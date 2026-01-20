Цены рублевых корпбондов во вторник не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 20 января. Котировки рублевых корпоблигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе возросших глобальных геополитических рисков из-за притязаний президента США Дональда Трампа на Гренландию.

Участники рынка также будут находиться в ожидании сообщений по итогам встречи в Давосе спецпредставителя президента РФ Кирилла Дмитриева со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером по украинской тематике, о которой накануне сообщали западные СМИ.

Европейским странам следует сосредоточить свое внимание на урегулировании конфликта между Россией и Украиной, а не на Гренландии, заявил в понедельник президент США Дональд Трамп. "Европе нужно сфокусироваться на войне между Россией и Украиной (...). Это то, на чем Европа должна сосредоточиться, а не на Гренландии", - сказал глава Белого дома в интервью NBC News.

На вопрос о том, готов ли Трамп реализовать свои планы о дополнительных пошлинах против европейских стран в случае отсутствия соглашения по Гренландии, президент США ответил, что "100% да". Президент США ранее заявил, что введет с февраля пошлины в отношении ряда европейских стран в связи ситуацией с Гренландией. Трамп пояснил, что недоволен тем, что перечисленные страны стали перебрасывать силы в Гренландию "непонятно зачем".

Фондовые индексы Европы начали неделю существенным снижением на фоне нового витка геополитической и торговой напряженности. Трейдеры опасаются, что усиление давления со стороны президента США Дональда Трампа, заявляющего претензии на Гренландию, спровоцирует масштабную торговую войну между США и Европой. В минувшую субботу Трамп объявил, что введет с февраля импортные пошлины в 10% для ряда европейских стран, выступающих в поддержку Дании и Гренландии. С 1 июня они будут повышены до 25% и будут действовать до достижения соглашения о покупке Вашингтоном Гренландии, сказал президент США.

Европейские государства готовы к скоординированному ответу на введение пошлин США, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По данным западных СМИ, страны ЕС рассматривают введение таможенных сборов на товары из США на сумму порядка 100 млрд евро или ряд ограничений для американских компаний.

Торги на американских фондовых биржах 19 января не проводились в связи с праздничным днем (День Мартина Лютера Кинга). Фьючерс на фондовый индекс S&P 500 во вторник утром демонстрирует заметное падение (-1,2%), что говорит о вероятном негативном открытии торгов на фондовых биржах США 20 января.

Азиатские фондовые индексы преимущественно снижаются на торгах во вторник. Японский рынок акций падает на фоне политической неопределенности в стране, Nikkei 225 теряет 1,1%. Накануне премьер-министр Японии Санаэ Такаити объявила, что планирует в эту пятницу распустить нижнюю палату парламента страны, чтобы провести досрочные выборы. Источники японского агентства Kyodo сообщили, что избирательная кампания должна стартовать 27 января, а выборы могут пройти 8 февраля.

Китайский фондовый индекс Shanghai Composite снижается на 0,2% в ходе торгов, гонконгский Hang Seng колеблется между ростом и снижением. Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) во вторник сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3% годовых. Ставка по пятилетним кредитам оставлена на уровне 3,5%, говорится в сообщении ЦБ. Аналитики также не ожидали их изменения. Обе ставки остаются на текущих уровнях (минимальных в истории) восьмой месяц подряд. Австралийский фондовый индекс S&P/ASX 200 опустился на 0,7%. И лишь южнокорейский индекс Kospi подрастает на 0,6%.

В свою очередь цены на нефть слегка подрастают утром во вторник, трейдеры продолжают следить за ситуацией вокруг Гренландии. Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск поднимается на 0,17%, до $64,05 за баррель. В понедельник контракт снизился в цене на 0,3%, до $63,94 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи дорожают к этому времени на 0,15%, до $59,49 за баррель. Накануне торги WTI не проводились, поскольку биржи США были закрыты в связи с праздником.

Рост напряженности между США и Европой привел к снижению курса доллара к основным мировым валютам накануне. "Ослабление доллара оказало некоторую поддержку нефти и сырьевым товарам в целом", - отметили аналитики ING.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник снизилась в 1,1 раза относительно предыдущего торгового дня и осталась заметно выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 19,63 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 9,866 млрд рублей. При этом котировки корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 19 января снизился всего на 0,03% и составил 118,86 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за три дня (17-19 января) прибавил 0,06%, поднявшись до 1217,89 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "РЖД-001P-01R" (+0,57%), "Газпромбанк-001Р-21Р" (+0,52%) и "Ростелеком-001P-02R" (MOEX: RTKM) (+0,41%), а в лидерах снижения - облигации "АФК Система-1Р-11" (-1,17%), "Газпромбанк-001Р-19Р" (-0,73%) и "РЖД-001P-03R" (-0,61%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ОАО "РЖД" установило ставку 4-го купона облигаций серии 001P-48R со сроком обращения около трех лет (1147 дней) объемом 20 млрд рублей на уровне 17,57% годовых. Ставки 2-37-го ежемесячных купонов плавающие - с привязкой к среднему значению RUONIA, спред к RUONIA установлен в размере 1,75% годовых.

ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) установила ставку 25-36-го купонов облигаций серии БО-П13 на уровне 21% годовых. Трехлетний выпуск на 24,5 млрд рублей был размещен в феврале 2024 года по ставке ежемесячного купона 14,75% годовых до оферты с исполнением 3 февраля 2026 года. Сбор заявок на приобретение пройдет 23 по 29 января включительно. В феврале 2025 года в рамках добровольной оферты компания выкупила 1,6 млн облигаций по цене 86,52% от номинала.

ООО "Пионер-лизинг" установило ставку 46-го купона облигаций 1-й серии на уровне 24,58% годовых. Размещение 10-летнего выпуска объемом 400 млн рублей началось 7 июня 2022 года и закончилось 23 мая 2023 года, бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 19,18% годовых. Ставки последующих купонов переменные и определяются исходя из значения срочной 6-месячной процентной ставки RUONIA + 7%. Купоны ежемесячные.

АО "Нэппи клаб" выплатило в полном объеме доход за 16-й купонный период в размере 3,1 млн рублей в течение срока технического дефолта. Исполнение обязательств по купону приходилось на 12 января. Руководство компании на ленте раскрытия сообщало, что задержка произошла на фоне налоговой задолженности и блокировки счетов компании (по причине доначисления НДС в рамках реорганизации юридического лица из общества с ограниченной ответственностью в акционерное общество). Трехлетний выпуск облигаций на 150 млн рублей с погашением в сентябре 2027 года был размещен в сентябре 2024 года по ставке ежемесячного купона 25,25% годовых до погашения. С марта 2027 года по выпуску начнется амортизация. В феврале 2025 года эмитент уже допускал технический дефолт при выплате купона, однако смог расплатиться в течение пары дней. Других выпусков облигаций компании в обращении нет.