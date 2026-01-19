.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Brent торгуется около $64,2/барр
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в РФ в 2025 году составила 5,59%
Рост потребительских цен в декабре составил 0,32% после повышения на 0,42% в ноябре, сообщил Росстат. За 2025 год инфляция замедлилась до 5,59% после 9,52% в 2024 году. Рост цен по итогам года оказался ниже официальных прогнозов
 
Рейтинг российских банков за 2025 год
Система мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа СКАН-Интерфакс совместно с онлайн-порталом "Финмаркет" подготовили медиарейтинг банков за 2025 год. По итогам 2025 года ведущие игроки банковского сектора - Сбербанк и ВТБ - сохранили свои позиции в...
 
МВФ снизил прогноз роста ВВП РФ на 2026 год до 0,8%
Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил свой прогноз роста российской экономики в 2026 году на 0,2 п.п. - до 0,8% с 1%, ожидавшихся им в октябре. Очередной обзор мировой экономики (World Economic Outlook Update) опубликован фондом в...
 
Дефицит бюджета РФ в 2025 году составил 2,6% ВВП
Федеральный бюджет РФ в 2025 году, по предварительным данным, был исполнен с дефицитом 5,645 трлн рублей, или 2,6% ВВП, сообщил Минфин. Законом о бюджете на текущий год был запланирован дефицит в размере 1,173 трлн рублей, или 0,5% ВВП, весенними...
 
19 января 2026 года 09:11

Brent торгуется около $64,2/барр

Уолл-стрит закрылась в минусе в пятницу. Рынки акций стран АТР в основном снижаются в понедельник. Нефтяной рынок стабилен в понедедьник утром, Brent торгуется около $64,2 за баррель.

Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов в пятницу, инвесторы оценивали статданные, новости компаний и ситуацию вокруг Федеральной резервной системы (ФРС).

Президент США Дональд Трамп в пятницу дал понять, что не планирует назначать экономического советника Белого дома Кевина Хассетта на пост председателя Федрезерва.

"Я действительно хочу оставить вас там, где вы есть", - сказал Трамп в ходе мероприятия в Белом доме. Он добавил, что не хочет "терять" Хассетта, поскольку это будет для него "серьезной проблемой".

Хассетт считался одним из главных претендентов на должность следующего руководителя ФРС наряду с бывшим членом совета управляющих американского ЦБ Кевином Уоршем.

Сам Хассетт высказался по поводу обвинений министерства юстиции в адрес нынешнего главы центробанка Джерома Пауэлла, срок действия полномочий которого истекает в мае.

Выступая на Fox Business Network, советник обозначил, что не считает эти обвинения серьезными, а обращение Минюста к ФРС, вероятно, является "простым запросом информации". Федрезерв получил от министерства ряд предписаний в связи с заявлениями Пауэлла по вопросу многолетнего проекта реконструкции штаб-квартиры центробанка.

"Я уверен, что информация будет предоставлена в ближайшее время и вопрос быстро закроют", - сказал Хассетт.

ФРС сообщила в пятницу, что объем промышленного производства в США в декабре 2025 года увеличился на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных Trading Economics, предполагал повышение всего на 0,1%.

В ноябре, согласно пересмотренным данным, промпроизводство выросло на 0,4%, а не на 0,2%, как сообщалось ранее.

Индекс деловой активности в сфере услуг штата Нью-Йорк и некоторых районов Нью-Джерси и Коннектикута, рассчитываемый Федеральным резервным банком Нью-Йорка, в январе поднялся до максимальных с августа прошлого года минус 16,1 пункта по сравнению с минус 20 пунктами в декабре.

Кроме того, котировки акций поддержал сохраняющийся оптимизм в отношении перспектив технологического сектора и, в частности, ИИ после выхода сильного квартального отчета тайваньской TSMC (SPB: TSM), которая также порадовала инвесторов позитивным прогнозом.

Рыночная стоимость Microsoft Corp. (SPB: MSFT) повысилась на 0,7%, Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) - на 0,4%, Broadcom (SPB: AVGO) - на 2,5%, Oracle Corp. (SPB: ORCL) - на 0,7%, Micron - на 7,8%, CoreWeave - на 6,6%.

Акции Apple Inc. (SPB: AAPL) снизились в цене на 1%, Alphabet Inc. (SPB: GOOG) - на 0,8%, Tesla (SPB: TSLA) - на 0,2%, Meta (SPB: META; признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) - на 0,1%, Qualcomm Inc. (SPB: QCOM) - на 1,2%, Nvidia Corp. (SPB: NVDA) - на 0,4%.

Бумаги нефтегазового гиганта Exxon Mobil (SPB: XOM) подорожали на 0,6%, Chevron Corp. (SPB: CVX) - на 0,1%. ConocoPhillips (SPB: COP) сократила капитализацию на 0,8%, Occidental Petroleum и Marathon Petroleum - на 1,1%, Devon Energy - на 0,3%.

Котировки акций Netflix Inc. (SPB: NFLX) опустились на 0,1% после новостей о приобретении ею эксклюзивных глобальных прав на стриминг фильмов Sony по завершении их проката в кинотеатрах и демонстрации по модели pay-per-view. Точные сроки и стоимость сделки официально не раскрываются, однако источники Bloomberg говорят, что она рассчитана на период по 2032 год включительно, а ее сумма составляет около $7 млрд.

Цена бумаг Paramount Skydance уменьшилась на 0,3%, Walt Disney Co. (SPB: DIS) - на 2%, Comcast - на 1,9%, Fox Corp. - на 0,8%. Капитализация Warner Bros. Discovery выросла на 0,3%.

Акции банка PNC Financial Services Group подскочили на 3,8% на сильной отчетности.

Рыночная стоимость Ford Motor (SPB: F) снизилась на 1,5%, General Motors (SPB: GM) - на 0,1%.

Котировки бумаг J.B.Hunt Transport Services упали на 1%. Один из крупнейших американских грузоперевозчиков в четвертом квартале снизил выручку на 2%, что оказалось хуже ожиданий экспертов.

Dow Jones Industrial Average понизился на 0,17% и составил 49359,33 пункта.

Значение Standard & Poor''s 500 уменьшилось на 0,06% - до 6940,01 пункта.

Nasdaq Composite также потерял 0,06% и составил 23515,39 пункта.

В понедельник биржи США будут закрыты в связи с праздником (День Мартина Лютера Кинга).

Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном снижаются на торгах в понедельник, внимание инвесторов сосредоточено на статданных.

Китайский индекс Shanghai Composite прибавляет 0,3%, гонконгский Hang Seng теряет 1%.

Экономика Китая в четвертом квартале 2025 года выросла на минимальные за три года 4,5% в годовом выражении, говорится в опубликованном в понедельник отчете Государственного статистического управления (ГСУ) страны.

Темпы роста ВВП замедлились с 4,8% в июле-сентябре. Аналитики в среднем ожидали ослабления подъема до 4,4%, по данным Trading Economics.

Повышение ВВП КНР в октябре-декабре относительно предыдущих трех месяцев составило 1,2% (при среднем прогнозе в 1%). В третьем квартале показатель увеличился на 1,1% в поквартальном сравнении.

Промышленное производство в Китае в декабре увеличилось на 5,2% в годовом выражении, сообщило ГСУ. Рост ускорился по сравнению с 4,8% в ноябре и был максимальным с сентября. Консенсус-прогноз предполагал повышение на 5%.

Розничные продажи в стране в прошлом месяце увеличились на 0,9% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года - это минимальный прирост с декабря 2022 года. В ноябре показатель поднялся на 1,3%. Эксперты в среднем прогнозировали повышение розничных продаж в декабре на 1,2%.

Безработица в Китае в декабре осталась на уровне предыдущего месяца - 5,1%. Эксперты в среднем прогнозировали ее рост до 5,2%.

Инвестиции в основные активы в минувшем году упали на 3,8%, что является первым годовым снижением с 1989 года.

Список лидеров падения в составе Hang Seng возглавляют бумаги Innovent Biologics, дешевеющие на 5,8%.

Рыночная стоимость Wuxi Biologics уменьшается на 5,7%, Sino Biopharmaceutical - на 5,6%, Hansoh Pharmaceutical - на 4,4%, Alibaba Group Holding (SPB: BABA) - на 3,3%.

Капитализация Li Ning повышается на 4,4%, China Mengniu Dairy - на 2,9%, China Petroleum & Chemical Corp. (Sinopec) - на 2,3%, Longfor Group Holdings и China Hongqiao Group - на 1,8%.

Значение японского Nikkei 225 снижается на 0,8%.

Заказы на основное промышленное оборудование в Японии в ноябре 2025 года сократились на максимальные с апреля 2020 года 11% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 883,9 млрд иен ($5,6 млрд), сообщило в понедельник правительство страны.

В октябре показатель вырос на 7%. Аналитики в среднем ожидали его падения на 5,1% в позапрошлом месяце.

Существеннее всех в составе Nikkei 225 теряют в цене бумаги Sumitomo Pharma (-12,6%).

Рыночная стоимость Toyota Tsusho уменьшается на 4,4%, Yokohama Rubber - на 3,6%, Sumitomo Chemical - на 3,4%, GS Yuasa Corp. - на 3%.

Цена бумаг Aeon увеличивается на 6,1%, Ajinomoto - на 6%, Panasonic Holdings - на 5,2%, Seven & I Holdings - на 4,7%, Sapporo Holdings - на 4,6%.

Значение южнокорейского индекса Kospi повышается на 1,5%.

Котировки акций Hyundai Motor растут на 14,3%, Samsung Electronics - на 0,7%, Posco - на 4,2%.

Цена бумаг Korean Air Lines уходит вниз на 0,4%.

Австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,3%.

Капитализация BHP снизилась на 0,5%, Rio Tinto выросла на 0,8%.

Цены на нефть стабильны на фоне ослабления напряженности вокруг Ирана и общего ухода инвесторов от риска в связи с ситуацией вокруг Гренландии, претензии на которую заявляет президент США Дональд Трамп.

Активность торгов в понедельник может быть ниже обычной, поскольку биржи США закрыты в связи с праздником (День Мартина Лютера Кинга).

Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:15 мск составляет $64,19 за баррель, что на $0,06 (0,09%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В пятницу эти контракты подорожали на $0,37 (0,58%), до $64,13 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $0,05 (0,08%), до $59,49 за баррель. По итогам предыдущих торгов их стоимость увеличилась на $0,25 (0,42%), до $59,44 за баррель.

Президент США Дональд Трамп в субботу объявил, что введет с февраля пошлины в отношении ряда европейских стран из-за ситуации с Гренландией. Трамп добавил, что с 1 июня 2026 года пошлины составят уже 25% и будут действовать "до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о полной покупке Вашингтоном Гренландии".

Европейские государства готовы к координированному ответу на введение сборов со стороны США, заявила председатель Еврокомиссии фон дер Ляйен. По данным Financial Times, страны ЕС рассматривают введение пошлин на товары из США на сумму 93 млрд евро или ряд ограничений для американских компаний.

Рынок по-прежнему зажат между двумя противоположными факторами: с одной стороны - это рост геополитических рисков, с другой - увеличение добычи и запасов нефти, отмечает аналитик Wespac Banking Роберт Ренни. По его словам, резкое обострение ситуации вокруг Ирана могло бы привести к подъему цен выше $70 за баррель, однако в краткосрочной перспективе фокус внимания игроков сместился на Гренландию, что является "медвежьим" фактором.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
19 января 2026 года 19:31
ЦБ РФ может сократить шаг снижения ставки с 0,5 п.п. до 0,25 п.п. - "Гарда Капитал"
ЦБ РФ может сократить шаг снижения ключевой ставки с 0,5 п.п. до 0,25 п.п., считает инвестиционный стратег "Гарда Капитала" Александр Бахтин. "По данным Росстата, темп роста потребительских цен в декабре составил 5,6% г/г. это ниже ожиданий, - отмечает эксперт в комментарии. - Возможные причины в...    читать дальше
.
19 января 2026 года 19:31
Рубль в понедельник немного укрепился в паре с юанем в ожидании внешнеполитического позитива
Москва. 19 января. Китайский юань опустился на Московской бирже по итогам торгов в понедельник, рубль подрос в ожидании внешнеполитического позитива. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,1425 руб., что на 2,65 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов.    читать дальше
.
19 января 2026 года 19:25
Рынок акций РФ начал неделю с роста выше 2750п по индексу МосБиржи в ожидании переговоров по Украине
Москва. 19 января. Рынок акций РФ начал неделю с роста на данных Росстата о замедлении инфляции в 2025 году и в ожидании нового раунда переговоров США и России по украинскому урегулированию, сдерживающим фактором для покупателей выступала локально просевшая нефть (Brent опускалась ниже $64 за баррель) на фоне ослабления геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Индекс МосБиржи превысил 2750 пунктов.    читать дальше
.
19 января 2026 года 18:34
Совкомбанк понизил до "держать" рекомендацию для акций Юнайтед Медикал Груп
Совкомбанк понизил до "держать" рекомендацию для акций МКПАО "Юнайтед Медикал Груп" (холдинговая компания "Европейского медицинского центра", EMC), сообщается в материале аналитика Олеси Варламовой. "Акции компании достигли оценки, близкой к справедливой, исходя из текущих рыночных параметров, в...    читать дальше
.
19 января 2026 года 18:00
"Эйлер" обновил список своих фаворитов на российском рынке акций
Аналитическая компания "Эйлер" обновила список своих фаворитов на российском рынке акций ("Формула Эйлера"), говорится в обзоре компании. Так, аналитики исключили из подборки бумаги "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) и привилегированные акции "Транснефти" (MOEX: TRNF) на фоне возросших инфраструктурных...    читать дальше
.
19 января 2026 года 17:52
"Финам" понизил рейтинг акций Sanhua до "продавать"
"Финам" понизил рейтинг акций Zhejiang Sanhua Intelligent Controls с "держать" до "продавать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне 45,34 юаня (CNY) за штуку, что предполагает потенциал падения 22,6%, сообщается в материале аналитика Кристины Гудым. "Котировки бумаг с минимумов ноября...    читать дальше
.
19 января 2026 года 17:20
"Цифра брокер" повысил прогнозную цену акций МГКЛ до 4 руб
вестиционная компания "Цифра брокер" повысила прогнозную стоимость акций "МГКЛ" ("Мосгорломбард") с 3,44 руб. до 4 руб. за штуку с учетом операционных результатов эмитента за одиннадцать месяцев 2025 года, говорится в материале аналитиков. Как ранее сообщалось, выручка эмитента в январе-ноябре...    читать дальше
.
19 января 2026 года 16:54
Цена акций State Street может вернуться к росту в ближайшее время - инвестбанк "Синара"
Котировки акций State Street Corp. могут вернуться к росту в ближайшее время, считают аналитики инвестиционного банка "Синара". Отчетность эмитента за 4К25 скорее произвела благоприятное впечатление на участников рынка, так как компания превзошла оценки как по выручке ($3,67 млрд против $3,59...    читать дальше
.
19 января 2026 года 16:23
Данные по инфляции - негативный фактор для рынка ОФЗ на текущей неделе - инвестбанк "Синара"
Резкий взлет инфляции в начале 2026 года останется негативным фактором для рынка рублевых госбумаг и на текущей неделе, считают старший аналитик инвестиционного банка "Синара" Александр Афонин и аналитик Эльдар Каров. Ключевыми событиями традиционно выступят аукционы Минфина и публикация данных по...    читать дальше
.
19 января 2026 года 15:55
Вероятность выплаты итоговых дивидендов за 2025г по акциям ММК невысокая - "Велес Капитал"
Вероятность выплаты итоговых дивидендов за 2025 год по акциям "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) невысокая, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова. Котировки бумаг эмитента пытаются развить восстановление от минимумов прошлого года на надеждах...    читать дальше
.
19 января 2026 года 15:29
Финансовые итоги Whoosh за 2025г, вероятнее всего, разочаруют - "Цифра брокер"
Финансовые итоги Whoosh за 2025 год, вероятнее всего, разочаруют, для инвестиционного кейса оператора кикшеринга ключевым станет способность стабилизировать российский сегмент в 2026 году и одновременно ускорить монетизацию зарубежной экспансии, считают аналитики инвестиционной компании "Цифра...    читать дальше
.
19 января 2026 года 15:28
Рубль днем развернулся вверх и немного повышается в паре с юанем в ожидании внешнеполитического позитива
Москва. 19 января. Китайский юань растерял утренний рост и перешел к снижению на Московской бирже в ходе дневных торгов в понедельник. Рубль развернулся вверх в ожидании внешнеполитического позитива и повышается, несмотря на снижение нефти. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,1375 руб., что на 3,15 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов.    читать дальше
.
19 января 2026 года 15:00
"Финам" понизил рейтинг акций Toyota до "продавать"
"Финам" понизил рейтинг акций Toyota Motor Co. с "держать" до "продавать" с сохранением целевой цены на уровне 2989 иен, что предполагает потенциал снижения на 18,5%, сообщается в материале аналитика инвесткомпании Дмитрия Лозового. "Акции Toyota заметно выросли в последние недели прежде всего...    читать дальше
.
19 января 2026 года 14:36
"БКС МИ" повысил целевую цену акций Boeing до $255
"БКС Мир инвестиций" повысил целевую цену акций Boeing Co. с $201 до $255 за бумагу на горизонте 12 месяцев и подтверждает их нейтральную оценку, сообщается в материале аналитиков. "Сохраняем нейтральный взгляд на акции компаний Boeing после активного роста котировок, - отмечают эксперты. - Данные...    читать дальше
.
19 января 2026 года 14:10
"Финам" повысил прогноз по индексу S&P; 500 до 8058п на горизонте 12 месяцев
"Финам" повысил прогноз по индексу S&P 500 до 8058 пунктов на горизонте 12 месяцев, сообщается в материале аналитика инвесткомпании Наталии Малых. Эксперт ожидает выхода американского рынка акций на новые пики в перспективе года на фоне снижения процентных ставок, позитивной динамики корпоративных...    читать дальше
.
Страница 1 из 4
.
1
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.