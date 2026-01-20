Индекс Мосбиржи пока может остаться в диапазоне 2700-2800п - "Цифра брокер"

Индекс Мосбиржи пока может продолжить консолидацию в диапазоне 2700-2800 пунктов на фоне сохраняющейся волатильности, считают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер".

Внимание инвесторов также будет сконцентрировано на развитии событий на Международном экономическом форуме в Давосе.

Сбербанк во вторник раскроет финансовые результаты за декабрь и весь 2025 год по РСБУ.

"Газпром нефть" и венгерская MOL заключили соглашение о продаже 56,15% акций сербской компании NIS. Это потенциально может открыть путь к снятию санкций США с оператора завода.

"ЛУКОЙЛ" сообщил о продаже своей доли в морских нефтяных месторождениях "Ичалкиль" и "Покоч" мексиканскому конгломерату Grupo Carso.

Также эксперты инвесткомпании отмечают в комментарии, что акции российских золотодобывающих компаний могут демонстрировать опережающую рынок динамику.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.