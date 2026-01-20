Изменения курса рубля к юаню во вторник утром незначительные на фоне влияния противоречивых факторов

Москва. 20 января. Китайский юань слегка снизился на Московской бирже утром во вторник. Рубль относительно стабилен в начале биржевых торгов 20 января в ожидании важных геополитических сообщений, поддержку нацвалюте оказывают растущие цены на нефть.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,139 руб. (-0,35 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 2,14 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Курсы валютных пар юань/рубль и доллар/рубль на текущей неделе могут сохранить позиции в диапазонах 11,0-11,3 руб./юань и 77-82 руб./$1 соответственно, считает главный экономист брокера "Т-Инвестиции" Софья Донец.

Участники рынка находятся в ожидании новых сообщений на тему урегулирования конфликта вокруг Украины. Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев проведет 20 января в Давосе, в ходе Международного экономического форума, переговоры со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером по украинской тематике, сообщил в понедельник портал Axios со ссылкой на источник.

В свою очередь цены на нефть умеренно подрастают утром во вторник, трейдеры продолжают следить за ситуацией вокруг Гренландии. Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:01 мск поднимается на 0,42%, до $64,21 за баррель. В понедельник контракт снизился в цене на 0,3%, до $63,94 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи дорожают к этому времени на 0,45%, до $59,67 за баррель. Накануне торги WTI не проводились, поскольку биржи США были закрыты в связи с праздником.

Рост напряженности между США и Европой привел к снижению курса доллара к основным мировым валютам накануне. "Ослабление доллара оказало некоторую поддержку нефти и сырьевым товарам в целом", - отметили аналитики ING.

Европейским странам следует сосредоточить свое внимание на урегулировании конфликта между Россией и Украиной, а не на Гренландии, заявил в понедельник президент США Дональд Трамп. "Европе нужно сфокусироваться на войне между Россией и Украиной (...). Это то, на чем Европа должна сосредоточиться, а не на Гренландии", - сказал глава Белого дома в интервью NBC News.

На вопрос о том, готов ли Трамп реализовать свои планы о дополнительных пошлинах против европейских стран в случае отсутствия соглашения по Гренландии, президент США отметил, что "100% да". Президент США ранее заявил, что введет с февраля пошлины в отношении ряда европейских стран в связи ситуацией с Гренландией. Трамп пояснил, что недоволен тем, что перечисленные страны стали перебрасывать силы в Гренландию "непонятно зачем".

Фондовые индексы Европы начали неделю существенным снижением на фоне нового витка геополитической и торговой напряженности. Трейдеры опасаются, что усиление давления со стороны президента США Дональда Трампа, заявляющего претензии на Гренландию, спровоцирует масштабную торговую войну между США и Европой. В минувшую субботу Трамп объявил, что введет с февраля импортные пошлины в 10% для ряда европейских стран, выступающих в поддержку Дании и Гренландии. С 1 июня они будут повышены до 25% и будут действовать до достижения соглашения о покупке Вашингтоном Гренландии, сказал президент США.

Европейские государства готовы к скоординированному ответу на введение пошлин США, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По данным западных СМИ, страны ЕС рассматривают введение таможенных сборов на товары из США на сумму порядка 100 млрд евро или ряд ограничений для американских компаний.