.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / "Финам" понизил рейтинг акций Sanhua до "продавать"
.
19 января 2026 года 17:52
"Финам" понизил рейтинг акций Sanhua до "продавать"
"Финам" понизил рейтинг акций Zhejiang Sanhua Intelligent Controls с "держать" до "продавать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне 45,34 юаня (CNY) за штуку, что предполагает потенциал падения 22,6%, сообщается в материале аналитика Кристины Гудым. "Котировки бумаг с минимумов ноября выросли на 46,7% на фоне новостей о сотрудничестве с Tesla Inc. Текущая стоимость уже в значительной степени отражает оптимистичные ожидания относительно данного фактора, - отмечает эксперт. - Однако на этом этапе отсутствуют подтвержденные детали относительно масштабов и сроков реализации проектов. В условиях неопределенности компания выглядит перекупленной". Zhejiang Sanhua Intelligent Controls - ведущий китайский производитель компонентов для холодильного, климатического и автомобильного оборудования. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: КИТАЙ-SANHUA-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
.
19 января 2026 года 19:31
ЦБ РФ может сократить шаг снижения ключевой ставки с 0,5 п.п. до 0,25 п.п., считает инвестиционный стратег "Гарда Капитала" Александр Бахтин. "По данным Росстата, темп роста потребительских цен в декабре составил 5,6% г/г. это ниже ожиданий, - отмечает эксперт в комментарии. - Возможные причины в... читать дальше
.19 января 2026 года 19:31
Москва. 19 января. Китайский юань опустился на Московской бирже по итогам торгов в понедельник, рубль подрос в ожидании внешнеполитического позитива. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,1425 руб., что на 2,65 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. читать дальше
.19 января 2026 года 19:25
Рынок акций РФ начал неделю с роста выше 2750п по индексу МосБиржи в ожидании переговоров по Украине
Москва. 19 января. Рынок акций РФ начал неделю с роста на данных Росстата о замедлении инфляции в 2025 году и в ожидании нового раунда переговоров США и России по украинскому урегулированию, сдерживающим фактором для покупателей выступала локально просевшая нефть (Brent опускалась ниже $64 за баррель) на фоне ослабления геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Индекс МосБиржи превысил 2750 пунктов. читать дальше
.19 января 2026 года 18:34
Совкомбанк понизил до "держать" рекомендацию для акций МКПАО "Юнайтед Медикал Груп" (холдинговая компания "Европейского медицинского центра", EMC), сообщается в материале аналитика Олеси Варламовой. "Акции компании достигли оценки, близкой к справедливой, исходя из текущих рыночных параметров, в... читать дальше
.19 января 2026 года 18:00
Аналитическая компания "Эйлер" обновила список своих фаворитов на российском рынке акций ("Формула Эйлера"), говорится в обзоре компании. Так, аналитики исключили из подборки бумаги "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) и привилегированные акции "Транснефти" (MOEX: TRNF) на фоне возросших инфраструктурных... читать дальше
.19 января 2026 года 17:20
вестиционная компания "Цифра брокер" повысила прогнозную стоимость акций "МГКЛ" ("Мосгорломбард") с 3,44 руб. до 4 руб. за штуку с учетом операционных результатов эмитента за одиннадцать месяцев 2025 года, говорится в материале аналитиков. Как ранее сообщалось, выручка эмитента в январе-ноябре... читать дальше
.19 января 2026 года 16:54
Котировки акций State Street Corp. могут вернуться к росту в ближайшее время, считают аналитики инвестиционного банка "Синара". Отчетность эмитента за 4К25 скорее произвела благоприятное впечатление на участников рынка, так как компания превзошла оценки как по выручке ($3,67 млрд против $3,59... читать дальше
.19 января 2026 года 16:23
Резкий взлет инфляции в начале 2026 года останется негативным фактором для рынка рублевых госбумаг и на текущей неделе, считают старший аналитик инвестиционного банка "Синара" Александр Афонин и аналитик Эльдар Каров. Ключевыми событиями традиционно выступят аукционы Минфина и публикация данных по... читать дальше
.19 января 2026 года 15:55
Вероятность выплаты итоговых дивидендов за 2025 год по акциям "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) невысокая, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова. Котировки бумаг эмитента пытаются развить восстановление от минимумов прошлого года на надеждах... читать дальше
.19 января 2026 года 15:29
Финансовые итоги Whoosh за 2025 год, вероятнее всего, разочаруют, для инвестиционного кейса оператора кикшеринга ключевым станет способность стабилизировать российский сегмент в 2026 году и одновременно ускорить монетизацию зарубежной экспансии, считают аналитики инвестиционной компании "Цифра... читать дальше
.19 января 2026 года 15:28
Рубль днем развернулся вверх и немного повышается в паре с юанем в ожидании внешнеполитического позитива
Москва. 19 января. Китайский юань растерял утренний рост и перешел к снижению на Московской бирже в ходе дневных торгов в понедельник. Рубль развернулся вверх в ожидании внешнеполитического позитива и повышается, несмотря на снижение нефти. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,1375 руб., что на 3,15 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. читать дальше
.19 января 2026 года 15:00
"Финам" понизил рейтинг акций Toyota Motor Co. с "держать" до "продавать" с сохранением целевой цены на уровне 2989 иен, что предполагает потенциал снижения на 18,5%, сообщается в материале аналитика инвесткомпании Дмитрия Лозового. "Акции Toyota заметно выросли в последние недели прежде всего... читать дальше
.19 января 2026 года 14:36
"БКС Мир инвестиций" повысил целевую цену акций Boeing Co. с $201 до $255 за бумагу на горизонте 12 месяцев и подтверждает их нейтральную оценку, сообщается в материале аналитиков. "Сохраняем нейтральный взгляд на акции компаний Boeing после активного роста котировок, - отмечают эксперты. - Данные... читать дальше
.19 января 2026 года 14:10
"Финам" повысил прогноз по индексу S&P 500 до 8058 пунктов на горизонте 12 месяцев, сообщается в материале аналитика инвесткомпании Наталии Малых. Эксперт ожидает выхода американского рынка акций на новые пики в перспективе года на фоне снижения процентных ставок, позитивной динамики корпоративных... читать дальше
.19 января 2026 года 13:45
Рубль, скорее всего, сохранит сильные позиции на текущей неделе: около 77-80 руб./$1 и 11,0-11,5 руб./юань, полагает старший аналитик УК "Первая" Наталья Ващелюк. "По итогам первой полной рабочей недели 2026 года рубль укрепился. Вероятно, предложение валюты со стороны экспортеров остается... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.