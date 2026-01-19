Цены рублевых корпбондов в понедельник могут подрасти в ожидании визита Уиткоффа и Кушнера в Москву для переговоров с Путиным

Москва. 19 января. Котировки рублевых корпоративных облигаций в понедельник могут слегка подрасти в ожидании скорого визита спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера в Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Согласно опубликованным вечером в пятницу данным Росстата, рост потребительских цен в РФ в декабре 2025 года составил 0,32% после роста на 0,42% в ноябре, на 0,5% в октябре, на 0,34% в сентябре, снижения на 0,4% в августе. Инфляция в декабре 2025 года оказалась ниже ожиданий аналитиков - консенсус-прогноз опрошенных "Интерфаксом" экономистов на месяц равнялся 0,48%. В целом за 2025 год инфляция, по данным Росстата, составила 5,59% после 9,52% в 2024 году, 7,42% в 2023 году, 11,94% в 2022 году, 8,39% в 2021 году, 4,9% в 2020 году и 3% в 2019 году.

Президент США Дональд Трамп заявил, что введет с февраля пошлины в отношении ряда европейских стран в связи ситуацией с Гренландией. "С 1 февраля 2026 года все эти страны - Дания, Норвегия, Швеция, Франция, ФРГ, Великобритания, Нидерланды и Финляндия - будут платить пошлину в 10% на все отправляемые в США товары", - написал он в субботу в соцсети Truth Social. Американский лидер добавил, что с 1 июня 2026 года пошлины составят уже 25% и будут действовать "до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о полной покупке Вашингтоном Гренландии".

Трамп в последние недели активизировал усилия, нацеленные на то, чтобы Дания передала Гренландию США. Власти Дании и Гренландии выступают против таких инициатив. Многие европейские страны выразили солидарность с Данией и сообщили о готовности ей помогать.

Несколько государств НАТО заявили о полной поддержке Дании и Гренландии после того, как Трамп сообщил о намерении ввести пошлины против государств, отправивших на остров военных. "Мы выражаем полную солидарность Дании и народу Гренландии... Мы готовы принять участие в диалоге, основывающемся на соблюдении принципов суверенитета и территориальной целостности, которые мы полностью поддерживаем", - говорится в заявлении Дании, Финляндии, Франции, Германии, Нидерландов, Норвегии, Швеции и Великобритании, опубликованном на сайте шведского правительства. В нем отмечается, что угроза США ввести пошлины подрывает трансатлантические отношения, а страны готовы к координированному ответу.

Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов в пятницу, инвесторы оценивали статданные, новости компаний и ситуацию вокруг Федеральной резервной системы (ФРС). Президент США Дональд Трамп в пятницу дал понять, что не планирует назначать экономического советника Белого дома Кевина Хассетта на пост председателя Федрезерва. "Я действительно хочу оставить вас там, где вы есть", - сказал Трамп в ходе мероприятия в Белом доме. Он добавил, что не хочет "терять" Хассетта, поскольку это будет для него "серьезной проблемой".

Хассетт считался одним из главных претендентов на должность следующего руководителя ФРС наряду с бывшим членом совета управляющих американского ЦБ Кевином Уоршем.

Сам Хассетт высказался по поводу обвинений министерства юстиции в адрес нынешнего главы центробанка Джерома Пауэлла, срок действия полномочий которого истекает в мае. Выступая на Fox Business Network, советник обозначил, что не считает эти обвинения серьезными, а обращение Минюста к ФРС, вероятно, является "простым запросом информации". Федрезерв получил от министерства ряд предписаний в связи с заявлениями Пауэлла по вопросу многолетнего проекта реконструкции штаб-квартиры центробанка. "Я уверен, что информация будет предоставлена в ближайшее время и вопрос быстро закроют", - сказал Хассетт.

ФРС сообщила в пятницу, что объем промышленного производства в США в декабре 2025 года увеличился на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных Trading Economics, предполагал повышение всего на 0,1%. В ноябре, согласно пересмотренным данным, промпроизводство выросло на 0,4%, а не на 0,2%, как сообщалось ранее. Индекс деловой активности в сфере услуг штата Нью-Йорк и некоторых районов Нью-Джерси и Коннектикута, рассчитываемый Федеральным резервным банком Нью-Йорка, в январе поднялся до максимальных с августа прошлого года минус 16,1 пункта по сравнению с минус 20 пунктами в декабре.

Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют в понедельник смешанную динамику, внимание инвесторов сосредоточено на статданных. Значение японского Nikkei 225 снижается на 0,8%. Австралийский S&P/ASX 200 опустился на 0,3%. Вместе с тем значение южнокорейского индекса Kospi повышается на 1,5%. Китайский индекс Shanghai Composite прибавляет 0,3%, гонконгский Hang Seng теряет 1%.

Экономика Китая в четвертом квартале 2025 года выросла на минимальные за три года 4,5% в годовом выражении. Темпы роста ВВП замедлились с 4,8% в июле-сентябре. Аналитики в среднем ожидали ослабления подъема до 4,4%. Повышение ВВП КНР в октябре-декабре относительно предыдущих трех месяцев составило 1,2% (при среднем прогнозе в 1%). В третьем квартале показатель увеличился на 1,1% в поквартальном сравнении.

В свою очередь мировые цены на нефть умеренно снижаются на фоне ослабления напряженности вокруг Ирана и общего ухода инвесторов от риска в связи с ситуацией вокруг Гренландии, претензии на которую заявляет президент США Дональд Трамп. Активность торгов в понедельник может быть ниже обычной, поскольку биржи США закрыты в связи с праздником (День Мартина Лютера Кинга).

Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $63,76 за баррель, что на 0,58% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В пятницу эти контракты подорожали на 0,58%, до $64,13 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене к этому времени на 0,52%, до $59,13 за баррель. По итогам предыдущих торгов их стоимость увеличилась на 0,42%, до $59,44 за баррель.

Нефтяной рынок по-прежнему зажат между двумя противоположными факторами: с одной стороны, это рост геополитических рисков, с другой - увеличение добычи и запасов нефти, отмечает аналитик Wespac Banking Роберт Ренни. По его словам, резкое обострение ситуации вокруг Ирана могло бы привести к подъему цен выше $70 за баррель, однако в краткосрочной перспективе фокус внимания игроков сместился на Гренландию, что является "медвежьим" фактором.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу выросла в 2 раза относительно предыдущего торгового дня и оказалась уже заметно выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 21,929 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 8,896 млрд рублей. При этом котировки корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 16 января снизился всего на 0,02% и составил 118,9 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,01%, поднявшись до 1217,15 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Газпромбанк-001Р-19Р" (+0,63%), "Газпром Капитал БО-001Р-04" (+0,63%) и "Ростелеком-001P-05R" (MOEX: RTKM) (+0,35%), а в лидерах снижения - облигации "РЖД-001P-01R" (-1,66%), "АФК Система-1Р-11" (-0,5%) и "Сбербанк-001Р-SBER25" (-0,29%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Л-Старт" завершило размещение выпуска 4-летних облигаций серии БО-02, реализовав 65% эмиссии на 325 млн рублей. Размещение выпуска заявленным объемом 500 млн рублей началось 27 ноября 2025 года. Выплачиваются квартальные купоны. Ставка 1-2-го купонов установлена на уровне 32% годовых, 3-4-го купонов - 31% годовых, 5-6-го купонов - 30% годовых, 7-8-го купонов - 29% годовых, 9-10-го купонов - 28% годовых, 11-12-го купонов - 27% годовых, 13-14-го купонов - 26% годовых, 15-16-го купонов - 25% годовых. В середине сентября 2025 года компания завершила размещение дебютного выпуска облигаций на 500 млн рублей.

ООО "Ломбард 888" 20 января начнет размещение выпуска 3-летних облигаций серии БО-01 объемом 200 млн рублей. Размещение продлится два месяца. Ставки 1-36-го ежемесячных купонов установлены на уровне 25% годовых. Предусмотрена возможность досрочного погашения бондов по усмотрению эмитента в дату окончания 12-го купонного периода.

ПАО "РусГидро" (MOEX: HYDR) 22 января с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на выпуск облигаций со сроком обращения 2,2 года (810 дней) серии БО-002Р-11 объемом не менее 20 млрд рублей. Купоны ежемесячные и переменные, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России + спред. Ориентир спреда - не более 175 базисных пунктов. Техразмещение запланировано на 27 января. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста N8, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Московская биржа 14 января зарегистрировала изменения в программу облигаций "РусГидро" серии 002Р, согласно которым объем программы был увеличен с 300 млрд рублей до 1,5 трлн рублей.

ООО "Воксис" установило ставку 14-го купона 4-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 100 млн рублей на уровне 23% годовых. Компания разместила выпуск в декабре 2024 года. Предусмотрены переменные ежемесячные купоны, которые рассчитываются по формуле: ключевая ставка ЦБ, действующая на 2-й рабочий день до даты начала купонного периода, плюс спред 7% годовых. По займу начиная с 37-го купона предусмотрена равномерная амортизационная структура погашения, а также call-опцион в дату окончания 24-го купонного периода. Выпуск размещен в рамках ранее зарегистрированной программы облигаций компании серии 001Р объемом 2 млрд рублей.