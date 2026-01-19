Курс пары рубль/юань может приблизиться к отметке 11,25 руб./юань к концу текущей недели - банк "Санкт-Петербург"

Курс пары рубль/юань может приблизиться к отметке 11,25 руб./юань к концу текущей недели, говорится в обзоре банка "Санкт-Петербург".

"Рубль укрепился за прошедшую неделю, поддержку ему оказало увеличение продаж валюты по бюджетному правилу - теперь чистые продажи ЦБ выросли до рекордных 17,42 млрд руб./сутки, - отмечают эксперты. - В понедельник курс CNY/RUB находится у 11,16 руб./юань. Другие валюты EM с утра двигаются разнонаправленно. В целом текущее увеличение продаж по Бюджетному Правилу нейтрально для курса, и в дальнейшем будет компенсироваться более низким предложением со стороны экспортеров. На этом фоне к концу недели курс может быть ближе к 11,25 руб./юань".

В свою очередь, цены на нефть на прошлой неделе продолжили показывать волатильную динамику. В моменте котировки обновляли локальные максимумы на опасениях эскалации ситуации вокруг Ирана, но затем скорректировались на фоне неожиданно мягких заявлений президента США. В понедельник фьючерсы Brent торгуются у $63,6/барр. На взгляд аналитиков, в целом пока говорить о нормализации сырьевого рынка не приходится.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.