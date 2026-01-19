.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в РФ в 2025 году составила 5,59%
Рост потребительских цен в декабре составил 0,32% после повышения на 0,42% в ноябре, сообщил Росстат. За 2025 год инфляция замедлилась до 5,59% после 9,52% в 2024 году. Рост цен по итогам года оказался ниже официальных прогнозов
 
Рейтинг российских банков за 2025 год
Система мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа СКАН-Интерфакс совместно с онлайн-порталом "Финмаркет" подготовили медиарейтинг банков за 2025 год. По итогам 2025 года ведущие игроки банковского сектора - Сбербанк и ВТБ - сохранили свои позиции в...
 
МВФ снизил прогноз роста ВВП РФ на 2026 год до 0,8%
Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил свой прогноз роста российской экономики в 2026 году на 0,2 п.п. - до 0,8% с 1%, ожидавшихся им в октябре. Очередной обзор мировой экономики (World Economic Outlook Update) опубликован фондом в...
 
Дефицит бюджета РФ в 2025 году составил 2,6% ВВП
Федеральный бюджет РФ в 2025 году, по предварительным данным, был исполнен с дефицитом 5,645 трлн рублей, или 2,6% ВВП, сообщил Минфин. Законом о бюджете на текущий год был запланирован дефицит в размере 1,173 трлн рублей, или 0,5% ВВП, весенними...
 
19 января 2026 года 09:49

Цены рублевых корпбондов в понедельник могут подрасти в ожидании визита Уиткоффа и Кушнера в Москву для переговоров с Путиным

Москва. 19 января. Котировки рублевых корпоративных облигаций в понедельник могут слегка подрасти в ожидании скорого визита спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера в Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Согласно опубликованным вечером в пятницу данным Росстата, рост потребительских цен в РФ в декабре 2025 года составил 0,32% после роста на 0,42% в ноябре, на 0,5% в октябре, на 0,34% в сентябре, снижения на 0,4% в августе. Инфляция в декабре 2025 года оказалась ниже ожиданий аналитиков - консенсус-прогноз опрошенных "Интерфаксом" экономистов на месяц равнялся 0,48%. В целом за 2025 год инфляция, по данным Росстата, составила 5,59% после 9,52% в 2024 году, 7,42% в 2023 году, 11,94% в 2022 году, 8,39% в 2021 году, 4,9% в 2020 году и 3% в 2019 году.

Президент США Дональд Трамп заявил, что введет с февраля пошлины в отношении ряда европейских стран в связи ситуацией с Гренландией. "С 1 февраля 2026 года все эти страны - Дания, Норвегия, Швеция, Франция, ФРГ, Великобритания, Нидерланды и Финляндия - будут платить пошлину в 10% на все отправляемые в США товары", - написал он в субботу в соцсети Truth Social. Американский лидер добавил, что с 1 июня 2026 года пошлины составят уже 25% и будут действовать "до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о полной покупке Вашингтоном Гренландии".

Трамп в последние недели активизировал усилия, нацеленные на то, чтобы Дания передала Гренландию США. Власти Дании и Гренландии выступают против таких инициатив. Многие европейские страны выразили солидарность с Данией и сообщили о готовности ей помогать.

Несколько государств НАТО заявили о полной поддержке Дании и Гренландии после того, как Трамп сообщил о намерении ввести пошлины против государств, отправивших на остров военных. "Мы выражаем полную солидарность Дании и народу Гренландии... Мы готовы принять участие в диалоге, основывающемся на соблюдении принципов суверенитета и территориальной целостности, которые мы полностью поддерживаем", - говорится в заявлении Дании, Финляндии, Франции, Германии, Нидерландов, Норвегии, Швеции и Великобритании, опубликованном на сайте шведского правительства. В нем отмечается, что угроза США ввести пошлины подрывает трансатлантические отношения, а страны готовы к координированному ответу.

Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов в пятницу, инвесторы оценивали статданные, новости компаний и ситуацию вокруг Федеральной резервной системы (ФРС). Президент США Дональд Трамп в пятницу дал понять, что не планирует назначать экономического советника Белого дома Кевина Хассетта на пост председателя Федрезерва. "Я действительно хочу оставить вас там, где вы есть", - сказал Трамп в ходе мероприятия в Белом доме. Он добавил, что не хочет "терять" Хассетта, поскольку это будет для него "серьезной проблемой".

Хассетт считался одним из главных претендентов на должность следующего руководителя ФРС наряду с бывшим членом совета управляющих американского ЦБ Кевином Уоршем.

Сам Хассетт высказался по поводу обвинений министерства юстиции в адрес нынешнего главы центробанка Джерома Пауэлла, срок действия полномочий которого истекает в мае. Выступая на Fox Business Network, советник обозначил, что не считает эти обвинения серьезными, а обращение Минюста к ФРС, вероятно, является "простым запросом информации". Федрезерв получил от министерства ряд предписаний в связи с заявлениями Пауэлла по вопросу многолетнего проекта реконструкции штаб-квартиры центробанка. "Я уверен, что информация будет предоставлена в ближайшее время и вопрос быстро закроют", - сказал Хассетт.

ФРС сообщила в пятницу, что объем промышленного производства в США в декабре 2025 года увеличился на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных Trading Economics, предполагал повышение всего на 0,1%. В ноябре, согласно пересмотренным данным, промпроизводство выросло на 0,4%, а не на 0,2%, как сообщалось ранее. Индекс деловой активности в сфере услуг штата Нью-Йорк и некоторых районов Нью-Джерси и Коннектикута, рассчитываемый Федеральным резервным банком Нью-Йорка, в январе поднялся до максимальных с августа прошлого года минус 16,1 пункта по сравнению с минус 20 пунктами в декабре.

Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют в понедельник смешанную динамику, внимание инвесторов сосредоточено на статданных. Значение японского Nikkei 225 снижается на 0,8%. Австралийский S&P/ASX 200 опустился на 0,3%. Вместе с тем значение южнокорейского индекса Kospi повышается на 1,5%. Китайский индекс Shanghai Composite прибавляет 0,3%, гонконгский Hang Seng теряет 1%.

Экономика Китая в четвертом квартале 2025 года выросла на минимальные за три года 4,5% в годовом выражении. Темпы роста ВВП замедлились с 4,8% в июле-сентябре. Аналитики в среднем ожидали ослабления подъема до 4,4%. Повышение ВВП КНР в октябре-декабре относительно предыдущих трех месяцев составило 1,2% (при среднем прогнозе в 1%). В третьем квартале показатель увеличился на 1,1% в поквартальном сравнении.

В свою очередь мировые цены на нефть умеренно снижаются на фоне ослабления напряженности вокруг Ирана и общего ухода инвесторов от риска в связи с ситуацией вокруг Гренландии, претензии на которую заявляет президент США Дональд Трамп. Активность торгов в понедельник может быть ниже обычной, поскольку биржи США закрыты в связи с праздником (День Мартина Лютера Кинга).

Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $63,76 за баррель, что на 0,58% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В пятницу эти контракты подорожали на 0,58%, до $64,13 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене к этому времени на 0,52%, до $59,13 за баррель. По итогам предыдущих торгов их стоимость увеличилась на 0,42%, до $59,44 за баррель.

Нефтяной рынок по-прежнему зажат между двумя противоположными факторами: с одной стороны, это рост геополитических рисков, с другой - увеличение добычи и запасов нефти, отмечает аналитик Wespac Banking Роберт Ренни. По его словам, резкое обострение ситуации вокруг Ирана могло бы привести к подъему цен выше $70 за баррель, однако в краткосрочной перспективе фокус внимания игроков сместился на Гренландию, что является "медвежьим" фактором.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу выросла в 2 раза относительно предыдущего торгового дня и оказалась уже заметно выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 21,929 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 8,896 млрд рублей. При этом котировки корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 16 января снизился всего на 0,02% и составил 118,9 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,01%, поднявшись до 1217,15 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Газпромбанк-001Р-19Р" (+0,63%), "Газпром Капитал БО-001Р-04" (+0,63%) и "Ростелеком-001P-05R" (MOEX: RTKM) (+0,35%), а в лидерах снижения - облигации "РЖД-001P-01R" (-1,66%), "АФК Система-1Р-11" (-0,5%) и "Сбербанк-001Р-SBER25" (-0,29%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Л-Старт" завершило размещение выпуска 4-летних облигаций серии БО-02, реализовав 65% эмиссии на 325 млн рублей. Размещение выпуска заявленным объемом 500 млн рублей началось 27 ноября 2025 года. Выплачиваются квартальные купоны. Ставка 1-2-го купонов установлена на уровне 32% годовых, 3-4-го купонов - 31% годовых, 5-6-го купонов - 30% годовых, 7-8-го купонов - 29% годовых, 9-10-го купонов - 28% годовых, 11-12-го купонов - 27% годовых, 13-14-го купонов - 26% годовых, 15-16-го купонов - 25% годовых. В середине сентября 2025 года компания завершила размещение дебютного выпуска облигаций на 500 млн рублей.

ООО "Ломбард 888" 20 января начнет размещение выпуска 3-летних облигаций серии БО-01 объемом 200 млн рублей. Размещение продлится два месяца. Ставки 1-36-го ежемесячных купонов установлены на уровне 25% годовых. Предусмотрена возможность досрочного погашения бондов по усмотрению эмитента в дату окончания 12-го купонного периода.

ПАО "РусГидро" (MOEX: HYDR) 22 января с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на выпуск облигаций со сроком обращения 2,2 года (810 дней) серии БО-002Р-11 объемом не менее 20 млрд рублей. Купоны ежемесячные и переменные, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России + спред. Ориентир спреда - не более 175 базисных пунктов. Техразмещение запланировано на 27 января. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста N8, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Московская биржа 14 января зарегистрировала изменения в программу облигаций "РусГидро" серии 002Р, согласно которым объем программы был увеличен с 300 млрд рублей до 1,5 трлн рублей.

ООО "Воксис" установило ставку 14-го купона 4-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 100 млн рублей на уровне 23% годовых. Компания разместила выпуск в декабре 2024 года. Предусмотрены переменные ежемесячные купоны, которые рассчитываются по формуле: ключевая ставка ЦБ, действующая на 2-й рабочий день до даты начала купонного периода, плюс спред 7% годовых. По займу начиная с 37-го купона предусмотрена равномерная амортизационная структура погашения, а также call-опцион в дату окончания 24-го купонного периода. Выпуск размещен в рамках ранее зарегистрированной программы облигаций компании серии 001Р объемом 2 млрд рублей.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


19 января 2026 года 19:31
ЦБ РФ может сократить шаг снижения ставки с 0,5 п.п. до 0,25 п.п. - "Гарда Капитал"
ЦБ РФ может сократить шаг снижения ключевой ставки с 0,5 п.п. до 0,25 п.п., считает инвестиционный стратег "Гарда Капитала" Александр Бахтин. "По данным Росстата, темп роста потребительских цен в декабре составил 5,6% г/г. это ниже ожиданий, - отмечает эксперт в комментарии. - Возможные причины в...    читать дальше
Рубль в понедельник немного укрепился в паре с юанем в ожидании внешнеполитического позитива
Москва. 19 января. Китайский юань опустился на Московской бирже по итогам торгов в понедельник, рубль подрос в ожидании внешнеполитического позитива. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,1425 руб., что на 2,65 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов.    читать дальше
Рынок акций РФ начал неделю с роста выше 2750п по индексу МосБиржи в ожидании переговоров по Украине
Москва. 19 января. Рынок акций РФ начал неделю с роста на данных Росстата о замедлении инфляции в 2025 году и в ожидании нового раунда переговоров США и России по украинскому урегулированию, сдерживающим фактором для покупателей выступала локально просевшая нефть (Brent опускалась ниже $64 за баррель) на фоне ослабления геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Индекс МосБиржи превысил 2750 пунктов.    читать дальше
Совкомбанк понизил до "держать" рекомендацию для акций Юнайтед Медикал Груп
Совкомбанк понизил до "держать" рекомендацию для акций МКПАО "Юнайтед Медикал Груп" (холдинговая компания "Европейского медицинского центра", EMC), сообщается в материале аналитика Олеси Варламовой. "Акции компании достигли оценки, близкой к справедливой, исходя из текущих рыночных параметров, в...    читать дальше
"Эйлер" обновил список своих фаворитов на российском рынке акций
Аналитическая компания "Эйлер" обновила список своих фаворитов на российском рынке акций ("Формула Эйлера"), говорится в обзоре компании. Так, аналитики исключили из подборки бумаги "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) и привилегированные акции "Транснефти" (MOEX: TRNF) на фоне возросших инфраструктурных...    читать дальше
"Финам" понизил рейтинг акций Sanhua до "продавать"
"Финам" понизил рейтинг акций Zhejiang Sanhua Intelligent Controls с "держать" до "продавать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне 45,34 юаня (CNY) за штуку, что предполагает потенциал падения 22,6%, сообщается в материале аналитика Кристины Гудым. "Котировки бумаг с минимумов ноября...    читать дальше
"Цифра брокер" повысил прогнозную цену акций МГКЛ до 4 руб
вестиционная компания "Цифра брокер" повысила прогнозную стоимость акций "МГКЛ" ("Мосгорломбард") с 3,44 руб. до 4 руб. за штуку с учетом операционных результатов эмитента за одиннадцать месяцев 2025 года, говорится в материале аналитиков. Как ранее сообщалось, выручка эмитента в январе-ноябре...    читать дальше
Цена акций State Street может вернуться к росту в ближайшее время - инвестбанк "Синара"
Котировки акций State Street Corp. могут вернуться к росту в ближайшее время, считают аналитики инвестиционного банка "Синара". Отчетность эмитента за 4К25 скорее произвела благоприятное впечатление на участников рынка, так как компания превзошла оценки как по выручке ($3,67 млрд против $3,59...    читать дальше
Данные по инфляции - негативный фактор для рынка ОФЗ на текущей неделе - инвестбанк "Синара"
Резкий взлет инфляции в начале 2026 года останется негативным фактором для рынка рублевых госбумаг и на текущей неделе, считают старший аналитик инвестиционного банка "Синара" Александр Афонин и аналитик Эльдар Каров. Ключевыми событиями традиционно выступят аукционы Минфина и публикация данных по...    читать дальше
Вероятность выплаты итоговых дивидендов за 2025г по акциям ММК невысокая - "Велес Капитал"
Вероятность выплаты итоговых дивидендов за 2025 год по акциям "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) невысокая, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова. Котировки бумаг эмитента пытаются развить восстановление от минимумов прошлого года на надеждах...    читать дальше
Финансовые итоги Whoosh за 2025г, вероятнее всего, разочаруют - "Цифра брокер"
Финансовые итоги Whoosh за 2025 год, вероятнее всего, разочаруют, для инвестиционного кейса оператора кикшеринга ключевым станет способность стабилизировать российский сегмент в 2026 году и одновременно ускорить монетизацию зарубежной экспансии, считают аналитики инвестиционной компании "Цифра...    читать дальше
Рубль днем развернулся вверх и немного повышается в паре с юанем в ожидании внешнеполитического позитива
Москва. 19 января. Китайский юань растерял утренний рост и перешел к снижению на Московской бирже в ходе дневных торгов в понедельник. Рубль развернулся вверх в ожидании внешнеполитического позитива и повышается, несмотря на снижение нефти. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,1375 руб., что на 3,15 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов.    читать дальше
"Финам" понизил рейтинг акций Toyota до "продавать"
"Финам" понизил рейтинг акций Toyota Motor Co. с "держать" до "продавать" с сохранением целевой цены на уровне 2989 иен, что предполагает потенциал снижения на 18,5%, сообщается в материале аналитика инвесткомпании Дмитрия Лозового. "Акции Toyota заметно выросли в последние недели прежде всего...    читать дальше
"БКС МИ" повысил целевую цену акций Boeing до $255
"БКС Мир инвестиций" повысил целевую цену акций Boeing Co. с $201 до $255 за бумагу на горизонте 12 месяцев и подтверждает их нейтральную оценку, сообщается в материале аналитиков. "Сохраняем нейтральный взгляд на акции компаний Boeing после активного роста котировок, - отмечают эксперты. - Данные...    читать дальше
"Финам" повысил прогноз по индексу S&P; 500 до 8058п на горизонте 12 месяцев
"Финам" повысил прогноз по индексу S&P 500 до 8058 пунктов на горизонте 12 месяцев, сообщается в материале аналитика инвесткомпании Наталии Малых. Эксперт ожидает выхода американского рынка акций на новые пики в перспективе года на фоне снижения процентных ставок, позитивной динамики корпоративных...    читать дальше
