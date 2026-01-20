.
Мнения аналитиков
Инфляция в РФ в 2025 году составила 5,59%
Рост потребительских цен в декабре составил 0,32% после повышения на 0,42% в ноябре, сообщил Росстат. За 2025 год инфляция замедлилась до 5,59% после 9,52% в 2024 году. Рост цен по итогам года оказался ниже официальных прогнозов
 
Рейтинг российских банков за 2025 год
Система мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа СКАН-Интерфакс совместно с онлайн-порталом "Финмаркет" подготовили медиарейтинг банков за 2025 год. По итогам 2025 года ведущие игроки банковского сектора - Сбербанк и ВТБ - сохранили свои позиции в...
 
МВФ снизил прогноз роста ВВП РФ на 2026 год до 0,8%
Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил свой прогноз роста российской экономики в 2026 году на 0,2 п.п. - до 0,8% с 1%, ожидавшихся им в октябре. Очередной обзор мировой экономики (World Economic Outlook Update) опубликован фондом в...
 
Народные облигации Дальнего Востока приобрели жители 83 регионов России
Народные облигации города Якутска, Чукотского автономного округа и Амурской области приобрели жители 83 регионов России, следует из статистики маркетплейса Финуслуги. Ценные бумаги размещались на площадке с сентября по декабрь 2025 года, люди...
 
20 января 2026 года 09:52

Цены рублевых корпбондов во вторник не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 20 января. Котировки рублевых корпоблигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе возросших глобальных геополитических рисков из-за притязаний президента США Дональда Трампа на Гренландию.

Участники рынка также будут находиться в ожидании сообщений по итогам встречи в Давосе спецпредставителя президента РФ Кирилла Дмитриева со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером по украинской тематике, о которой накануне сообщали западные СМИ.

Европейским странам следует сосредоточить свое внимание на урегулировании конфликта между Россией и Украиной, а не на Гренландии, заявил в понедельник президент США Дональд Трамп. "Европе нужно сфокусироваться на войне между Россией и Украиной (...). Это то, на чем Европа должна сосредоточиться, а не на Гренландии", - сказал глава Белого дома в интервью NBC News.

На вопрос о том, готов ли Трамп реализовать свои планы о дополнительных пошлинах против европейских стран в случае отсутствия соглашения по Гренландии, президент США ответил, что "100% да". Президент США ранее заявил, что введет с февраля пошлины в отношении ряда европейских стран в связи ситуацией с Гренландией. Трамп пояснил, что недоволен тем, что перечисленные страны стали перебрасывать силы в Гренландию "непонятно зачем".

Фондовые индексы Европы начали неделю существенным снижением на фоне нового витка геополитической и торговой напряженности. Трейдеры опасаются, что усиление давления со стороны президента США Дональда Трампа, заявляющего претензии на Гренландию, спровоцирует масштабную торговую войну между США и Европой. В минувшую субботу Трамп объявил, что введет с февраля импортные пошлины в 10% для ряда европейских стран, выступающих в поддержку Дании и Гренландии. С 1 июня они будут повышены до 25% и будут действовать до достижения соглашения о покупке Вашингтоном Гренландии, сказал президент США.

Европейские государства готовы к скоординированному ответу на введение пошлин США, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По данным западных СМИ, страны ЕС рассматривают введение таможенных сборов на товары из США на сумму порядка 100 млрд евро или ряд ограничений для американских компаний.

Торги на американских фондовых биржах 19 января не проводились в связи с праздничным днем (День Мартина Лютера Кинга). Фьючерс на фондовый индекс S&P 500 во вторник утром демонстрирует заметное падение (-1,2%), что говорит о вероятном негативном открытии торгов на фондовых биржах США 20 января.

Азиатские фондовые индексы преимущественно снижаются на торгах во вторник. Японский рынок акций падает на фоне политической неопределенности в стране, Nikkei 225 теряет 1,1%. Накануне премьер-министр Японии Санаэ Такаити объявила, что планирует в эту пятницу распустить нижнюю палату парламента страны, чтобы провести досрочные выборы. Источники японского агентства Kyodo сообщили, что избирательная кампания должна стартовать 27 января, а выборы могут пройти 8 февраля.

Китайский фондовый индекс Shanghai Composite снижается на 0,2% в ходе торгов, гонконгский Hang Seng колеблется между ростом и снижением. Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) во вторник сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3% годовых. Ставка по пятилетним кредитам оставлена на уровне 3,5%, говорится в сообщении ЦБ. Аналитики также не ожидали их изменения. Обе ставки остаются на текущих уровнях (минимальных в истории) восьмой месяц подряд. Австралийский фондовый индекс S&P/ASX 200 опустился на 0,7%. И лишь южнокорейский индекс Kospi подрастает на 0,6%.

В свою очередь цены на нефть слегка подрастают утром во вторник, трейдеры продолжают следить за ситуацией вокруг Гренландии. Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск поднимается на 0,17%, до $64,05 за баррель. В понедельник контракт снизился в цене на 0,3%, до $63,94 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи дорожают к этому времени на 0,15%, до $59,49 за баррель. Накануне торги WTI не проводились, поскольку биржи США были закрыты в связи с праздником.

Рост напряженности между США и Европой привел к снижению курса доллара к основным мировым валютам накануне. "Ослабление доллара оказало некоторую поддержку нефти и сырьевым товарам в целом", - отметили аналитики ING.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник снизилась в 1,1 раза относительно предыдущего торгового дня и осталась заметно выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 19,63 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 9,866 млрд рублей. При этом котировки корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 19 января снизился всего на 0,03% и составил 118,86 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за три дня (17-19 января) прибавил 0,06%, поднявшись до 1217,89 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "РЖД-001P-01R" (+0,57%), "Газпромбанк-001Р-21Р" (+0,52%) и "Ростелеком-001P-02R" (MOEX: RTKM) (+0,41%), а в лидерах снижения - облигации "АФК Система-1Р-11" (-1,17%), "Газпромбанк-001Р-19Р" (-0,73%) и "РЖД-001P-03R" (-0,61%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ОАО "РЖД" установило ставку 4-го купона облигаций серии 001P-48R со сроком обращения около трех лет (1147 дней) объемом 20 млрд рублей на уровне 17,57% годовых. Ставки 2-37-го ежемесячных купонов плавающие - с привязкой к среднему значению RUONIA, спред к RUONIA установлен в размере 1,75% годовых.

ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) установила ставку 25-36-го купонов облигаций серии БО-П13 на уровне 21% годовых. Трехлетний выпуск на 24,5 млрд рублей был размещен в феврале 2024 года по ставке ежемесячного купона 14,75% годовых до оферты с исполнением 3 февраля 2026 года. Сбор заявок на приобретение пройдет 23 по 29 января включительно. В феврале 2025 года в рамках добровольной оферты компания выкупила 1,6 млн облигаций по цене 86,52% от номинала.

ООО "Пионер-лизинг" установило ставку 46-го купона облигаций 1-й серии на уровне 24,58% годовых. Размещение 10-летнего выпуска объемом 400 млн рублей началось 7 июня 2022 года и закончилось 23 мая 2023 года, бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 19,18% годовых. Ставки последующих купонов переменные и определяются исходя из значения срочной 6-месячной процентной ставки RUONIA + 7%. Купоны ежемесячные.

АО "Нэппи клаб" выплатило в полном объеме доход за 16-й купонный период в размере 3,1 млн рублей в течение срока технического дефолта. Исполнение обязательств по купону приходилось на 12 января. Руководство компании на ленте раскрытия сообщало, что задержка произошла на фоне налоговой задолженности и блокировки счетов компании (по причине доначисления НДС в рамках реорганизации юридического лица из общества с ограниченной ответственностью в акционерное общество). Трехлетний выпуск облигаций на 150 млн рублей с погашением в сентябре 2027 года был размещен в сентябре 2024 года по ставке ежемесячного купона 25,25% годовых до погашения. С марта 2027 года по выпуску начнется амортизация. В феврале 2025 года эмитент уже допускал технический дефолт при выплате купона, однако смог расплатиться в течение пары дней. Других выпусков облигаций компании в обращении нет.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


20 января 2026 года 19:33
Рынок акций просел ниже 2740п по индексу МосБиржи, откат сдерживался выросшей нефтью
Москва. 20 января. Российский рынок акций во вторник скорректировался вниз в отсутствие позитивных сигналов с переговоров по украинскому урегулированию, а также на фоне геополитических рисков из-за притязаний президента США Дональда Трампа на Гренландию; снижение сдерживалось выросшей нефтью (фьючерс на Brent поднялся в район $65 за баррель). Индекс МосБиржи опустился ниже 2740 пунктов.    читать дальше
20 января 2026 года 19:30
Рубль практически не изменился в паре с юанем во вторник, поддержку нацвалюте оказала дорожающая нефть
Москва. 20 января. Китайский юань практически не изменился по итогам торгов на Московской бирже во вторник; рубль продемонстрировал стабильность благодаря растущей нефти. При этом ситуация на мировых рынках капитала в целом остается негативной из-за роста глобальных геополитических рисков.    читать дальше
20 января 2026 года 19:00
"Цифра брокер" подтверждает целевую цену акций НОВАТЭКа на уровне 1824 руб
"Цифра брокер" подтверждает целевую цену акций "НОВАТЭКа" на уровне 1824 руб. за бумагу и рекомендацию "покупать", сообщается в комментарии аналитиков. Один из крупнейших добытчиков природного газа представил предварительные производственные результаты за 2025 год, которые, по мнению экспертов,...    читать дальше
20 января 2026 года 18:31
"Финам" повысил целевую цену бумаг Aberdeen Standard Physical Palladium ETF до $180
"Финам" повысил прогнозную стоимость бумаг Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF с $135 до $180 за штуку, что дает потенциал роста около 9% на ближайшие 12 месяцев и соответствует рекомендации "держать", сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Александра Потавина. "Баланс на...    читать дальше
20 января 2026 года 18:01
Интерес инвесторов к корпоративным бондам падает на фоне роста доходностей ОФЗ - РСХБ
Интерес инвесторов к корпоративным бондам падает на фоне роста доходностей ОФЗ, говорится в материале аналитика по долговым рынкам Россельхозбанка (РСХБ) Глеба Чернышева. "Для российского долгового рынка первая полноценная торговая неделя 2026 года завершается на негативной ноте, - пишет эксперт....    читать дальше
20 января 2026 года 17:33
"Т-Инвестиции" сохраняют позитивную оценку акций НОВАТЭКа
Аналитики "Т-Инвестиции" сохраняют позитивную оценку акций "НОВАТЭКа" и рекомендуют покупать их с целевой ценой 1410 рублей за штуку, сообщается в комментарии брокера. "НОВАТЭК" опубликовал предварительные производственные результаты за 2025 год, которые эксперты оценивают как...    читать дальше
20 января 2026 года 16:53
Инвесторам стоит обратить внимание на бонды ВУШ Холдинга серии БО-001P-05 - "БКС МИ"
Инвесторам стоит обратить внимание на облигации "ВУШ Холдинга" серии БО-001P-05, говорится в материале аналитика "БКС Мир инвестиций" Антона Куликова. Компания "ВУШ" 22 января собирает книгу заявок на биржевые рублевые облигации серии БО-001P-05 со сроком обращения 1,5 года. Индикативная ставка...    читать дальше
20 января 2026 года 16:12
Акции НОВАТЭКа могут выиграть от геополитической напряженности за рубежом - "Велес Капитал"
Акции "НОВАТЭКа" могут выиграть от геополитической напряженности за рубежом, полагает аналитик инвесткомпании "Велес Капитал" Елена Кожухова. "НОВАТЭК" во вторник представил предварительные операционные результаты за 2025 год, согласно которым добыча природного газа увеличилась на 0,6% г/г, жидких...    читать дальше
20 января 2026 года 15:42
Рубль днем слегка дешевеет в паре с юанем на фоне роста глобальных геополитических рисков
Москва. 20 января. Китайский юань немного подрастает на Московской бирже в ходе дневных торгов во вторник; рубль слегка опускается на фоне роста глобальных геополитических рисков. Некоторую поддержку нацвалюте оказывают растущие цены на нефть. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,1585 руб., что всего на 1,6 коп. (или на 0,14%) выше уровня закрытия предыдущих торгов.    читать дальше
20 января 2026 года 15:39
"Финам" сохраняет рейтинг акций Сбербанка на уровне "покупать"
"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для бумаг Сбербанка и прогнозную цену на уровне 384 рубля для обыкновенных и привилегированных акций эмитента, сообщается в комментарии заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова. "Мы положительно оцениваем представленные финрезультаты Сбера...    читать дальше
20 января 2026 года 15:06
"БКС МИ" подтверждает негативную оценку акций NVIDIA
"БКС Мир инвестиций" подтверждает негативную оценку акций NVIDIA Corp., говорится в материале аналитика инвесткомпании Андрея Саенко. "Мы сохраняем негативный взгляд на акции разработчика графических процессоров NVIDIA. Продажи уверенно растут, ускорившись в III финансовом квартале 2026 года, это...    читать дальше
20 января 2026 года 14:33
Потенциал роста акций Сбербанка составляет около 38% на горизонте года - ПСБ
Банк ПСБ подтверждают прогнозную цену акций Сбербанка на уровне 420 руб. за бумагу на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста около 38%, сообщается в комментарии аналитика банка Дмитрия Грицкевича. Сбербанк в декабре 2025 года заработал 126 млрд руб. (+7,1% к декабрю 2024 года), а...    читать дальше
20 января 2026 года 14:01
"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка
"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка с прогнозной стоимостью на уровне 368 рублей за штуку, говорится в комментарии аналитика брокера Егора Дахтлера. "Мы оцениваем результаты эмитента за 2025 год по РСБУ нейтрально. Отмечаем устойчивость его финансовых результатов к...    читать дальше
20 января 2026 года 13:32
Индекс Мосбиржи пока остается в боковике - БКС Экспресс
Индекс Мосбиржи пока остается в боковике, выход из него, скорее всего, будет вверх, говорится в материале эксперта Михаила Зельцера на портале БКС Экспресс. С одной стороны, отмечает аналитик, сохраняющаяся неопределенность относительно геополитики и монетарного цикла и слабость инвалют сдерживают...    читать дальше
20 января 2026 года 13:01
"Цифра брокер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка
"Цифра брокер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка с прогнозной стоимостью на уровне 361 рубля за штуку, сообщается в комментарии аналитиков инвестиционной компании. Результаты эмитент за 2025 год по РСБУ выглядят неплохо, считают эксперты. Банк уверенно завершил год,...    читать дальше
