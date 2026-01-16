Рынок акций РФ на неделе консолидировался на фоне смешанных факторов, индекс МосБиржи удержался выше 2700п

Рынок акций РФ на первой полноценной торговой недели января после новогодних каникул сходил вниз из-за геополитической напряженности на Ближнем Востоке и возросших рисков антироссийских санкций Запада, после чего отыграл потери благодаря новостям о вероятном скором продолжении переговоров США и России по украинскому урегулированию. Индекс МосБиржи на неделе опускался ниже 2700 пунктов, после чего вернулся в район 2730 пунктов.

В период с 12 по 16 января индекс МосБиржи вырос на 0,3% и составил 2733,75 пункта, индекс РТС прибавил 0,8% и достиг 1106,46 пункта. Мартовский фьючерс на нефть Brent за этот период подрос на 1,5%, до $64,37 за баррель (на пике роста в середине недели фьючерс поднимался выше $66,4 за баррель). Официальный курс доллара США, установленный Банком России, на неделе снизился на 0,39 рубля, до 77,8332 руб./$1.

Рынок акций начал неделю со снижения на фоне смешанных сигналов с внешних площадок, затишья в новостном потоке относительно урегулирования украинского конфликта, а также на фоне рисков новых антироссийских санкций США. Индекс МосБиржи откатился в район 2700 пунктов во главе с упавшими после отсечек дивидендов акциями "ЛУКОЙЛа" (-8%) и "Роснефти" (-3%); выросли бумаги ряда металлургов на фоне ралли драгметаллов.

США получат контроль над Гренландией тем или иным способом, так как в противоположном случае эта территория окажется под контролем России и Китая, заявил американский президент Дональд Трамп. "Если удастся сделать это по-хорошему, то отлично. А если нет, то значит, мы сделаем это более жестким способом", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

По словам Трампа, в районе Гренландии часто можно увидеть корабли и подлодки России и Китая. "Мы не хотим, чтобы Россия и Китай оказались в Гренландии", - заявил он.

Нефть Brent стабилизировалась в районе $63,4 за баррель после роста на фоне опасений сокращения поставок из Ирана в связи с эскалацией протестов в этой стране с 28 декабря на фоне тяжелой экономической ситуации и падения курса нацвалюты. В то же время попытки США возобновить экспорт нефти из Венесуэлы, а также сохраняющиеся ожидания избытка предложения на рынке сдерживали повышение цен.

Во вторник рынок акций продолжил снижение под умеренным давлением продаж в условиях сохраняющейся геополитической напряженности и возросших рисков антироссийских санкций Запада, сдерживающим продажи фактором выступили подорожавшая нефть (фьючерс на Brent подскочил к $66 за баррель) на опасениях эскалации напряженности на Ближнем Востоке. Индекс МосБиржи опустился ниже рубежа 2700 пунктов.

Во "втором эшелоне" выросли акции "Европлана" (+15,3%, до 639,3 рубля) на новостях о выкупе бумаг у миноритариев с премией к рынку (по 677,9 рубля) новым мажоритарным собственником - Альфа-банком.

Финляндия и Швеция предлагают Евросоюзу ввести новые санкции против России, поскольку угроза со стороны России продлится долго, заявила глава МИД Финляндии Элина Валтонен. По ее словам, Финляндия и Швеция предлагают повысить таможенные пошлины на все товары и услуги, импортируемые из России, ввести новые ограничения на экспорт в РФ товаров, таких как предметы роскоши, запретить импорт российских удобрений.

Новые европейские санкции в отношении России, в которые может попасть ужесточение запрета на экспорт в РФ предметов роскоши, ожидаются к 24 февраля, сообщил во вторник портал Euractiv со ссылкой на европейский дипломатический источник.

Нефть ускорила рост после новых заявлений президента США Трампа в отношении Ирана. В частности, на фоне массовых беспорядков Трамп призвал протестующих брать под контроль органы власти, пообещав поддержку Вашингтона. "Патриоты Ирана, продолжайте протестовать, захватывайте государственные учреждения. Помощь уже в пути!" - написал президент в соцсети Truth Social.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что Трамп рассматривает в том числе вариант с военными действиями в отношении Ирана, но предпочитает дипломатию. Ранее во вторник Трамп объявил о введении тарифов в размере 25% в отношении стран, сотрудничающих с Тегераном.

В среду рынок акций скорректировался вверх на сообщениях западных СМИ о планах продолжения мирных переговоров США и России по украинскому урегулированию, также поддержку оказала продолжившая подъем нефть (фьючерс на Brent вырос до $66 за баррель). Индекс МосБиржи превысил рубеж 2700 пунктов после утреннего снижения до 2674 пунктов. Упали после отсечки дивидендов за III квартал акции ПАО "Евротранс" (-8,7%, до 134,9 рубля; выплаты - 9,17 рубля на бумагу).

Агентство Bloomberg в среду сообщило о планах спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера в ближайшее время посетить Москву для переговоров по украинскому урегулированию с президентом РФ Владимиром Путиным. При этом отмечалось, что планирование поездки еще не завершено, однако встреча может произойти уже в январе.

В среду Трамп в соцсети Х призвал НАТО повлиять на Данию, чтобы та предотвратила распространение активности России и Китая в регионе Гренландии и Арктики в целом. Таким образом Трамп отреагировал на доклад датской разведки за 2025 год, в котором, в частности, говорится о возросшей военной активности России и Китая в арктическом регионе, и вокруг Гренландии в частности.

Рост нефти в среду вечером замедлился после выхода в США данных Минэнерго о росте ее запасов неделей ранее на 3,39 млн баррелей (ожидалось снижение 2,2 млн баррелей).

В ответ на выступления Трампа министр обороны Ирана Азиз Нафизаде заявил, что Тегеран нанесет удары по американским базам на Ближнем Востоке, если США решат вновь атаковать территорию Ирана.

Согласно вышедшим вечером в среду данным Росстата, инфляция в РФ с 1 по 12 января 2026 года (из-за праздников получился почти в два раза более длинный отрезок времени, чем обычный недельный) составила 1,26%. За 12 дней января прошлого года рост цен равнялся 0,62%, а за весь январь 2025 года - 1,23%, поэтому годовая инфляция в РФ в начале текущего года ускорилась (в том числе на фоне увеличения НДС с 1 января 2026 года с 20% до 22%).

Минэкономразвития оценило годовую инфляцию в РФ по состоянию на 12 января 2026 года на уровне 6,27%, говорится в обзоре министерства "О текущей ценовой ситуации".

В четверг рынок акций консолидировался при смешанной динамике blue chips, утреннее снижение на данных Росстата о росте инфляции в январе, а также упавших металлах и нефти (фьючерс на Brent откатился ниже $64 за баррель) было нивелировано заявлениями Кремля о надеждах на украинское урегулирование и заявлениями президента РФ о готовности к восстановлению отношений с Европой. Индекс МосБиржи закрепился на рубеже 2700 пунктов.

В Кремле рассчитывают, что визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера в Россию состоится, считают необходимым продолжение диалога с Вашингтоном по Украине, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Он подтвердил, что "продолжают работать имеющиеся каналы по общению с американскими переговорщиками, этот диалог идет".

Президент РФ Владимир Путин заявил в четверг на церемонии вручения верительных грамот в Кремле, что Россия готова к взаимовыгодным отношениям и общей борьбе с угрозами со всеми партнерами, заинтересованными в сотрудничестве с Москвой. Путин заявил об актуальности мирных усилий в условиях продолжающейся деградации ситуации на международной арене, предложил вернуться к обсуждению инициатив России по новой архитектуре европейской и глобальной безопасности и закрепить российские условия по украинскому урегулированию. Россия готова к восстановлению отношений с Европой и рассчитывает, что со временем сотрудничество будет снова налажено, отметил президент РФ.

Издание Financial Times (FT) сообщило в четверг со ссылкой на источники, что усилия Саудовской Аравии, Турции, Катара, Омана и Египта привели на данном этапе к деэскалации ситуации между США и Ираном. Собеседники FT выразили надежду, что контакты между Вашингтоном и Тегераном, которым, в частности, могли ранее содействовать Россия и Оман, могут перерасти в переговоры в предстоящие дни.

Трамп заявил, что Вашингтон располагает информацией о том, что у иранских властей больше нет "планов осуществлять казни" участников многодневных протестов. Ранее американский лидер пригрозил принять жесткие меры против Ирана в ответ на подавление иранскими властями масштабных протестов в стране.

Выросли акции "Мосэнерго" (+5,2%, до 2,318 рубля) на фоне известий, что совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды за 2024 год в размере 0,226 руб. на акцию (дивотсечка 3 марта 2026 г). Ранее на годовых собраниях по итогам 2024 г. акционеры входящих в "Газпром энергохолдинг" генерирующих компаний "Мосэнерго", "ТГК-1" и "ОГК-2" не приняли решения о выплатах дивидендов за 2024 г. из-за отсутствия в каждом случае необходимого числа голосов.

В пятницу рынок акций РФ вырос в ожидании визита в январе делегации спецпредставителей президента США в Москву для продолжения переговоров по украинскому урегулированию, поддержку оказала возобновившая рост нефть (фьючерс на Brent превысил $64,3 за баррель); сдерживающим для покупателей фактором выступили просевшие металлы после ралли. Индекс МосБиржи поднялся выше 2730 пунктов, во "втором эшелоне" продолжился рост акций "Мосэнерго" (+5,5%) на новостях о дивидендах за 2024 год.

В пятницу Песков сообщил, что даты поездки представителей президента США в Россию пока не определены, но Кремль ждет этот визит.

Также пресс-служба Кремля сообщила в пятницу, что в ходе телефонного разговора президент Исламской Республики Иран Масуд Пезешкиан информировал президента РФ Владимира Путина о предпринимаемых иранским руководством активных усилиях по нормализации обстановки в стране, в разговоре были отмечены солидарные позиции России и Ирана в пользу скорейшей деэскалации напряженности вокруг Ирана и в регионе в целом. По данным пресс-службы, подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-иранского стратегического партнерства и практическую реализацию совместных экономических проектов в различных областях.

В период с 12 по 16 января среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней Мосбиржи, лучше рынка выглядели бумаги ПАО "Группа Аренадата" (+19%), ЛК "Европлан" (+15%), "Мосэнерго" (+13%), хуже рынка оказались бумаги "ЛУКОЙЛа" (-7%), Корпоративного центра "ИКС 5" (-5%), ПАО "ЕвроТранс" (-4%).

Рынок акций РФ в третью декаду января может сохранить оптимистичный настрой в ожидании переговоров США и России по украинскому урегулированию, также повлиять на расстановку сил может динамика нефти из-за сохраняющихся опасений эскалации напряженности на Ближнем Востоке. Для индекса МосБиржи коридор колебаний на неделе может составить 2680-2800 пунктов, для индекса РТС - 1080-1130 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".