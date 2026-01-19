Рубль в понедельник немного укрепился в паре с юанем в ожидании внешнеполитического позитива

Москва. 19 января. Китайский юань опустился на Московской бирже по итогам торгов в понедельник, рубль подрос в ожидании внешнеполитического позитива. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,1425 руб., что на 2,65 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара с 20 января на 7,46 копейки, до 77,7586 руб./$1, и уменьшил курс евро на 37,55 копейки, до 90,1611 руб./EUR1.

"На прошлой неделе Минфин объявил об увеличении объемов чистых продаж валюты в рамках бюджетного правила до 5 февраля. На фоне снижения нефтегазовых доходов вследствие сохраняющегося повышенного дисконта в ценах на российскую нефть ежедневные продажи валюты Центробанком вырастут с 10,2 млрд до 17,4 млрд рублей. Это поддержит стабильность курса рубля в текущем месяце, учитывая высокую долю этих операций в общем объеме торгов по паре CNYRUB - в декабре она превысила 10%", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке аналитик компании "ТКБ Инвестмент партнерс" Максим Гладских.

Участники рынка оценивают свежие данные по инфляции, которые могут оказать влияние на решение Банка России по ключевой ставке, и новости на тему урегулирования конфликта вокруг Украины.

Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев проведет 20 января в Давосе, в ходе Международного экономического форума, переговоры со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером по украинской тематике, сообщает в понедельник Axios со ссылкой на источник.

"Спецпредставитель президента РФ Владимира Путина Дмитриев встретится завтра в Давосе с посланниками президента США Дональда Трампа - Уиткоффом и Кушнером - для обсуждения мирного плана США, подтвердил знакомый с темой источник", - написал журналист портала Барак Равид на странице в соцсети X.

Рост потребительских цен в РФ в декабре 2025 года составил 0,32% после роста на 0,42% в ноябре, сообщил Росстат в пятницу вечером уже после завершения торгов в валютной секции Московской биржи.

Инфляция в декабре 2025 года оказалась ниже ожиданий аналитиков - консенсус-прогноз опрошенных "Интерфаксом" экономистов на месяц равнялся 0,48%.

В целом за 2025 год инфляция, по данным Росстата, составила 5,59% после 9,52% в 2024 году.

Рост цен по итогам 2025 года оказался ниже официальных прогнозов. Прогноз ЦБ от октября по инфляции на 2025 год был на уровне 6,5-7,0%, сентябрьский прогноз Минэкономразвития - 6,8%. Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в конце декабря, по инфляции в 2025 году равнялся 5,8%.

Росстат ранее в среду сообщил, что инфляция в РФ с 1 по 12 января 2026 года (из-за праздников получился почти в два раза более длинный отрезок времени, чем обычный недельный) составила 1,26%.

За 12 дней января 2025 года рост цен равнялся 0,62%, а за весь январь 2025 года - 1,23%.

Исходя из этих данных, годовая инфляция в РФ на 12 января ускорилась до 6,26% (в том числе на фоне увеличения НДС с 1 января 2026 года с 20% до 22%).

Рост цен на 1,26% за 1-12 января 2026 года делает паузу в снижении ставки базовым сценарием на ближайшие два заседания ЦБ РФ, полагают экономисты Альфа-банка Наталия Орлова и Валерия Кобяк.

"Рост цен на 1,26% за 1-12 января 2026 года оказался неприятной неожиданностью для рынка, и на наш взгляд, делает паузу в снижении ставки базовым сценарием на ближайшие два заседания ЦБ РФ, - пишут эксперты. - Таким образом, относительно успешное завершение 2025 года с точки зрения динамики инфляции, к сожалению, не открыло окно возможности для более быстрого снижения ставки в ближайшие месяцы; кроме того, быстрый рост цен в начале 2026 года создает риски для достижения 4-5% г/г инфляции по итогам текущего года".

Вероятность паузы в процессе снижения ключевой ставки Банка России по итогам заседания в феврале 2026 года увеличилась, считают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер".

Опубликованные недельные данные Росстата по индексу потребительских цен, темпы роста которого превысили ожидания, ставят под сомнение потенциальное снижение ключевой ставки на заседании регулятора в феврале, хотя он в своем решении вряд ли станет опираться на недельные данные по инфляции, отмечают эксперты.

Более точную оценку инфляционного давления можно было бы получить на основе месячных данных по инфляции за январь 2026 года, но дата их публикации, запланированная на 13 февраля, совпадает с датой предстоящего заседания Банка России.

Таким образом, указывают аналитики инвесткомпании, в распоряжении регулятора может оказаться недостаточно информации для принятия решения, что увеличивает вероятность паузы в процессе снижения ключевой ставки на заседании в феврале.

Цены на нефть перешли к небольшому повышению вечером в понедельник после заметного снижения в ходе дневных торгов, вызванного эскалацией напряженности вокруг Гренландии.

Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск повышается на 0,02%, до $64,13 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подрастает к этому времени на 0,12%, до $59,48 за баррель.

Президент США Дональд Трамп, ранее неоднократно заявлявший о намерении присоединить Гренландию по соображениям национальной безопасности, на минувших выходных сообщил о скором введение 10%-й пошлины в отношении ряда европейских стран, не поддержавших его намерение.

Трамп добавил, что с 1 июня 2026 года пошлины составят уже 25% и будут действовать "до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о полной покупке Вашингтоном Гренландии".

Европейские государства готовы к координированному ответу на введение сборов со стороны США, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По данным Financial Times, страны ЕС рассматривают введение пошлин на товары из США на сумму 93 млрд евро или ряд ограничений для американских компаний.

Активность торгов в понедельник может быть ниже обычной, поскольку биржи США закрыты в связи с праздником (День Мартина Лютера Кинга).

Ставки межбанковского кредитного рынка слабо изменились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, проведенным 19 января, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за пятницу выросла на 16 базисных пунктов, до 15,88% годовых. Срочные версии RUONIA на сроки 1 и 3 месяца в понедельник остались на уровне предыдущего дня - 15,9% и 16,45%