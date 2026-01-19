.
Инфляция в РФ в 2025 году составила 5,59%
Рост потребительских цен в декабре составил 0,32% после повышения на 0,42% в ноябре, сообщил Росстат. За 2025 год инфляция замедлилась до 5,59% после 9,52% в 2024 году. Рост цен по итогам года оказался ниже официальных прогнозов
 
Рейтинг российских банков за 2025 год
Система мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа СКАН-Интерфакс совместно с онлайн-порталом "Финмаркет" подготовили медиарейтинг банков за 2025 год. По итогам 2025 года ведущие игроки банковского сектора - Сбербанк и ВТБ - сохранили свои позиции в...
 
МВФ снизил прогноз роста ВВП РФ на 2026 год до 0,8%
Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил свой прогноз роста российской экономики в 2026 году на 0,2 п.п. - до 0,8% с 1%, ожидавшихся им в октябре. Очередной обзор мировой экономики (World Economic Outlook Update) опубликован фондом в...
 
Дефицит бюджета РФ в 2025 году составил 2,6% ВВП
Федеральный бюджет РФ в 2025 году, по предварительным данным, был исполнен с дефицитом 5,645 трлн рублей, или 2,6% ВВП, сообщил Минфин. Законом о бюджете на текущий год был запланирован дефицит в размере 1,173 трлн рублей, или 0,5% ВВП, весенними...
 
19 января 2026 года 19:31

Рубль в понедельник немного укрепился в паре с юанем в ожидании внешнеполитического позитива

Москва. 19 января. Китайский юань опустился на Московской бирже по итогам торгов в понедельник, рубль подрос в ожидании внешнеполитического позитива. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,1425 руб., что на 2,65 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара с 20 января на 7,46 копейки, до 77,7586 руб./$1, и уменьшил курс евро на 37,55 копейки, до 90,1611 руб./EUR1.

"На прошлой неделе Минфин объявил об увеличении объемов чистых продаж валюты в рамках бюджетного правила до 5 февраля. На фоне снижения нефтегазовых доходов вследствие сохраняющегося повышенного дисконта в ценах на российскую нефть ежедневные продажи валюты Центробанком вырастут с 10,2 млрд до 17,4 млрд рублей. Это поддержит стабильность курса рубля в текущем месяце, учитывая высокую долю этих операций в общем объеме торгов по паре CNYRUB - в декабре она превысила 10%", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке аналитик компании "ТКБ Инвестмент партнерс" Максим Гладских.

Участники рынка оценивают свежие данные по инфляции, которые могут оказать влияние на решение Банка России по ключевой ставке, и новости на тему урегулирования конфликта вокруг Украины.

Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев проведет 20 января в Давосе, в ходе Международного экономического форума, переговоры со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером по украинской тематике, сообщает в понедельник Axios со ссылкой на источник.

"Спецпредставитель президента РФ Владимира Путина Дмитриев встретится завтра в Давосе с посланниками президента США Дональда Трампа - Уиткоффом и Кушнером - для обсуждения мирного плана США, подтвердил знакомый с темой источник", - написал журналист портала Барак Равид на странице в соцсети X.

Рост потребительских цен в РФ в декабре 2025 года составил 0,32% после роста на 0,42% в ноябре, сообщил Росстат в пятницу вечером уже после завершения торгов в валютной секции Московской биржи.

Инфляция в декабре 2025 года оказалась ниже ожиданий аналитиков - консенсус-прогноз опрошенных "Интерфаксом" экономистов на месяц равнялся 0,48%.

В целом за 2025 год инфляция, по данным Росстата, составила 5,59% после 9,52% в 2024 году.

Рост цен по итогам 2025 года оказался ниже официальных прогнозов. Прогноз ЦБ от октября по инфляции на 2025 год был на уровне 6,5-7,0%, сентябрьский прогноз Минэкономразвития - 6,8%. Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в конце декабря, по инфляции в 2025 году равнялся 5,8%.

Росстат ранее в среду сообщил, что инфляция в РФ с 1 по 12 января 2026 года (из-за праздников получился почти в два раза более длинный отрезок времени, чем обычный недельный) составила 1,26%.

За 12 дней января 2025 года рост цен равнялся 0,62%, а за весь январь 2025 года - 1,23%.

Исходя из этих данных, годовая инфляция в РФ на 12 января ускорилась до 6,26% (в том числе на фоне увеличения НДС с 1 января 2026 года с 20% до 22%).

Рост цен на 1,26% за 1-12 января 2026 года делает паузу в снижении ставки базовым сценарием на ближайшие два заседания ЦБ РФ, полагают экономисты Альфа-банка Наталия Орлова и Валерия Кобяк.

"Рост цен на 1,26% за 1-12 января 2026 года оказался неприятной неожиданностью для рынка, и на наш взгляд, делает паузу в снижении ставки базовым сценарием на ближайшие два заседания ЦБ РФ, - пишут эксперты. - Таким образом, относительно успешное завершение 2025 года с точки зрения динамики инфляции, к сожалению, не открыло окно возможности для более быстрого снижения ставки в ближайшие месяцы; кроме того, быстрый рост цен в начале 2026 года создает риски для достижения 4-5% г/г инфляции по итогам текущего года".

Вероятность паузы в процессе снижения ключевой ставки Банка России по итогам заседания в феврале 2026 года увеличилась, считают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер".

Опубликованные недельные данные Росстата по индексу потребительских цен, темпы роста которого превысили ожидания, ставят под сомнение потенциальное снижение ключевой ставки на заседании регулятора в феврале, хотя он в своем решении вряд ли станет опираться на недельные данные по инфляции, отмечают эксперты.

Более точную оценку инфляционного давления можно было бы получить на основе месячных данных по инфляции за январь 2026 года, но дата их публикации, запланированная на 13 февраля, совпадает с датой предстоящего заседания Банка России.

Таким образом, указывают аналитики инвесткомпании, в распоряжении регулятора может оказаться недостаточно информации для принятия решения, что увеличивает вероятность паузы в процессе снижения ключевой ставки на заседании в феврале.

Цены на нефть перешли к небольшому повышению вечером в понедельник после заметного снижения в ходе дневных торгов, вызванного эскалацией напряженности вокруг Гренландии.

Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск повышается на 0,02%, до $64,13 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подрастает к этому времени на 0,12%, до $59,48 за баррель.

Президент США Дональд Трамп, ранее неоднократно заявлявший о намерении присоединить Гренландию по соображениям национальной безопасности, на минувших выходных сообщил о скором введение 10%-й пошлины в отношении ряда европейских стран, не поддержавших его намерение.

Трамп добавил, что с 1 июня 2026 года пошлины составят уже 25% и будут действовать "до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о полной покупке Вашингтоном Гренландии".

Европейские государства готовы к координированному ответу на введение сборов со стороны США, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По данным Financial Times, страны ЕС рассматривают введение пошлин на товары из США на сумму 93 млрд евро или ряд ограничений для американских компаний.

Активность торгов в понедельник может быть ниже обычной, поскольку биржи США закрыты в связи с праздником (День Мартина Лютера Кинга).

Ставки межбанковского кредитного рынка слабо изменились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, проведенным 19 января, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за пятницу выросла на 16 базисных пунктов, до 15,88% годовых. Срочные версии RUONIA на сроки 1 и 3 месяца в понедельник остались на уровне предыдущего дня - 15,9% и 16,45%


Опубликовано: /Финмаркет/
 


19 января 2026 года 19:31
ЦБ РФ может сократить шаг снижения ставки с 0,5 п.п. до 0,25 п.п. - "Гарда Капитал"
ЦБ РФ может сократить шаг снижения ключевой ставки с 0,5 п.п. до 0,25 п.п., считает инвестиционный стратег "Гарда Капитала" Александр Бахтин. "По данным Росстата, темп роста потребительских цен в декабре составил 5,6% г/г. это ниже ожиданий, - отмечает эксперт в комментарии. - Возможные причины в...
19 января 2026 года 19:25
Рынок акций РФ начал неделю с роста выше 2750п по индексу МосБиржи в ожидании переговоров по Украине
Москва. 19 января. Рынок акций РФ начал неделю с роста на данных Росстата о замедлении инфляции в 2025 году и в ожидании нового раунда переговоров США и России по украинскому урегулированию, сдерживающим фактором для покупателей выступала локально просевшая нефть (Brent опускалась ниже $64 за баррель) на фоне ослабления геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Индекс МосБиржи превысил 2750 пунктов.
19 января 2026 года 18:34
Совкомбанк понизил до "держать" рекомендацию для акций Юнайтед Медикал Груп
Совкомбанк понизил до "держать" рекомендацию для акций МКПАО "Юнайтед Медикал Груп" (холдинговая компания "Европейского медицинского центра", EMC), сообщается в материале аналитика Олеси Варламовой. "Акции компании достигли оценки, близкой к справедливой, исходя из текущих рыночных параметров, в...
19 января 2026 года 18:00
"Эйлер" обновил список своих фаворитов на российском рынке акций
Аналитическая компания "Эйлер" обновила список своих фаворитов на российском рынке акций ("Формула Эйлера"), говорится в обзоре компании. Так, аналитики исключили из подборки бумаги "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) и привилегированные акции "Транснефти" (MOEX: TRNF) на фоне возросших инфраструктурных...
19 января 2026 года 17:52
"Финам" понизил рейтинг акций Sanhua до "продавать"
"Финам" понизил рейтинг акций Zhejiang Sanhua Intelligent Controls с "держать" до "продавать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне 45,34 юаня (CNY) за штуку, что предполагает потенциал падения 22,6%, сообщается в материале аналитика Кристины Гудым. "Котировки бумаг с минимумов ноября...
19 января 2026 года 17:20
"Цифра брокер" повысил прогнозную цену акций МГКЛ до 4 руб
Инвестиционная компания "Цифра брокер" повысила прогнозную стоимость акций "МГКЛ" ("Мосгорломбард") с 3,44 руб. до 4 руб. за штуку с учетом операционных результатов эмитента за одиннадцать месяцев 2025 года, говорится в материале аналитиков. Как ранее сообщалось, выручка эмитента в январе-ноябре...
19 января 2026 года 16:54
Цена акций State Street может вернуться к росту в ближайшее время - инвестбанк "Синара"
Котировки акций State Street Corp. могут вернуться к росту в ближайшее время, считают аналитики инвестиционного банка "Синара". Отчетность эмитента за 4К25 скорее произвела благоприятное впечатление на участников рынка, так как компания превзошла оценки как по выручке ($3,67 млрд против $3,59...
19 января 2026 года 16:23
Данные по инфляции - негативный фактор для рынка ОФЗ на текущей неделе - инвестбанк "Синара"
Резкий взлет инфляции в начале 2026 года останется негативным фактором для рынка рублевых госбумаг и на текущей неделе, считают старший аналитик инвестиционного банка "Синара" Александр Афонин и аналитик Эльдар Каров. Ключевыми событиями традиционно выступят аукционы Минфина и публикация данных по...
19 января 2026 года 15:55
Вероятность выплаты итоговых дивидендов за 2025г по акциям ММК невысокая - "Велес Капитал"
Вероятность выплаты итоговых дивидендов за 2025 год по акциям "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) невысокая, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова. Котировки бумаг эмитента пытаются развить восстановление от минимумов прошлого года на надеждах...
19 января 2026 года 15:29
Финансовые итоги Whoosh за 2025г, вероятнее всего, разочаруют - "Цифра брокер"
Финансовые итоги Whoosh за 2025 год, вероятнее всего, разочаруют, для инвестиционного кейса оператора кикшеринга ключевым станет способность стабилизировать российский сегмент в 2026 году и одновременно ускорить монетизацию зарубежной экспансии, считают аналитики инвестиционной компании "Цифра...
19 января 2026 года 15:28
Рубль днем развернулся вверх и немного повышается в паре с юанем в ожидании внешнеполитического позитива
19 января 2026 года 15:00
"Финам" понизил рейтинг акций Toyota до "продавать"
"Финам" понизил рейтинг акций Toyota Motor Co. с "держать" до "продавать" с сохранением целевой цены на уровне 2989 иен, что предполагает потенциал снижения на 18,5%, сообщается в материале аналитика инвесткомпании Дмитрия Лозового. "Акции Toyota заметно выросли в последние недели прежде всего...
19 января 2026 года 14:36
"БКС МИ" повысил целевую цену акций Boeing до $255
"БКС Мир инвестиций" повысил целевую цену акций Boeing Co. с $201 до $255 за бумагу на горизонте 12 месяцев и подтверждает их нейтральную оценку, сообщается в материале аналитиков. "Сохраняем нейтральный взгляд на акции компаний Boeing после активного роста котировок, - отмечают эксперты. - Данные...
19 января 2026 года 14:10
"Финам" повысил прогноз по индексу S&P; 500 до 8058п на горизонте 12 месяцев
"Финам" повысил прогноз по индексу S&P 500 до 8058 пунктов на горизонте 12 месяцев, сообщается в материале аналитика инвесткомпании Наталии Малых. Эксперт ожидает выхода американского рынка акций на новые пики в перспективе года на фоне снижения процентных ставок, позитивной динамики корпоративных...
19 января 2026 года 13:45
Рубль, скорее всего, сохранит сильные позиции на текущей неделе - УК "Первая"
Рубль, скорее всего, сохранит сильные позиции на текущей неделе: около 77-80 руб./$1 и 11,0-11,5 руб./юань, полагает старший аналитик УК "Первая" Наталья Ващелюк. "По итогам первой полной рабочей недели 2026 года рубль укрепился. Вероятно, предложение валюты со стороны экспортеров остается...
