Рынок ОФЗ останется безыдейным в ближайшие две недели - ПСБ

Рынок рублевых госбумаг будет оставаться безыдейным в ближайшие две недели и сохранит повышенное внимание к недельным данным по инфляции, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрий Грицкевич.

"На наш взгляд, снижение рынка за прошедшую неделю в большей степени носило эмоциональный характер - более-менее адекватную картину по инфляции смогут показать только месячные данные за январь (не исключаем, что после всплеска на первых неделях из-за роста тарифов и налогов к концу месяца инфляция вернется к 6%), - пишет эксперт в обзоре. - Наши долгосрочные ожидания по ставке и инфляции на конец года (12% и 4,8% соответственно) остаются прежними - считаем длинные облигации с фиксированной ставкой наиболее оптимальной инвестицией на текущий год".

Ближайшие две недели рынок ОФЗ будет оставаться преимущественно безыдейным, а повышенное внимание к недельным данным по инфляции будет сохраняться, уверен Грицкевич. Рост интереса к госбумагам, по его мнению, стоит ожидать с началом февраля с приближением очередного заседания ЦБ РФ.

