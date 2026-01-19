Индекс Мосбиржи будет торговаться в диапазоне 2725-2775п в понедельник - ПСБ

Целевой торговый диапазон по индексу Мосбиржи на понедельник составляет 2725-2775 пунктов, считает управляющий эксперт отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Екатерина Крылова.

"Значимых корпоративных событий на рынке не ожидается, статистических данных тоже, в фокусе будут новостной фон с экономического форума в Давосе и по-прежнему геополитика. Неопределенность сохраняется, и мы считаем, что в понедельник индекс Мосбиржи будет находиться в зоне 2725-2775 пунктов", - пишет аналитик в комментарии.

Улучшение ожиданий по геополитике будет способствовать покупкам, также импульс может придать и неплохая статистика по недельной инфляции в среду, отмечает Крылова.

"В этом случае индекс рискует пойти к 2800 пунктов под конец недели. Мы считаем, что "лучше рынка" продолжат смотреться акции МКПАО "Лента", ПАО "Корпоративный центр ИКС 5", МКПАО "Яндекс" и МКПАО "Озон" - как бумаги с крепким бизнесом и не особо чувствительных к геополитике. Также выделяем ПАО "Полюс", ГМК "Норильский никель" и "РусАл" - они могут быть интересны при сохранении положительной динамики на рынке металлов", - говорится в материале ПСБ.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.