INTERFAX.RU
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Цены ОФЗ среднесрочно останутся под давлением - ПСБ
20 января 2026 года 09:51
Цены ОФЗ среднесрочно останутся под давлением - ПСБ
Котировки рублевых госбумаг среднесрочно останутся под давлением, долгосрочная привлекательность ОФЗ при этом сохраняется, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрий Грицкевич. Индекс RGBI нашел поддержку вблизи уровня 117 пунктов, где развивается консолидация в ожидании новой порции статистики, традиционно в фокусе окажутся недельные данные по инфляции, которые будут опубликованы в среду вечером, отмечает эксперт. "Пока базовый сценарий динамики инфляции - всплеск в начале января и дальнейший спад примерно к 6% к концу января-началу февраля, что позволит трактовать ускорение роста цен в первую неделю как единовременный фактор. На наш взгляд, это позволит сохранить в повестке ЦБ на февральском заседании снижение ставки на 50 б.п." - пишет Грицкевич в обзоре. Также, указывает он, на следующей неделе (27 января) будут опубликованы инфляционные ожидания за январь. "Не рассчитываем на их снижение из-за роста НДС и тарифов с начала месяца", - говорится в материале ПСБ. Третий важный фактор для ЦБ - динамика кредитования. "Учитывая расчеты и авансирование по госконтрактам в январе-феврале (по аналогии с прошлым годом) рассчитываем увидеть умеренное снижение кредитов юридическим лицаи", - указывает аналитик банка. "В целом в моменте оцениваем сценарии сохранения ключевой ставки ЦБ РФ и ее снижение на 50 б.п. в феврале, как равновероятные, что среднесрочно продолжит оказывать давление на котировки ОФЗ, - пишет Грицкевич. - Долгосрочно привлекательность госбумаг сохраняется - на конец года по-прежнему ожидаем ставку на уровне 12% годовых". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
20 января 2026 года 19:33
