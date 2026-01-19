Рубль днем развернулся вверх и немного повышается в паре с юанем в ожидании внешнеполитического позитива

Москва. 19 января. Китайский юань растерял утренний рост и перешел к снижению на Московской бирже в ходе дневных торгов в понедельник. Рубль развернулся вверх в ожидании внешнеполитического позитива и повышается, несмотря на снижение нефти. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,1375 руб., что на 3,15 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск опустился на 36 копеек относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 77,9 руб./$1; контракт EURRUBF понизился на 9 копеек, до 90,78 руб./EUR1.

Участники рынка оценивают свежие данные по инфляции, которые могут оказать влияние на решение Банка России по ключевой ставки и новости на тему урегулирования конфликта вокруг Украины.

Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев проведет 20 января в Давосе, в ходе Международного экономического форума, переговоры со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером по украинской тематике, сообщает в понедельник Axios со ссылкой на источник.

"Спецпредставитель президента РФ Владимира Путина Дмитриев встретится завтра в Давосе с посланниками президента США Дональда Трампа - Уиткоффом и Кушнером - для обсуждения мирного плана США, подтвердил знакомый с темой источник", - написал журналист портала Барак Равид на странице в соцсети X.

Рост потребительских цен в РФ в декабре 2025 года составил 0,32% после роста на 0,42% в ноябре, сообщил Росстат в пятницу вечером уже после завершения торгов в валютной секции Московской биржи.

Инфляция в декабре 2025 года оказалась ниже ожиданий аналитиков - консенсус-прогноз опрошенных "Интерфаксом" экономистов на месяц равнялся 0,48%.

В целом за 2025 год инфляция, по данным Росстата, составила 5,59% после 9,52% в 2024 году.

Рост цен по итогам 2025 года оказался ниже официальных прогнозов. Прогноз ЦБ от октября по инфляции на 2025 год был на уровне 6,5-7,0%, сентябрьский прогноз Минэкономразвития - 6,8%. Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в конце декабря, по инфляции в 2025 году равнялся 5,8%.

Росстат ранее в среду сообщил, что инфляция в РФ с 1 по 12 января 2026 года (из-за праздников получился почти в два раза более длинный отрезок времени, чем обычный недельный) составила 1,26%.

За 12 дней января 2025 года рост цен равнялся 0,62%, а за весь январь 2025 года - 1,23%.

Исходя из этих данных, годовая инфляция в РФ на 12 января ускорилась до 6,26% (в том числе на фоне увеличения НДС с 1 января 2026 года с 20% до 22%).

Курс валютной пары юань/рубль может протестировать нижнюю границу диапазона 11-11,5 руб. за юань на текущей неделе за счет постепенного усиления продаж валюты со стороны экспортеров, в условиях возросших интервенций со стороны ЦБ РФ и сезонно слабого спроса импортеров на валюту, на фоне продолжающегося торможения внутреннего спроса, считает управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы банка ПСБ (MOEX: PSKB) Денис Попов.

Основным фактором усиления активности продавцов валюты будет приближение граничных сроков уплаты налогов (28 января), отмечает аналитик.

При этом новостной фон и внешние факторы продолжат формировать повышенную неопределенность курсовой динамики, что будет способствовать высокой волатильности котировок, указывает Попов.

"Цена юаня может в ближайшие недели отступить ниже уровня в 11 руб. и попытаться обновить минимумы прошлого года при отсутствии негативных новостей", - говорится в материале аналитика банка.

Рубль, скорее всего, сохранит сильные позиции на текущей неделе: около 77-80 руб./$1 и 11,0-11,5 руб./юань, полагает старший аналитик УК "Первая" Наталья Ващелюк.

"По итогам первой полной рабочей недели 2026 года рубль укрепился. Вероятно, предложение валюты со стороны экспортеров остается стабильным даже после недавних санкций, которые привели к существенному снижению экспортной цены российской нефти в декабре 2025 года - январе 2026 года, - отмечает эксперт в комментарии. - Не исключено, что волатильность также может сглаживаться благодаря притоку валюты на банковские счета экспортеров, случившемуся осенью 2025 года".

Кроме того, предложение валюты со стороны Минфина и Банка России в январе останется вблизи высоких значений декабря: суммарные ежедневные продажи валюты ЦБ и Минфином после 15 января (до 5 февраля) вырастут до 17-18 млрд руб. в день по сравнению с 14-15 млрд руб. в день в период с 8 по 30 декабря 2025 года, подчеркивает Ващелюк.

"Рублевые процентные ставки остаются относительно высокими, а инфляция в начале года оказалась существенно выше ожиданий рынка, что, по-видимому, почти обнуляет вероятность сценариев с быстрым снижением ключевой ставки в ближайшие месяцы, - отмечает аналитик. - Ослаблению рубля могли бы способствовать активизация импорта, оттока капитала и существенное сокращение предложения валюты экспортерами".

Однако пока эти события, по-видимому, не происходят, и наиболее вероятным эксперту представляется сохранение сильных позиций рубля на этой неделе: около 77-80 руб./$1 и 11,0-11,5 руб./юань.

Рост цен на 1,26% за 1-12 января 2026 года делает паузу в снижении ставки базовым сценарием на ближайшие два заседания ЦБ РФ, полагают экономисты Альфа-банка Наталия Орлова и Валерия Кобяк.

"Рост цен на 1,26% за 1-12 января 2026 года оказался неприятной неожиданностью для рынка, и на наш взгляд, делает паузу в снижении ставки базовым сценарием на ближайшие два заседания ЦБ РФ, - пишут эксперты. - Таким образом, относительно успешное завершение 2025 года с точки зрения динамики инфляции, к сожалению, не открыло окно возможности для более быстрого снижения ставки в ближайшие месяцы; кроме того, быстрый рост цен в начале 2026 года создает риски для достижения 4-5% г/г инфляции по итогам текущего года".

Цены на нефть снижаются днем в понедельник на фоне снижения спроса на рисковые активы из-за усилившихся претензий президента США Дональда Трампа на Гренландию.

Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск снижается на 0,65%, до $63,71 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на 0,61%, до $59,04 за баррель.

Активность торгов в понедельник может быть ниже обычной, поскольку биржи США закрыты в связи с праздником (День Мартина Лютера Кинга).

Президент США Дональд Трамп в субботу объявил, что введет с февраля пошлины в отношении ряда европейских стран из-за ситуации с Гренландией. Трамп добавил, что с 1 июня 2026 года пошлины составят уже 25% и будут действовать "до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о полной покупке Вашингтоном Гренландии".

Трамп неоднократно заявлял, что намерен добиваться присоединения Гренландии к США, так как считает это важным для национальной безопасности своей страны. При этом власти Дании, автономной территорией которой является остров, заявляют, что не намерены его уступать. Власти самой Гренландии неоднократно заверяли, что возможность стать частью США их не интересует.

Европейские государства готовы к координированному ответу на введение сборов со стороны США, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По данным Financial Times, страны ЕС рассматривают введение пошлин на товары из США на сумму 93 млрд евро или ряд ограничений для американских компаний.