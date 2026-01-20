Рубль днем слегка дешевеет в паре с юанем на фоне роста глобальных геополитических рисков

Москва. 20 января. Китайский юань немного подрастает на Московской бирже в ходе дневных торгов во вторник; рубль слегка опускается на фоне роста глобальных геополитических рисков. Некоторую поддержку нацвалюте оказывают растущие цены на нефть. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,1585 руб., что всего на 1,6 коп. (или на 0,14%) выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск подрос в цене всего на 0,14% относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 77,95 руб./$1; контракт EURRUBF подорожал на 0,98% (в основном за счет роста евро против доллара на мировом рынке Forex), до 91,73 руб./EUR1.

Курс валютной пары "юань/рубль" в целом пока может остаться вблизи уровней 11,1-11,2 руб. за юань, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB). Рынок нефти пока замер в ожидании новых драйверов - как относительно Ирана, так и относительно нового витка торговых войн, отмечают эксперты. Котировки нефти марки Brent, по их мнению, пока могут задержаться вблизи текущих уровней, но дальнейшие геополитические новости легко способны вновь усилить волатильность сырья.

Участники рынка находятся в ожидании новых сообщений на геополитическую тематику.

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев планирует в Давосе "на полях" Всемирного экономического форума встретиться с некоторыми представителями американской делегации, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Я могу подтвердить, что действительно у него есть такие планы - с некоторыми представителями из американской делегации встретиться", - сказал Песков журналистам. Так он ответил на просьбу прокомментировать сообщения СМИ, что Дмитриев планирует встретиться со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского президента, предпринимателем Джаредом Кушнером.

Песков при этом опроверг сообщения, что в Давосе может состояться встреча Дмитриева и президента США Дональда Трампа. "Это я не могу подтвердить", - сказал он.

В ходе встречи с представителями делегации США в Давосе спецпредставитель президента РФ Дмитриев будет обсуждать экономические и иные вопросы. "Вы знаете, что есть основной профиль - это вопросы торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия. Вы знаете, что мы являемся сторонниками возобновления (этих - ИФ) отношений, но одновременно с этим Кирилл Дмитриев передает в ту сторону и обратно информацию, которая касается процесса мирного урегулирования на Украине", - заявил пресс-секретарь президента РФ журналистам во вторник. Так он ответил на вопрос о том, каковы будут темы обсуждения в ходе встречи Дмитриева с представителями американской делегации в Давосе.

Европейским странам следует сосредоточить свое внимание на урегулировании конфликта между Россией и Украиной, а не на Гренландии, заявил в понедельник президент США Дональд Трамп. "Европе нужно сфокусироваться на войне между Россией и Украиной (...). Это то, на чем Европа должна сосредоточиться, а не на Гренландии", - сказал глава Белого дома в интервью NBC News.

На вопрос о том, готов ли Трамп реализовать свои планы о дополнительных пошлинах против европейских стран в случае отсутствия соглашения по Гренландии, президент США отметил, что "100% да". Президент США ранее заявил, что введет с февраля пошлины в отношении ряда европейских стран в связи ситуацией с Гренландией. Трамп пояснил, что недоволен тем, что некоторые страны стали перебрасывать силы в Гренландию "непонятно зачем".

Мировые цены на нефть начали умеренно расти днем во вторник. Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск поднимается на 0,61%, до $64,33 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи подорожали к этому времени на 0,64%, до $59,72 за баррель.

Трейдеры продолжают следить за ситуацией вокруг Гренландии. Как сообщалось, президент США Трамп, ранее неоднократно заявлявший о намерении присоединить остров по соображениям национальной безопасности, анонсировал введение 10%-й пошлины на импорт товаров из ряда европейских стран, не поддержавших такое намерение. В ответ председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что европейские государства готовы к координированному ответу на введение тарифов со стороны США. По данным Financial Times, страны ЕС рассматривают введение пошлин на товары из США на сумму 93 млрд евро.

"Рынок не закладывает в текущие котировки полномасштабный конфликт между США и ЕС, - сказал Мукеш Сахдев из XAnalysts Pty Ltd. - Скорее всего, компромисс будет найден".

Кроме того, рост напряженности между США и Европой вызвал спад курса доллара к основным мировым валютам. "Ослабление доллара США оказало некоторую поддержку ценам на нефть, несмотря на общий уход из рисковых активов", - написал Уоррен Паттерсон из ING Groep NV.

Банк России во вторник, 20 января, в рамках аукциона недельного репо разместил 3,23 трлн рублей (при лимите 3,23 трлн рублей и спросе 4,856 трлн рублей) в среднем по ставке 16,03% годовых. На предыдущем аукционе, состоявшемся 13 января, ЦБ разместил 3,31 трлн рублей (при лимите 3,31 трлн рублей и спросе 4,959 трлн рублей) в среднем по ставке 16,06% годовых.

Ставки рублевых межбанковских кредитов (МБК) преимущественно слегка снизились относительно предыдущего торгового дня. Так, согласно расчетам ЦБ РФ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 19 января опустилась на 10 базисных пунктов относительно пятницы, составив 15,78% годовых. Срочная версия RUONIA на срок 1 месяц во вторник осталась на уровне предыдущего дня - 15,9% годовых, в то время как срочная версия RUONIA на срок 3 месяца уменьшилась за день на 1 базисный пункт - до 16,44% годовых, а версия на срок 6 месяцев отступила на 2 базисных пункта, до 17,52% годовых.