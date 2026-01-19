Торговый диапазон по паре рубль/доллар составит 77-79 руб./$1 в ближайшие дни - банк "Русский Стандарт"

Торговый диапазон по паре рубль/доллар, скорее всего, составит в ближайшие дни 77-79 руб./$1, по паре рубль/евро - 90-92 руб./EUR1, говорится в комментарии директора департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максима Тимошенко.

По мнению эксперта, поддержать национальную валюту способны меры, предпринимаемые Минфином РФ - в их числе увеличение продажи иностранной валюты ЦБ. Против рубля - данные по снижению объемов нефтегазовых доходов в декабре прошлого года, а также решение о снижении Евросоюзом потолка цен на российскую нефть.

"На стороне мировых позиций доллара - достаточно оптимистичная свежая статистика по американской экономике, где данные по рынку труда оказались лучше прогнозируемых, а число первичных заявок на пособие по безработице уменьшилось, - отмечает Тимошенко. - Подобные факторы способны снизить ожидания продолжения смягчения ДКП от Федрезерва США. Между тем нефтяные цены показали снижение на фоне публикации оценки по выросшим запасам нефти в США от Американского института нефти (API)".

