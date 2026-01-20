Цены на нефть слабо меняются

Азиатские рынки акций не показывают единой динамики на торгах во вторник. Нефть стабильна во вторник утром, Brent торгуется у $64 за баррель.

Азиатские фондовые индексы не показывают единой динамики на торгах во вторник.

Японский рынок акций снижается на фоне политической неопределенности в стране, Nikkei 225 теряет 1,1%.

Накануне премьер-министр Японии Санаэ Такаити объявила, что планирует в эту пятницу распустить нижнюю палату парламента страны, чтобы провести досрочные выборы. Источники японского агентства Kyodo сообщили, что избирательная кампания должна стартовать 27 января, а выборы могут пройти 8 февраля.

Японский рынок акций вырастет, если Либерально-демократическая партия, которую возглавляет Такаити, получит крупное большинство в нижней палате по итогам выборов, и снизится в обратном случае, полагают аналитики Nomura.

Лидерами падения на торгах в Токио во вторник являются акции Fuji Electric (-7%), Recruit Holdings (-6,2%), Sumitomo Pharma (-5,5%). Заметное снижение также демонстрируют бумаги технологических компаний, в том числе, SoftBank Group (-2,9%), Disco Corp. (-3,1%), Fujikura (-2,3%), Advantest (-2,8%), Tokyo Electron (-2,8%).

Внимание рынка на этой неделе направлено на очередное заседание Банка Японии, которое пройдет 22-23 января. Трейдеры, однако, не ждут изменения японским ЦБ ключевой ставки на предстоящем заседании.

Китайский фондовый индекс Shanghai Composite теряет 0,2% в ходе торгов, гонконгский Hang Seng колеблется между ростом и снижением.

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) во вторник сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3% годовых. Ставка по пятилетним кредитам оставлена на уровне 3,5%, говорится в сообщении ЦБ. Аналитики также не ожидали их изменения, отмечает Trading Economics. Обе ставки остаются на текущих уровнях (минимальных в истории) восьмой месяц подряд.

Давление на рынки материкового Китая оказывают сигналы усиления регуляторного давления после подъема торговой активности до рекордных максимумов. В конце прошлой неделе стало известно об ужесточении регуляторами требований к маржинальной торговле, а также о новых мерах по ограничению высокочастотной торговли.

В число лидеров снижения в материковом Китае также входят акции технологических компаний, включая Eoptolink Technology (-4,4%), Guangzhou Haige Communications (-7,5%), Zhongji Innolight (-3,3%).

В Гонконге резко дешевеют бумаги WuXi AppTec (-3,9%), Hansoh Pharmaceutical (-3,1%), BYD Co. (-3%), Semiconductor Manufacturing International Corp. (-2,9%). При этом уверенно дорожают акции Pop Mart International (+8,6%), China Resources Land (+3,9%), China Overseas Land & Investment (+3,9%), China Resources Beer (+3%).

Южнокорейский индекс KOSPI поднялся на 0,6%. В число лидеров роста входят бумаги Korea Electric Power (+18,3%) и Daewoo Engineering & Construction (+12,9%). В то же время акции Samsung Electronics и SK Hynix снизились в цене на 1,1%.

Австралийский фондовый индекс S&P/ASX 200 опустился на 0,7%.

Цены на нефть слабо меняются утром во вторник, трейдеры продолжают следить за ситуацией вокруг Гренландии.

Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:17 мск поднимается на $0,03 (0,05%), до $63,97 за баррель. В понедельник контракт снизился в цене на $0,19 (0,3%), до $63,94 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) дешевеют к этому времени на $0,03 (0,05%), до $59,31 за баррель. Накануне торги WTI не проводились, поскольку биржи США были закрыты в связи с праздником (День Мартина Лютера Кинга).

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп, ранее неоднократно заявлявший о намерении присоединить Гренландию по соображениям национальной безопасности, анонсировал введение 10%-й пошлины на импорт товаров из ряда европейских стран, не поддержавших такое намерение.

Если сделка по присоединению Гренландии к США не будет заключена, с 1 июня пошлины вырастут до 25%.

В ответ председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что европейские государства готовы к координированному ответу на введение тарифов со стороны США. По данным Financial Times, страны ЕС рассматривают введение пошлин на товары из США на сумму 93 млрд евро.

Во вторник европейские лидеры проведут экстренный саммит, сообщил представитель ЕС.

Рост напряженности между США и Европой привел к снижению курса доллара к основным мировым валютам накануне.

"Ослабление доллара оказало некоторую поддержку нефти и сырьевым товарам в целом", - отметили аналитики ING.