Рубль может протестировать нижнюю границу диапазона 11-11,5 руб./юань на текущей неделе - ПСБ

Курс валютной пары юань/рубль может протестировать нижнюю границу диапазона 11-11,5 руб. за юань на текущей неделе за счет постепенного усиления продаж валюты со стороны экспортеров, в условиях возросших интервенций со стороны ЦБ РФ и сезонно слабого спроса импортеров на валюту, на фоне продолжающегося торможения внутреннего спроса, считает управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы банка ПСБ Денис Попов.

Основным фактором усиления активности продавцов валюты будет приближение граничных сроков уплаты налогов (28 января), отмечает аналитик.

При этом новостной фон и внешние факторы продолжат формировать повышенную неопределенность курсовой динамики, что будет способствовать высокой волатильности котировок, указывает Попов.

"Цена юаня может в ближайшие недели отступить ниже уровня в 11 руб. и попытаться обновить минимумы прошлого года при отсутствии негативных новостей", - говорится в материале аналитика банка.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.