Рубль утром понижается в паре с юанем на фоне дешевеющей нефти

Москва. 19 января. Китайский юань укрепляется на Московской бирже при открытии торгов в понедельник. Рубль понижается на фоне заметно дешевеющей нефти.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,185 руб. (+1,6 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта оказалась на 3,4 коп. выше уровня действующего официального курса.

Участники рынка оценивают свежие данные по инфляции, которые могут оказать влияние на решение Банка России по ключевой ставке.

Рост потребительских цен в РФ в декабре 2025 года составил 0,32% после роста на 0,42% в ноябре, сообщил в пятницу Росстат.

Инфляция в декабре 2025 года оказалась ниже ожиданий аналитиков - консенсус-прогноз опрошенных "Интерфаксом" экономистов на месяц равнялся 0,48%.

В целом за 2025 год инфляция, по данным Росстата, составила 5,59% после 9,52% в 2024 году.

Рост цен по итогам 2025 года оказался ниже официальных прогнозов. Прогноз ЦБ от октября по инфляции на 2025 год был на уровне 6,5-7,0%, сентябрьский прогноз Минэкономразвития - 6,8%. Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в конце декабря, по инфляции в 2025 году равнялся 5,8%.

Росстат ранее в среду сообщил, что инфляция в РФ с 1 по 12 января 2026 года (из-за праздников получился почти в два раза более длинный отрезок времени, чем обычный недельный) составила 1,26%.

За 12 дней января 2025 года рост цен равнялся 0,62%, а за весь январь 2025 года - 1,23%.

Исходя из этих данных, годовая инфляция в РФ на 12 января ускорилась до 6,26% (в том числе на фоне увеличения НДС с 1 января 2026 года с 20% до 22%).

Цены на нефть снижаются утром в понедельник на общем стремлении инвесторов уйти от риска в связи с ситуацией вокруг Гренландии, претензии на которую заявляет президент США Дональд Трамп.

Активность торгов в понедельник может быть ниже обычной, поскольку биржи США закрыты в связи с праздником (День Мартина Лютера Кинга).

Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 мск составляет $63,63 за баррель, что на 0,78% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на 0,66%, до $59,02 за баррель.

Президент США Дональд Трамп в субботу объявил, что введет с февраля пошлины в отношении ряда европейских стран из-за ситуации с Гренландией. Трамп добавил, что с 1 июня 2026 года пошлины составят уже 25% и будут действовать "до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о полной покупке Вашингтоном Гренландии".

Европейские государства готовы к координированному ответу на введение сборов со стороны США, заявила председатель Еврокомиссии фон дер Ляйен. По данным Financial Times, страны ЕС рассматривают введение пошлин на товары из США на сумму 93 млрд евро или ряд ограничений для американских компаний.