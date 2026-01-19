"Финам" понизил рейтинг ADS TSMC до "держать"

"Финам" понизил рейтинг ADS Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) с "покупать" до "держать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне $338,7 за штуку, сообщается в материале аналитика отдела анализа акций Максима Абрамова.

Сильный годовой отчет и устойчивый спрос на продукцию ИИ поддержали бумаги компании, однако высказанные предостережения руководства о возможном снижении среднесрочной и долгосрочной рентабельности на фоне активного расширения производственных мощностей за рубежом, а также существенного роста капитальных затрат могут сдерживать дальнейший рост котировок, указывает эксперт.

"При этом фундаментальные показатели и прогноз чистой прибыли на ближайшие годы существенно не изменились, поэтому мы не видим оснований для пересмотра целевой цены вверх", - говорится в обзоре Абрамова.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - крупнейший в мире контрактный производитель чипов и микросхем.

