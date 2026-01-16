Рубль в пятницу немного подешевел в паре с юанем на фиксации прибыли игроками перед выходными днями

Москва. 16 января. Китайский юань подрос на Московской бирже по итогам торгов в пятницу, рубль скорректировался вниз на фиксации прибыли перед выходными днями. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,169 руб., что на 1,7 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара с 17 января на 64,98 копейки, до 77,8332 руб./$1, и уменьшил курс евро на 1,28 рубля, до 90,5366 руб./EUR1.

Ранее в ходе торгов рубль повышался на новостях о решении Минфина РФ в 2,3 раза увеличить в январе по сравнению с декабрем в рамках бюджетного правила ежедневные продажи валюты (12,8 млрд руб. против 5,6 млрд руб.).

Такой ежедневный объем продаж станет рекордным за всю историю проведения соответствующих операций Минфином в рамках бюджетного правила, превысив 11,4 млрд рублей в день в мае 2020 года.

С учетом объявленных объемов операций Минфина Банк России с 16 января по 5 февраля будет продавать валюту объемом 17,42 млрд рублей в день (с 5 по 30 декабря 2025 года ЦБ продавал валюту объемом 14,54 млрд рублей в день, с 12 по 15 января 2026 года - 10,22 млрд рублей в день).

"После достижения локальных минимумов в праздничные дни (11,49 за юань) рубль вновь перешел к укреплению и вернулся к уровням конца декабря (11,15-11,25 за юань), в том числе на фоне активно дорожавшей нефти (фьючерс на Brent превышал $66 за баррель впервые с октября). Дополнительный импульс укреплению рубля в четверг придала публикация планов Минфина по увеличению продаж валюты в рамках бюджетного правила (до 12,8 млрд руб./день) в период с 16 января по 5 февраля. С учетом этого чистые продажи валюты ЦБ вырастут до 17,4 млрд руб./день с текущих 10,2 млрд руб./день", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке главный экономист Газпромбанка (MOEX: GZPR) Павел Бирюков.

"Рубль на старте сессии пытался продолжить вчерашнюю волну укрепления. Юань впервые с конца декабря приближался к уровню 11,1 руб., но вскоре от него заметно отскочил в рамках коррекции. Этот импульс не получил развития: российская валюта вернулась к уровню закрытия четверга, вокруг которого консолидируется. Валютный рынок пытается найти равновесие на новых уровнях курса рубля. Возможно, спрос на иностранную валюту все же увеличится со стороны импортеров, которым нужно провести платежи до февральских праздников в Китае. В то же время предложение инвалюты остается ограниченным со стороны экспорта, остающегося под давлением дешевой нефти, санкций и большого геополитического дисконта в ценах нефтяных поставок из РФ. Правда, это частично компенсируется для рубля ощутимым увеличением продажи ЦБ валюты для Минфина в рамках бюджетного правила", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Цены на нефть эталонных марок замедлили рост вечером в пятницу.

Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск повышается на 0,93%, до $64,35 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на февраль на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 0,9%, до $59,69 за баррель.

Внимание инвесторов по-прежнему сосредоточено на ситуации в Иране.

Пентагон в ближайшие дни и недели начнет переброску воздушных, сухопутных и морских сил к иранским границам, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на "хорошо осведомленные" американские военные источники.

По их словам, так у президента США Дональда Трампа будут варианты действий, если он решит нанести удары по Исламской Республике. Один из источников сказал, что американские военные планировщики готовят ряд вариантов, которые будут зависеть от того, как иранские власти поведут себя в ближайшие дни.

Официальные лица сообщили Fox News, что в настоящее время в регионе Центрального командования США на Ближнем Востоке дислоцировано около 30 тыс. американских военнослужащих.

При этом накануне Трамп заявил, что, по информации Вашингтона, у иранских властей больше нет "планов осуществлять казни" участников многодневных протестов. Ранее американский лидер пригрозил принять жесткие меры против страны в ответ на подавление этих выступлений.

Ставки межбанковского кредитного рынка слабо изменились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, проведенным 16 января, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за четверг выросла на 9 базисных пунктов, до 15,72% годовых. Срочные версии RUONIA на сроки 1 и 3 месяца в пятницу остались на уровне предыдущего дня - 15,9% и 16,47% годовых, версия на срок шесть месяцев отступила на 2 базисных пункта, до 17,6% годовых.