Акции Транснефти, Сургутнефтегаза и Сбербанка будут интересны на текущей неделе - БКС Экспресс

Акции "Транснефти" (прив.), "Сургутнефтегаза" (прив.) и Сбербанка будут интересны на текущей неделе, полагает аналитик БКС Экспресс Василий Буянов.

"Котировки "Транснефти" продолжают движение в резком восходящем тренде и уже вплотную приблизились к сопротивлению в районе 1420 рублей, - отмечает эксперт в комментарии. - С первого раза преодолеть препятствие не удалось, однако уже сейчас акции набирают силу для новой попытки, открывая новый простор для роста. В позитивном сценарии ожидаем, что бумаги "Транснефти" продолжат дорожать и к концу недели будут торговаться в диапазоне 1420-1440 рублей".

После краткосрочного нисходящего тренда акции Сбербанка смогли найти силы выбраться за его верхнюю границу, тем самым завершив тенденцию, указывает Буянов. Теперь, вероятнее всего, котировки перейдут к росту, возможно, после незначительного отката, считает аналитик и ждет, что в ближайшее время котировки Сбербанка возобновят рост и за неделю подорожают до 307-310 рублей в позитивном сценарии.

"В декабре прошлого года привилегированные акции "Сургутнефтегаза" перешли к резкому росту, - напоминает стратег. - Сейчас бумаги скорректировались до первой поддержки тренда, что позволило вывести индекс относительной силы и другие индикаторы разворота тренда из области перекупленности, а это дает бумагам возможность снова перейти к росту, не встречая особого сопротивления. В позитивном сценарии к концу недели "префы" "Сургутнефтегаза" будут торговаться в коридоре 2723-2760 рублей".

