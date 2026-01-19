Индекс Мосбиржи может развить подъем к 2800п в начале недели - "Цифра брокер"

Российский рынок акций может попытаться развить восстановление в направлении 2800 пунктов по индексу Мосбиржи в начале текущей недели, считают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер".

Что касается перспектив для российского рынка акций, то инвесторов в настоящее время в большей степени занимает геополитическая повестка, отмечают эксперты.

"С технической точки зрения поддержка в области немногим выше 2700 пунктов по индексу Мосбиржи устояла, и рынок в начале недели может попытаться развить восстановление в направлении 2800 пунктов", - говорится в комментарии экспертов инвесткомпании.

