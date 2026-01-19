ЦБ РФ может сократить шаг снижения ставки с 0,5 п.п. до 0,25 п.п. - "Гарда Капитал"

ЦБ РФ может сократить шаг снижения ключевой ставки с 0,5 п.п. до 0,25 п.п., считает инвестиционный стратег "Гарда Капитала" Александр Бахтин.

"По данным Росстата, темп роста потребительских цен в декабре составил 5,6% г/г. это ниже ожиданий, - отмечает эксперт в комментарии. - Возможные причины в жесткой денежно-кредитной политике ЦБ и в высокой базе сравнения 2024 года. Поэтому темп роста цен выглядит ниже. Долговые инвесторы сначала отреагировали позитивно на свежие данные по инфляции, но затем индекс гособлигаций RGBI опустился к прежним уровням. Напомним, что следующее заседание Банка России по ключевой ставке пройдет 13 февраля. Регулятор, скорее всего, продолжит постепенно снижать ставку, но может сократить шаг с 0,5 п.п. на конец прошлого года до 0,25 п.п.".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.