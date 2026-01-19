"Финам" понизил рейтинг акций Toyota до "продавать"

"Финам" понизил рейтинг акций Toyota Motor Co. с "держать" до "продавать" с сохранением целевой цены на уровне 2989 иен, что предполагает потенциал снижения на 18,5%, сообщается в материале аналитика инвесткомпании Дмитрия Лозового.

"Акции Toyota заметно выросли в последние недели прежде всего из-за корпоративных и макроэкономических катализаторов: рынок позитивно отреагировал на повышение цены оферты по Toyota Industries, что усилило ожидания роста стоимости акций группы, а также на усиление давления со стороны институциональных инвесторов, которые начали требовать предпринимать меры по повышению акционерной стоимости,- пишет эксперт. - Дополнительно котировки поддерживает благоприятный политический и макроэкономический фон в Японии: слабость иены по отношению к доллару делает экспортоориентированные компании, такие как Toyota, более прибыльными, а ожидания стимулирующей политики правительства поддерживают ралли на японском рынке".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.