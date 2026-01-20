Потенциал роста акций Сбербанка составляет около 38% на горизонте года - ПСБ

Банк ПСБ подтверждают прогнозную цену акций Сбербанка на уровне 420 руб. за бумагу на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста около 38%, сообщается в комментарии аналитика банка Дмитрия Грицкевича.

Сбербанк в декабре 2025 года заработал 126 млрд руб. (+7,1% к декабрю 2024 года), а за весь 2025 год - 1,7 трлн руб. (+8,4% г/г), отмечает эксперт.

"Банку удалось удержать кредитный риск на уровне прошлого года - показатель COR за год составил 1,5% (без учета валютной переоценки); в абсолюте объем созданных резервов за год снизился на 20% г/г, - констатирует Грицкевич. - Рост процентного дохода составил 18% - несмотря на существенную долю активов с плавающими ставками, Сбербанк смог сохранить процентную маржу (NIM) на высоком уровне за счет более быстрого снижения ставок по привлекаемым пассивам".

Основным риском на текущий год, по мнению аналитика, остается рост резервирования в корпоративном сегменте, который, вероятно, будет компенсирован дальнейшим ростом процентных доходов (в условиях снижения ключевой ставки Сбер подтвердил эффективное управление процентной маржей).

"Ожидаем новых рекордов по прибыли Сбербанка в 2026 году до ~1,8 трлн руб. и подтверждаем оценку целевой цены обыкновенных акций на ближайшие 12 месяцев на уровне 420 руб. с потенциалом роста около 38%", - делает вывод стратег ПСБ.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.