"Финам" повысил прогноз по индексу S&P; 500 до 8058п на горизонте 12 месяцев

"Финам" повысил прогноз по индексу S&P 500 до 8058 пунктов на горизонте 12 месяцев, сообщается в материале аналитика инвесткомпании Наталии Малых.

Эксперт ожидает выхода американского рынка акций на новые пики в перспективе года на фоне снижения процентных ставок, позитивной динамики корпоративных прибылей и экономики.

"Драйвером будет оставаться технологический сектор - темпы роста прибыли сектора по прогнозам составят почти 31% в 2026 году, что выше рынка в 2 раза (+15,5%). В краткосрочной перспективе нельзя исключать коррекции индекса S&P 500 на фоне перекупленности, в район 6000-6200 пунктов, но это даст хорошую возможность для открытия долгосрочных позиций. Мы повышаем прогноз на 12 месяцев по индексу S&P 500 до 8058 пунктов", - указывает Малых.

