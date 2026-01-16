.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Индекс Мосбиржи может выйти к отметке 2800п на следующей неделе - ПСБ
.
16 января 2026 года 18:39
Индекс Мосбиржи может выйти к отметке 2800п на следующей неделе - ПСБ
Индекс Мосбиржи может выйти к отметке 2800 пунктов на следующей неделе, говорится в комментарии аналитиков банка ПСБ. "В последние торговые сессии российский фондовый рынок смог перейти к восстановлению и отыграть большую часть потерь, понесенных в начале недели. Индекс Мосбиржи снизился на 0,1%, при этом объемы торгов на рынке хоть и выросли, но остались существенно ниже среднедневных объемов прошлого года. На предстоящей неделе ожидаем, что индекс Мосбиржи может выйти в район отметки 2800 пунктов. Дополнительный импульс к росту рынок получит в случае выхода хороших данных по недельной инфляции", - пишут эксперты банка. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
.
16 января 2026 года 19:33
Рынок акций РФ на неделе консолидировался на фоне смешанных факторов, индекс МосБиржи удержался выше 2700п
Рынок акций РФ на первой полноценной торговой недели января после новогодних каникул сходил вниз из-за геополитической напряженности на Ближнем Востоке и возросших рисков антироссийских санкций Запада, после чего отыграл потери благодаря новостям о вероятном скором продолжении переговоров США и России по украинскому урегулированию. Индекс МосБиржи на неделе опускался ниже 2700 пунктов, после чего вернулся в район 2730 пунктов. читать дальше
.16 января 2026 года 19:25
Москва. 16 января. Китайский юань подрос на Московской бирже по итогам торгов в пятницу, рубль скорректировался вниз на фиксации прибыли перед выходными днями. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,169 руб., что на 1,7 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. читать дальше
.16 января 2026 года 19:23
Рынок акций РФ превысил 2730п по индексу Мосбиржи и закрыл неделю ростом на геополитических надеждах
Москва. 16 января. Российский рынок акций в пятницу вырос на ожиданиях визита в январе делегации спецпредставителей президента США в Москву для продолжения переговоров по украинскому урегулированию, а также на фоне возобновившей рост нефти (фьючерс на Brent поднялся к $64,4 за баррель); индекс МосБиржи превысил 2730 пунктов и достиг уровня 6 января. читать дальше
.16 января 2026 года 19:02
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) класса H c целевой ценой HKD 7,37 на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста на 15,9% с текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. "Мы с осторожным оптимизмом... читать дальше
.16 января 2026 года 18:01
Вероятно продолжение укрепления рубля на следующей неделе, полагают аналитики банка ПСБ. "Пара CNY/RUB за пять торговых сессий потеряла 0,8%, отступив ниже отметки 11,2 руб./юань, - отмечают эксперты в комментарии. - Поддержку рублю оказало сезонное смещение баланса на рынке в пользу предложения... читать дальше
.16 января 2026 года 17:16
Индекс Мосбиржи пытается устоять выше 2700 пунктов на геополитических ожиданиях, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании "Велес Капитал" Елены Кожуховой. "Российский фондовый рынок на следующей неделе останется в ожидании геополитических новостей, - прогнозирует эксперт. - Геополитическая... читать дальше
.16 января 2026 года 16:44
Акции Мечела и Распадской остаются непривлекательными для долгосрочных инвесторов - "Газпромбанк Инвестиции"
Акции "Мечела" и "Распадской" остаются непривлекательными для долгосрочных инвесторов, говорится в комментарии аналитиков сервиса "Газпромбанк Инвестиции". "Российская угольная отрасль продолжает испытывать трудности. Так, по итогам 10 месяцев 2025 года сальдированный убыток российских угольных... читать дальше
.16 января 2026 года 15:54
Инвесторам стоит обратить внимание на облигации компании "АПРИ" серии 002P-13, говорится в комментарии аналитика "БКС Мир инвестиций" Анны Гулордава. Крупный девелопер в Челябинской области "АПРИ" 20 января собирает книгу заявок на биржевые рублевые облигации серии БО-002P-13 со сроком обращения... читать дальше
.16 января 2026 года 15:27
Рубль днем развернулся вниз и слегка понижается в паре с юанем на фиксации прибыли игроками перед выходными днями
Москва. 16 января. Китайский юань отыграл утренние потери и немного укрепляется на Московской бирже в ходе дневных торгов в пятницу. Рубль опускается, корректируясь вниз после роста в первой половине сессии и с учетом фиксации прибыли перед выходными днями. Ранее рубль повышался на новостях о решении Минфина РФ более чем в два раза увеличить в январе в рамках бюджетного правила ежедневные продажи валюты. читать дальше
.16 января 2026 года 15:15
Совкомбанк рекомендует покупать акции "Базиса", говорится в материале аналитиков Дмитрия Трошина и Артура Легостаева. "Акции компании торгуются с существенным дисконтом к мультипликаторам аналогов при более высоких прогнозных показателях, - отмечают эксперты. - Дисконт может уменьшиться в... читать дальше
.16 января 2026 года 14:38
"БКС Мир инвестиций" открыл торговую идею "Шорт в акциях "ФСК-Россети" с ожидаемой целевой ценой 0,07 руб. за бумагу на горизонте трех месяцев, говорится в комментарии инвесткомпании. "Считаем, что рост котировок с начала декабря необоснован, - пишет аналитик Дмитрий Булгаков. - Ранее стало... читать дальше
.16 января 2026 года 14:03
SberCIB Investment Research открыл торговую идею "покупать акции ГК "ЛСР" на ожидании дивидендов" с горизонтом инвестирования 3 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 10%, сообщается в материале аналитиков. Эксперты полагают, что в ближайшие месяцы акции эмитента могут... читать дальше
.16 января 2026 года 13:38
"Финам" повысил прогнозную стоимость акций SLB (ранее Schlumberger) с $44,4 до $55,2 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 17,4% от текущего уровня, рейтинг - "покупать", сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана. "У США, по словам Дональда Трампа, достаточно... читать дальше
.16 января 2026 года 13:10
азпромбанк Инвестиции" сохраняет позитивное мнение о ПАО "Группа "Ренессанс страхование" и считает его акции интересными для долгосрочных вложений, говорится в комментарии аналитиков сервиса. Ранее эксперты отмечали высокие темпы роста бизнеса эмитента: по итогам девяти месяцев 2025 года валовые... читать дальше
.16 января 2026 года 12:38
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку акций ПАО "Трубная металлургическая компания" (ТМК), прогнозная стоимость составляет 160 рублей за штуку, сообщается в материале аналитиков Кирилла Чуйко, Дмитрия Казакова и Николая Масликова. Эмитент по итогам допэмиссии в рамках... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.