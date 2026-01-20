Инвесторам стоит обратить внимание на бонды ВУШ Холдинга серии БО-001P-05 - "БКС МИ"

Инвесторам стоит обратить внимание на облигации "ВУШ Холдинга" серии БО-001P-05, говорится в материале аналитика "БКС Мир инвестиций" Антона Куликова.

Компания "ВУШ" 22 января собирает книгу заявок на биржевые рублевые облигации серии БО-001P-05 со сроком обращения 1,5 года. Индикативная ставка купона - не выше 21% годовых, доходность к погашению (YTM) - 23%, дюрация - 1,3 года.

"Ожидаем, что после размещения доходность нового выпуска "ВУШ" снизится до справедливого уровня в 21% - ближе к ранее размещенным выпускам эмитента, - пишет эксперт. - Таким образом, доходности снизятся до уровня облигаций с похожей дюрацией компании "Легенда" с сопоставимым кредитным риском - по нашим оценкам, бизнес-риск, акционерный риск и долговая нагрузка совпадают. Доход за год может достичь 24% (с учетом роста тела облигации, купонов и их реинвестирования) - привлекательно".

Аналитик считает, что новый выпуск "ВУШ" должен предлагать небольшую премию к облигациям "Полипласта", так как компании сопоставимы по долговой нагрузке и акционерному риску, но бизнес второй существенно крепче.

