% да". Президент США ранее заявил, что введет с февраля пошлины в отношении ряда европейских стран в связи ситуацией с Гренландией. Трамп пояснил, что недоволен тем, что некоторые страны стали перебрасывать силы в Гренландию "непонятно зачем".

Банк России во вторник, 20 января, в рамках аукциона недельного репо разместил 3,23 трлн рублей (при лимите 3,23 трлн рублей и спросе 4,856 трлн рублей) в среднем по ставке 16,03% годовых. На предыдущем аукционе, состоявшемся 13 января, ЦБ разместил 3,31 трлн рублей (при лимите 3,31 трлн рублей и спросе 4,959 трлн рублей) в среднем по ставке 16,06% годовых.

Ставки рублевых межбанковских кредитов (МБК) преимущественно слегка снизились относительно предыдущего торгового дня. Так, согласно расчетам ЦБ РФ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 19 января опустилась на 10 базисных пунктов относительно пятницы, составив 15,78% годовых. Срочная версия RUONIA на срок 1 месяц во вторник осталась на уровне предыдущего дня - 15,9% годовых, в то время как срочная версия RUONIA на срок 3 месяца уменьшилась за день на 1 базисный пункт - до 16,44% годовых, а версия на срок 6 месяцев отступила на 2 базисных пункта, до 17,52% годовых.