Индекс Мосбиржи, вероятно, покажет движение вверх в ближайшее время - ПСБ

Краткосрочно наиболее вероятным сценарием по российскому рынку акций остается развитие повышательного движения индекса Мосбиржи, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов.

"Рынок в целом продолжает находиться в режиме ожидания новостных триггеров. Во вторник индекс Мосбиржи может остаться в диапазоне 2725-2775 пунктов, но в целом более вероятным сценарием на ближайшие дни, по нашему мнению, является развитие повышательного движения с тяготением к тесту 2800 пунктов, - пишет эксперт в комментарии. - Рассчитываем на дальнейшую активизацию покупок в акциях цветмета и финсектора, а также сильных внутренних историях, считаем спекулятивно оправданным развитие отскока в сталелитейщиках".

