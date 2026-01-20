.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Цены на нефть слабо меняются
.
20 января 2026 года 09:10
Цены на нефть слабо меняются
Азиатские рынки акций не показывают единой динамики на торгах во вторник. Нефть стабильна во вторник утром, Brent торгуется у $64 за баррель.
Азиатские фондовые индексы не показывают единой динамики на торгах во вторник. Японский рынок акций снижается на фоне политической неопределенности в стране, Nikkei 225 теряет 1,1%. Накануне премьер-министр Японии Санаэ Такаити объявила, что планирует в эту пятницу распустить нижнюю палату парламента страны, чтобы провести досрочные выборы. Источники японского агентства Kyodo сообщили, что избирательная кампания должна стартовать 27 января, а выборы могут пройти 8 февраля. Японский рынок акций вырастет, если Либерально-демократическая партия, которую возглавляет Такаити, получит крупное большинство в нижней палате по итогам выборов, и снизится в обратном случае, полагают аналитики Nomura. Лидерами падения на торгах в Токио во вторник являются акции Fuji Electric (-7%), Recruit Holdings (-6,2%), Sumitomo Pharma (-5,5%). Заметное снижение также демонстрируют бумаги технологических компаний, в том числе, SoftBank Group (-2,9%), Disco Corp. (-3,1%), Fujikura (-2,3%), Advantest (-2,8%), Tokyo Electron (-2,8%). Внимание рынка на этой неделе направлено на очередное заседание Банка Японии, которое пройдет 22-23 января. Трейдеры, однако, не ждут изменения японским ЦБ ключевой ставки на предстоящем заседании. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite теряет 0,2% в ходе торгов, гонконгский Hang Seng колеблется между ростом и снижением. Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) во вторник сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3% годовых. Ставка по пятилетним кредитам оставлена на уровне 3,5%, говорится в сообщении ЦБ. Аналитики также не ожидали их изменения, отмечает Trading Economics. Обе ставки остаются на текущих уровнях (минимальных в истории) восьмой месяц подряд. Давление на рынки материкового Китая оказывают сигналы усиления регуляторного давления после подъема торговой активности до рекордных максимумов. В конце прошлой неделе стало известно об ужесточении регуляторами требований к маржинальной торговле, а также о новых мерах по ограничению высокочастотной торговли. В число лидеров снижения в материковом Китае также входят акции технологических компаний, включая Eoptolink Technology (-4,4%), Guangzhou Haige Communications (-7,5%), Zhongji Innolight (-3,3%). В Гонконге резко дешевеют бумаги WuXi AppTec (-3,9%), Hansoh Pharmaceutical (-3,1%), BYD Co. (-3%), Semiconductor Manufacturing International Corp. (-2,9%). При этом уверенно дорожают акции Pop Mart International (+8,6%), China Resources Land (+3,9%), China Overseas Land & Investment (+3,9%), China Resources Beer (+3%). Южнокорейский индекс KOSPI поднялся на 0,6%. В число лидеров роста входят бумаги Korea Electric Power (+18,3%) и Daewoo Engineering & Construction (+12,9%). В то же время акции Samsung Electronics и SK Hynix снизились в цене на 1,1%. Австралийский фондовый индекс S&P/ASX 200 опустился на 0,7%. Цены на нефть слабо меняются утром во вторник, трейдеры продолжают следить за ситуацией вокруг Гренландии. Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:17 мск поднимается на $0,03 (0,05%), до $63,97 за баррель. В понедельник контракт снизился в цене на $0,19 (0,3%), до $63,94 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) дешевеют к этому времени на $0,03 (0,05%), до $59,31 за баррель. Накануне торги WTI не проводились, поскольку биржи США были закрыты в связи с праздником (День Мартина Лютера Кинга). Как сообщалось, президент США Дональд Трамп, ранее неоднократно заявлявший о намерении присоединить Гренландию по соображениям национальной безопасности, анонсировал введение 10%-й пошлины на импорт товаров из ряда европейских стран, не поддержавших такое намерение. Если сделка по присоединению Гренландии к США не будет заключена, с 1 июня пошлины вырастут до 25%. В ответ председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что европейские государства готовы к координированному ответу на введение тарифов со стороны США. По данным Financial Times, страны ЕС рассматривают введение пошлин на товары из США на сумму 93 млрд евро. Во вторник европейские лидеры проведут экстренный саммит, сообщил представитель ЕС. Рост напряженности между США и Европой привел к снижению курса доллара к основным мировым валютам накануне. "Ослабление доллара оказало некоторую поддержку нефти и сырьевым товарам в целом", - отметили аналитики ING.
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
.
20 января 2026 года 19:33
Москва. 20 января. Российский рынок акций во вторник скорректировался вниз в отсутствие позитивных сигналов с переговоров по украинскому урегулированию, а также на фоне геополитических рисков из-за притязаний президента США Дональда Трампа на Гренландию; снижение сдерживалось выросшей нефтью (фьючерс на Brent поднялся в район $65 за баррель). Индекс МосБиржи опустился ниже 2740 пунктов. читать дальше
.20 января 2026 года 19:30
Рубль практически не изменился в паре с юанем во вторник, поддержку нацвалюте оказала дорожающая нефть
Москва. 20 января. Китайский юань практически не изменился по итогам торгов на Московской бирже во вторник; рубль продемонстрировал стабильность благодаря растущей нефти. При этом ситуация на мировых рынках капитала в целом остается негативной из-за роста глобальных геополитических рисков. читать дальше
.20 января 2026 года 19:00
"Цифра брокер" подтверждает целевую цену акций "НОВАТЭКа" на уровне 1824 руб. за бумагу и рекомендацию "покупать", сообщается в комментарии аналитиков. Один из крупнейших добытчиков природного газа представил предварительные производственные результаты за 2025 год, которые, по мнению экспертов,... читать дальше
.20 января 2026 года 18:31
"Финам" повысил прогнозную стоимость бумаг Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF с $135 до $180 за штуку, что дает потенциал роста около 9% на ближайшие 12 месяцев и соответствует рекомендации "держать", сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Александра Потавина. "Баланс на... читать дальше
.20 января 2026 года 18:01
Интерес инвесторов к корпоративным бондам падает на фоне роста доходностей ОФЗ, говорится в материале аналитика по долговым рынкам Россельхозбанка (РСХБ) Глеба Чернышева. "Для российского долгового рынка первая полноценная торговая неделя 2026 года завершается на негативной ноте, - пишет эксперт.... читать дальше
.20 января 2026 года 17:33
Аналитики "Т-Инвестиции" сохраняют позитивную оценку акций "НОВАТЭКа" и рекомендуют покупать их с целевой ценой 1410 рублей за штуку, сообщается в комментарии брокера. "НОВАТЭК" опубликовал предварительные производственные результаты за 2025 год, которые эксперты оценивают как... читать дальше
.20 января 2026 года 16:53
Инвесторам стоит обратить внимание на облигации "ВУШ Холдинга" серии БО-001P-05, говорится в материале аналитика "БКС Мир инвестиций" Антона Куликова. Компания "ВУШ" 22 января собирает книгу заявок на биржевые рублевые облигации серии БО-001P-05 со сроком обращения 1,5 года. Индикативная ставка... читать дальше
.20 января 2026 года 16:12
Акции "НОВАТЭКа" могут выиграть от геополитической напряженности за рубежом, полагает аналитик инвесткомпании "Велес Капитал" Елена Кожухова. "НОВАТЭК" во вторник представил предварительные операционные результаты за 2025 год, согласно которым добыча природного газа увеличилась на 0,6% г/г, жидких... читать дальше
.20 января 2026 года 15:42
Москва. 20 января. Китайский юань немного подрастает на Московской бирже в ходе дневных торгов во вторник; рубль слегка опускается на фоне роста глобальных геополитических рисков. Некоторую поддержку нацвалюте оказывают растущие цены на нефть. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,1585 руб., что всего на 1,6 коп. (или на 0,14%) выше уровня закрытия предыдущих торгов. читать дальше
.20 января 2026 года 15:39
"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для бумаг Сбербанка и прогнозную цену на уровне 384 рубля для обыкновенных и привилегированных акций эмитента, сообщается в комментарии заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова. "Мы положительно оцениваем представленные финрезультаты Сбера... читать дальше
.20 января 2026 года 15:06
"БКС Мир инвестиций" подтверждает негативную оценку акций NVIDIA Corp., говорится в материале аналитика инвесткомпании Андрея Саенко. "Мы сохраняем негативный взгляд на акции разработчика графических процессоров NVIDIA. Продажи уверенно растут, ускорившись в III финансовом квартале 2026 года, это... читать дальше
.20 января 2026 года 14:33
Банк ПСБ подтверждают прогнозную цену акций Сбербанка на уровне 420 руб. за бумагу на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста около 38%, сообщается в комментарии аналитика банка Дмитрия Грицкевича. Сбербанк в декабре 2025 года заработал 126 млрд руб. (+7,1% к декабрю 2024 года), а... читать дальше
.20 января 2026 года 14:01
"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка с прогнозной стоимостью на уровне 368 рублей за штуку, говорится в комментарии аналитика брокера Егора Дахтлера. "Мы оцениваем результаты эмитента за 2025 год по РСБУ нейтрально. Отмечаем устойчивость его финансовых результатов к... читать дальше
.20 января 2026 года 13:32
Индекс Мосбиржи пока остается в боковике, выход из него, скорее всего, будет вверх, говорится в материале эксперта Михаила Зельцера на портале БКС Экспресс. С одной стороны, отмечает аналитик, сохраняющаяся неопределенность относительно геополитики и монетарного цикла и слабость инвалют сдерживают... читать дальше
.20 января 2026 года 13:01
"Цифра брокер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка с прогнозной стоимостью на уровне 361 рубля за штуку, сообщается в комментарии аналитиков инвестиционной компании. Результаты эмитент за 2025 год по РСБУ выглядят неплохо, считают эксперты. Банк уверенно завершил год,... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.