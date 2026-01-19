Brent торгуется около $64,2/барр

Уолл-стрит закрылась в минусе в пятницу. Рынки акций стран АТР в основном снижаются в понедельник. Нефтяной рынок стабилен в понедедьник утром, Brent торгуется около $64,2 за баррель.

Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов в пятницу, инвесторы оценивали статданные, новости компаний и ситуацию вокруг Федеральной резервной системы (ФРС).

Президент США Дональд Трамп в пятницу дал понять, что не планирует назначать экономического советника Белого дома Кевина Хассетта на пост председателя Федрезерва.

"Я действительно хочу оставить вас там, где вы есть", - сказал Трамп в ходе мероприятия в Белом доме. Он добавил, что не хочет "терять" Хассетта, поскольку это будет для него "серьезной проблемой".

Хассетт считался одним из главных претендентов на должность следующего руководителя ФРС наряду с бывшим членом совета управляющих американского ЦБ Кевином Уоршем.

Сам Хассетт высказался по поводу обвинений министерства юстиции в адрес нынешнего главы центробанка Джерома Пауэлла, срок действия полномочий которого истекает в мае.

Выступая на Fox Business Network, советник обозначил, что не считает эти обвинения серьезными, а обращение Минюста к ФРС, вероятно, является "простым запросом информации". Федрезерв получил от министерства ряд предписаний в связи с заявлениями Пауэлла по вопросу многолетнего проекта реконструкции штаб-квартиры центробанка.

"Я уверен, что информация будет предоставлена в ближайшее время и вопрос быстро закроют", - сказал Хассетт.

ФРС сообщила в пятницу, что объем промышленного производства в США в декабре 2025 года увеличился на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных Trading Economics, предполагал повышение всего на 0,1%.

В ноябре, согласно пересмотренным данным, промпроизводство выросло на 0,4%, а не на 0,2%, как сообщалось ранее.

Индекс деловой активности в сфере услуг штата Нью-Йорк и некоторых районов Нью-Джерси и Коннектикута, рассчитываемый Федеральным резервным банком Нью-Йорка, в январе поднялся до максимальных с августа прошлого года минус 16,1 пункта по сравнению с минус 20 пунктами в декабре.

Кроме того, котировки акций поддержал сохраняющийся оптимизм в отношении перспектив технологического сектора и, в частности, ИИ после выхода сильного квартального отчета тайваньской TSMC (SPB: TSM), которая также порадовала инвесторов позитивным прогнозом.

Рыночная стоимость Microsoft Corp. (SPB: MSFT) повысилась на 0,7%, Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) - на 0,4%, Broadcom (SPB: AVGO) - на 2,5%, Oracle Corp. (SPB: ORCL) - на 0,7%, Micron - на 7,8%, CoreWeave - на 6,6%.

Акции Apple Inc. (SPB: AAPL) снизились в цене на 1%, Alphabet Inc. (SPB: GOOG) - на 0,8%, Tesla (SPB: TSLA) - на 0,2%, Meta (SPB: META; признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) - на 0,1%, Qualcomm Inc. (SPB: QCOM) - на 1,2%, Nvidia Corp. (SPB: NVDA) - на 0,4%.

Бумаги нефтегазового гиганта Exxon Mobil (SPB: XOM) подорожали на 0,6%, Chevron Corp. (SPB: CVX) - на 0,1%. ConocoPhillips (SPB: COP) сократила капитализацию на 0,8%, Occidental Petroleum и Marathon Petroleum - на 1,1%, Devon Energy - на 0,3%.

Котировки акций Netflix Inc. (SPB: NFLX) опустились на 0,1% после новостей о приобретении ею эксклюзивных глобальных прав на стриминг фильмов Sony по завершении их проката в кинотеатрах и демонстрации по модели pay-per-view. Точные сроки и стоимость сделки официально не раскрываются, однако источники Bloomberg говорят, что она рассчитана на период по 2032 год включительно, а ее сумма составляет около $7 млрд.

Цена бумаг Paramount Skydance уменьшилась на 0,3%, Walt Disney Co. (SPB: DIS) - на 2%, Comcast - на 1,9%, Fox Corp. - на 0,8%. Капитализация Warner Bros. Discovery выросла на 0,3%.

Акции банка PNC Financial Services Group подскочили на 3,8% на сильной отчетности.

Рыночная стоимость Ford Motor (SPB: F) снизилась на 1,5%, General Motors (SPB: GM) - на 0,1%.

Котировки бумаг J.B.Hunt Transport Services упали на 1%. Один из крупнейших американских грузоперевозчиков в четвертом квартале снизил выручку на 2%, что оказалось хуже ожиданий экспертов.

Dow Jones Industrial Average понизился на 0,17% и составил 49359,33 пункта.

Значение Standard & Poor''s 500 уменьшилось на 0,06% - до 6940,01 пункта.

Nasdaq Composite также потерял 0,06% и составил 23515,39 пункта.

В понедельник биржи США будут закрыты в связи с праздником (День Мартина Лютера Кинга).

Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном снижаются на торгах в понедельник, внимание инвесторов сосредоточено на статданных.

Китайский индекс Shanghai Composite прибавляет 0,3%, гонконгский Hang Seng теряет 1%.

Экономика Китая в четвертом квартале 2025 года выросла на минимальные за три года 4,5% в годовом выражении, говорится в опубликованном в понедельник отчете Государственного статистического управления (ГСУ) страны.

Темпы роста ВВП замедлились с 4,8% в июле-сентябре. Аналитики в среднем ожидали ослабления подъема до 4,4%, по данным Trading Economics.

Повышение ВВП КНР в октябре-декабре относительно предыдущих трех месяцев составило 1,2% (при среднем прогнозе в 1%). В третьем квартале показатель увеличился на 1,1% в поквартальном сравнении.

Промышленное производство в Китае в декабре увеличилось на 5,2% в годовом выражении, сообщило ГСУ. Рост ускорился по сравнению с 4,8% в ноябре и был максимальным с сентября. Консенсус-прогноз предполагал повышение на 5%.

Розничные продажи в стране в прошлом месяце увеличились на 0,9% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года - это минимальный прирост с декабря 2022 года. В ноябре показатель поднялся на 1,3%. Эксперты в среднем прогнозировали повышение розничных продаж в декабре на 1,2%.

Безработица в Китае в декабре осталась на уровне предыдущего месяца - 5,1%. Эксперты в среднем прогнозировали ее рост до 5,2%.

Инвестиции в основные активы в минувшем году упали на 3,8%, что является первым годовым снижением с 1989 года.

Список лидеров падения в составе Hang Seng возглавляют бумаги Innovent Biologics, дешевеющие на 5,8%.

Рыночная стоимость Wuxi Biologics уменьшается на 5,7%, Sino Biopharmaceutical - на 5,6%, Hansoh Pharmaceutical - на 4,4%, Alibaba Group Holding (SPB: BABA) - на 3,3%.

Капитализация Li Ning повышается на 4,4%, China Mengniu Dairy - на 2,9%, China Petroleum & Chemical Corp. (Sinopec) - на 2,3%, Longfor Group Holdings и China Hongqiao Group - на 1,8%.

Значение японского Nikkei 225 снижается на 0,8%.

Заказы на основное промышленное оборудование в Японии в ноябре 2025 года сократились на максимальные с апреля 2020 года 11% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 883,9 млрд иен ($5,6 млрд), сообщило в понедельник правительство страны.

В октябре показатель вырос на 7%. Аналитики в среднем ожидали его падения на 5,1% в позапрошлом месяце.

Существеннее всех в составе Nikkei 225 теряют в цене бумаги Sumitomo Pharma (-12,6%).

Рыночная стоимость Toyota Tsusho уменьшается на 4,4%, Yokohama Rubber - на 3,6%, Sumitomo Chemical - на 3,4%, GS Yuasa Corp. - на 3%.

Цена бумаг Aeon увеличивается на 6,1%, Ajinomoto - на 6%, Panasonic Holdings - на 5,2%, Seven & I Holdings - на 4,7%, Sapporo Holdings - на 4,6%.

Значение южнокорейского индекса Kospi повышается на 1,5%.

Котировки акций Hyundai Motor растут на 14,3%, Samsung Electronics - на 0,7%, Posco - на 4,2%.

Цена бумаг Korean Air Lines уходит вниз на 0,4%.

Австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,3%.

Капитализация BHP снизилась на 0,5%, Rio Tinto выросла на 0,8%.

Цены на нефть стабильны на фоне ослабления напряженности вокруг Ирана и общего ухода инвесторов от риска в связи с ситуацией вокруг Гренландии, претензии на которую заявляет президент США Дональд Трамп.

Активность торгов в понедельник может быть ниже обычной, поскольку биржи США закрыты в связи с праздником (День Мартина Лютера Кинга).

Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:15 мск составляет $64,19 за баррель, что на $0,06 (0,09%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В пятницу эти контракты подорожали на $0,37 (0,58%), до $64,13 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $0,05 (0,08%), до $59,49 за баррель. По итогам предыдущих торгов их стоимость увеличилась на $0,25 (0,42%), до $59,44 за баррель.

Президент США Дональд Трамп в субботу объявил, что введет с февраля пошлины в отношении ряда европейских стран из-за ситуации с Гренландией. Трамп добавил, что с 1 июня 2026 года пошлины составят уже 25% и будут действовать "до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о полной покупке Вашингтоном Гренландии".

Европейские государства готовы к координированному ответу на введение сборов со стороны США, заявила председатель Еврокомиссии фон дер Ляйен. По данным Financial Times, страны ЕС рассматривают введение пошлин на товары из США на сумму 93 млрд евро или ряд ограничений для американских компаний.

Рынок по-прежнему зажат между двумя противоположными факторами: с одной стороны - это рост геополитических рисков, с другой - увеличение добычи и запасов нефти, отмечает аналитик Wespac Banking Роберт Ренни. По его словам, резкое обострение ситуации вокруг Ирана могло бы привести к подъему цен выше $70 за баррель, однако в краткосрочной перспективе фокус внимания игроков сместился на Гренландию, что является "медвежьим" фактором.