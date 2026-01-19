"Эйлер" обновил список своих фаворитов на российском рынке акций

Аналитическая компания "Эйлер" обновила список своих фаворитов на российском рынке акций ("Формула Эйлера"), говорится в обзоре компании.

Так, аналитики исключили из подборки бумаги "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) и привилегированные акции "Транснефти" (MOEX: TRNF) на фоне возросших инфраструктурных рисков, связанных с добычей и перевозкой нефти.

Текущий базовый сценарий экспертов предполагает увеличение добычи нефти в России в 2026 году до 9,7 млн баррелей в сутки (+6% г/г). С учетом ожидаемого роста дивидендов по итогам 2026 года в список фаворитов были добавлены привилегированные акции "Сургутнефтегаза".

Аналитики прогнозируют ослабление рубля в 2026 году, среднегодовая дивдоходность бумаг "Сургутнефтегаза" за 2025-2026 гг., по их оценкам, составит 18% при курсе 97,3 руб./$1 на конец 2026 года, средний курс по году ожидается на уровне 91,93 руб./$1. Также эксперты включили в подборку акции ПАО "МТС" (MOEX: MTSS).

"Ожидаем, что в первом квартале инвесторы могут начать закладывать в цену акции будущие дивиденды (минимальный размер дивидендов - около 35 руб./ао, дивидендная доходность 16%), что приведет к дальнейшей переоценке бумаг. Возможное снижение ключевой ставки (до 12,5% к концу 2026 году) может положительно повлиять на оценку МТС, у которой большая часть долга с плавающей ставкой", - пишут они.

Кроме того, "Эйлер" снизил вес Сбербанка и добавил в список фаворитов акции банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) в ожидании рекомендации дивидендов за второе полугодие 2025 года.

Как отмечают аналитики, по итогам 2025 года подборка "Формула Эйлера" выросла на 18,1% против роста индекса МосБиржи полной доходности на 2,9%. В 2025 году акции защитных секторов (потребительский, электроэнергетика, телекоммуникации) опережали индекс МосБиржи, в то время как акции нефтегазовых компаний и эмитентов из секторов, финансовые показатели которых в большей степени зависят от ДКП, были под давлением.

Обновленный состав подборки:

Бумага Вес Прогнозная цена, руб. Див. дох-ть, след 12 мес., % Ожид. полн. дох-ть

"Яндекс" 16,7% 6400 3,6% 46%

"Полюс" 16,7% 3000 8,9% 25%

Банк Санкт-Петербург 8,3% 460 16,2% 64%

"Сургутнефтегаз" пр 8,3% 47 2,1% 10%

МТС 8,3% 210 16,3% 14%

"Норильский никель" 8,3% 200 4,8% 32%

Сбербанк 8,3% 430 12,8% 57%

"Газпром" 8,3% 155 0,0% 28%

"Озон" 8,3% 7000 3,2% 61%

"Т-Технологии" 8,3% 4800 5,9% 56%